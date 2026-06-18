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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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09/03/2026 - 24/04/2028
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九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT 亞洲首次展覽 九龍塘又一城｜世界盃傳奇登陸又一城 極罕實戰球衣強勢列陣 足球落場版球衣世界級平台MATCHWORNSHIRT 亞洲首次展覽
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麥當勞甜品︱全新D24榴槤新地$27限量供應，追加馬來西亞直送D197貓山王榴槤蓉+$23
美食情報

麥當勞甜品︱全新D24榴槤新地$27限量供應，追加馬來西亞直送D197貓山王榴槤蓉+$23

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榴槤粉絲出動！超人氣 D24 榴槤新地即日起登陸全線麥當勞甜品站，今次更首度引入D197貓山王榴槤蓉，大大球馬來西亞直送的榴槤果蓉，搭配幼滑香甜的雲呢拿新地，大．滿．足！現只需加$23即可追加最多一球貓山王榴槤蓉，升級成雙重榴槤新地！D24榴槤新地數量有限，售完即止，榴槤fans記得先到麥當勞App查看附近餐廳的存貨量。

 

 

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麥當勞甜品︱全新D24 榴槤新地$27限量供應＋追加馬來西亞直送D197 貓山王榴槤蓉$23

 

　　D24榴槤定D197貓山王榴槤好？唔使做選擇，一次過品嘗！D24榴槤新地期間限定價$27於全線麥當勞甜品站發售，今年更驚喜升級甜品站將首度引入 D197貓山王榴槤蓉。馬來西亞直送的金黃色貓山王榴槤蓉散發濃郁香氣，入口香甜細滑，更帶獨特回甘味道，層次豐富，只需加$23 即可追加最多一球，升級成雙重榴槤新地！

 

　　榴槤fans留意，每次購買 D24榴槤新地最多可追加 1 次 D197 貓山王榴槤蓉， 並以小盒盛載另上。超人氣D24榴槤新地數量有限，售完即止，記得先到麥當勞 App查看附近餐廳的存貨量！

 

麥當勞甜品︱全新D24 榴槤新地$27限量供應＋追加馬來西亞直送D197 貓山王榴槤蓉$23

D24 榴槤新地期間限定價$27

 

麥當勞甜品︱全新D24 榴槤新地$27限量供應＋追加馬來西亞直送D197 貓山王榴槤蓉$23

每次追加貓山王榴槤蓉（一球）只需$23,最多可以追加 1 次

 

Tags:#美食情報#美食優惠#麥當勞#甜品#D24#榴槤新地
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美食優惠︱灣仔奇華茶室即磨咖啡$13＋新增早餐時段＋全日套餐$78起
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