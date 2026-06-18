香港快運新登場飛機餐：沙嗲王經典「白咖喱豬扒飯」三萬呎高空都可以食到

雖然香港快運並沒有固定為每位乘客提供飛機餐，但一直以來，都非常花心思在付費美食之上，如雞蛋仔、港式腸粉、菠蘿叉燒包等等，而最新的合作伙伴是沙嗲王！無錯，大家由7月1日起，在三萬呎高空都可以食到經典招牌「白咖喱豬扒飯」！

始於1991年的白咖喱香茅豬扒飯，一直被譽為沙嗲王「三巨頭之首」的經典名物，獨家研發的白咖喱，嚴選地道泰國新鮮食材及多種香料，再加入椰奶調配出香濃柔和的口感，風靡香港老中青三代！

想食得輕盈無負擔？香港快運亦特別準備了「香港快運 x 沙嗲王」番茄汁漢堡扒椰菜花粒粒。自家製漢堡扒肉嫩多汁，配以低碳水化合物的椰菜花飯取代傳統白飯，讓注重健康的旅客都可以在機上都可以無負擔地享受美食。

「香港快運 x 沙嗲王」白咖喱香茅豬扒飯

「香港快運 x 沙嗲王」番茄汁漢堡扒椰菜花粒粒

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示：「作為2026年全球最佳低成本航空公司，我們一直積極推廣本地獨有的飲食文化。今次與沙嗲王合作，不僅為香港旅客帶來一份充滿親切感、陪伴大家成長的專屬回憶；同時亦讓來自世界各地的旅客，在三萬尺高空就能第一時間品嚐到最地道、最原汁原味的香港滋味。我們希望這份別具意義的餐飲體驗，能為每一位旅客的旅程打開完美的序幕。」

香港快運更將這個驚喜聯乘由空中帶回地面，由2026年7月起，沙嗲王九龍灣淘大商場分店將變身成為「香港快運 x 沙嗲王」主題店，推出獨家聯乘餐「香港快運 x 沙嗲王」白咖喱香茅豬扒飯及「香港快運」主題特飲，隨聯乘餐附送限量紀念品一份（數量有限，送完即止）。店內將設有互動遊戲，顧客有機會贏取來回機票、沙嗲王餐飲券及香港快運精美周邊禮品！（詳情請留意香港快運社交媒體平台）

除了沙嗲王系列，香港快運今個夏季的機上餐飲亦加入更多地道美食，包括「香港快運 x A-1 Bakery」卡邦尼意粉、「香港快運 x 堅信號」紅燒獅子頭炒飯，當然不少得極具本土特色的經典港式奶茶和鹹檸碧。全新機上餐飲將於2026年7月1日起正式供應。如果想確保旅途中歎到心水美食，旅客可於香港快運官網或手機應用程式預訂機票時加購心水餐飲，更可專享高達72折優惠，為旅程增添多一份舌尖上的期待。

「香港快運 x A-1 Bakery」卡邦尼意粉

「香港快運 x 堅信號」紅燒獅子頭炒飯

經典港式奶茶

鹹檸碧

香港快運航空

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