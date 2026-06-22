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沃什首秀的新猶
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沃什首秀的新猷

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　新任美聯儲主席沃什首季的新猷有：拋棄前瞻指引、淡化點陣圖、改革美聯儲成立特別工作組、承諾堅守2%的通脹底線。易做到嗎？

 

　　美國總統特朗普欽點沃什當美儲主席，目的是希望美儲局減息，但市場預期是通脹仍高，需要加息，在這兩者之間，今次美儲局議息選擇了偏向加息一途（圖一）。

 

沃什首秀的新猶

 

　　但這個加息圖除了反映美儲局有加息傾向之外，尚有一個從來未有過的一個重重重要的一點－－淡化點陣圖。這個點陣圖可能在數次議息會之後就不復再有，因為作為美儲局主席的沃什並沒有參與點陣圖，這是作為拋棄前瞻指引的第一步：

 

　　美聯儲點陣圖顯示，19名官員中，只有18人提交了點陣圖預測。在18位官員中，有1位官員認為2026年剩餘時間應累計加息75個點子，有5位官員認為應累計加息50個點子，有3位官員認為應累計加息25個點子，有8位官員認為應維持利率不變，有1位官員認為應累計減息25個點子。

 

　　為甚麼沃什要拋棄自前美儲主席伯南克所提出來的利息前瞻性指引的點陣圖？沃什說得清楚：當市場自己分析經濟數據時，往往會作出正確的解讀，但當市場倚靠美儲局分析經濟數據而作出決策時，就最易犯錯（圖二）。

 

沃什首秀的新猶

 

　　為了貫徹美儲局要少給市場指引，就連美儲局議息會後聲明也被大刀闊斧地砍了一大半篇幅（圖三），這個會後聲明今時（及之後）只會陳述具體事實、數據，不加預測。

 

沃什首秀的新猶

 

沃什4點欲改革美聯儲

 

　　這就是徹徹底底的拋棄前瞻性指引。為甚麼沃什要這麼堅決地拋棄美儲局這把能指引市場的尚方寶劍，因他堅信美儲局的功能是控制通脹和支援經濟發展，兩個核心目標，這就要Talk Less，Just do。這點以後再為文解釋。

 

　　當美儲局在今時逾3.5%的通脹率，而仍承諾堅守2%的通脹底線時，方法只有兩個：1。加息壓通脹；2。創造條件讓油價回落以減通脹壓力，或讓AI真正帶動經濟回升，從而以增長（即人人有錢）去消滅通脹。哪個方法會先行，現時不好說，走著瞧。

 

　　沃什要改革美儲局，改革甚麼？

 

　　一、溝通框架重塑：拋棄前瞻指引，淡化點陣圖。這是本次發布會最核心的變革訊號，沃什正在實質性推進其「少說話、多思考」的理念。

 

　　正式拋棄前瞻指引：沃什明確表示美聯儲已經放棄了前瞻指引，承認該工具不再適合當前形勢。他無法對未來的具體行動提供任何前瞻指引。

 

　　點陣圖失效：他認為提供點陣圖對執行政策毫無幫助，FOMC並不認為自己受利率預測的約束。他本人在今天也未提供點陣圖預測。

 

　　調整新聞發布會：他認為新聞發布會是有用的溝通方式，但未來對其進行某些調整將是有價值的。

 

　　新溝通框架預期：如果年底前披露新版溝通框架，將不足為奇。

 

　　二、通脹目標與應對：堅守2%目標，防範第二輪效應。

 

　　堅守2%目標：2%的通脹目標是美聯儲的長期目標，只要未實現，就沒有理由重新評估該目標。美聯儲承諾將解決長達5年的通脹偏離問題。

 

　　通脹歸因與應對：美聯儲無法對特定價格（如能源等供給衝擊）產生顯著影響，其核心工作是確保不會出現「第二輪價格效應」。

 

　　數據來源缺陷：他指出目前美聯儲依賴的大多數數據來源自過時的調查方式，這也是未來需要改革的地方。

 

　　三、制度改革：成立5大特別工作組。為應對當前挑戰，沃什宣布任命5個貨幣政策領域的特別工作組，並預期它們在年底前完成大部分工作：

 

　　溝通工作組：圍繞經濟預期概要(SEP)的調整提供建議。

 

　　資產負債表工作組：評估合適的儲備職責。

 

　　數據來源工作組：解決數據滯後問題。

 

　　生產力工作組：專門審查人工智能(AI)對生產力的影響。

 

　　就業工作組：聚焦勞動力市場動態。（註：通脹工作組將專門檢查通脹的驅動因素）

 

　　四、獨立性與外部關係：

 

　　捍衛獨立性：沃什強調美聯儲絕不會將決策權轉交給任何外部人。

 

　　與政府溝通：他透露迄今已與美國財長貝森特有過3次共進早餐的經歷。

 

　　內部治理：他透露已與美聯儲監察長會面，後者將在今年夏季圍繞聯儲大樓翻修問題發布報告。

 

　　市場定價：他強調當市場對未來的即時數據做出反應時，表現是最佳的，市場價格本身可能是最重要的參考資訊。

 

　　假如沃什這些改革成功，美儲局將會重拾市場信心，對美元資產有很大穩定作用，即是與人民幣有更大的較量。

 

　　但在此之外，沃什還有個美元/黃金間的紐結要解開，美國是否真有8813噸金，真不好說，因為德國要求歸還其存於美國的黃金，費時5年才能拿回其300多噸金，問題不是遲遲交不出金，而是所交的金，不全是以前存入的金，是有新鑄造的金，此中貓膩，你來解析。美國唔夠金，美金就會成美「完」，沃什和美財政部有甚麼拆解之招，就不是美息、美通脹這樣的小兒科了。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#美聯儲#傑羅姆·鮑威爾#利率#通脹#貨幣政策#美國經濟#唐納德·特朗普#點陣圖#前瞻性指引#聯邦公開市場委員會#人工智能#美元#黃金#美國財政部#美國總統#FOMC#沃什#凱文．沃什#儲局#聯儲局
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