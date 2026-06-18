麥當勞甜品︱全新D24榴槤新地$27限量供應，追加馬來西亞直送D197貓山王榴槤蓉+$23

榴槤粉絲出動！超人氣 D24 榴槤新地即日起登陸全線麥當勞甜品站，今次更首度引入D197貓山王榴槤蓉，大大球馬來西亞直送的榴槤果蓉，搭配幼滑香甜的雲呢拿新地，大．滿．足！現只需加$23即可追加最多一球貓山王榴槤蓉，升級成雙重榴槤新地！D24榴槤新地數量有限，售完即止，榴槤fans記得先到麥當勞App查看附近餐廳的存貨量。

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D24榴槤定D197貓山王榴槤好？唔使做選擇，一次過品嘗！D24榴槤新地期間限定價$27於全線麥當勞甜品站發售，今年更驚喜升級甜品站將首度引入 D197貓山王榴槤蓉。馬來西亞直送的金黃色貓山王榴槤蓉散發濃郁香氣，入口香甜細滑，更帶獨特回甘味道，層次豐富，只需加$23 即可追加最多一球，升級成雙重榴槤新地！

榴槤fans留意，每次購買 D24榴槤新地最多可追加 1 次 D197 貓山王榴槤蓉， 並以小盒盛載另上。超人氣D24榴槤新地數量有限，售完即止，記得先到麥當勞 App查看附近餐廳的存貨量！

D24 榴槤新地期間限定價$27

每次追加貓山王榴槤蓉（一球）只需$23,最多可以追加 1 次