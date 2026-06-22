歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

阿里績差惟AI收入前景撐ADR飆逾8%
金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法...
Beauty Lazy Girl Beauty Hacks

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法...
工展會購物節2026︱9大展區新增運動區Pickleball...
玩樂旅遊 玩樂假期

工展會購物節2026︱9大展區新增運動區Pickleball...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
網上出現一則熱話帖文，題為《42歲港男失業5個月，人工減半仍搵唔到工》，先總結帖文一些重點。
理財智慧

中年危機正在蔓延

財識兼收
止凡
財識兼收

　　網上出現一則熱話帖文，題為《42歲港男失業5個月，人工減半仍搵唔到工》，先總結帖文一些重點：

 

　　－42歲中年港男指自己失業5個月仍未找到新工作

　　－已算積極找新工，5個月寄出50份求職信。

　　－失業前薪金約6萬元，如今自願降職及人工減半，仍未能成功找到工作。

　　－雖然當事人自願降級，但有公司面試後直言希望請的員工比較初級年輕，令他認為市場沒有給予機會他這一輩的人。

　　－職場上的失敗令他信心盡失，如今心情極為低落，不想面對朋友，甚至不想出門，想收起自己，覺得自己在子女面前是一個負面教材。

 

　　當事人的故事看來相當無奈，亦是中年危機的例證。人到中年，面對日新月異的社會，工作上的傳統技能可能被淘汰，加上可能人工太高，勞動力亦不及年輕人，一旦失業，很難找到新工作。偏偏大部分打工仔只依賴單一收入，相對不夠穩陣。常言道「被動收入」十分重要，除此之外，可考慮發展多源收入，或一些自保之路。

 

中年危機正在蔓延

人到中年，面對日新月異的社會，一旦失業就很難找到新工作。(Shutterstock)

 

　　認識一位朋友，本身正職相當穩定，而他同時發展出很多副業。例如，每當會展、啟德、紅館等地舉辦活動，定必需要大量散工布置場地，他發達的人脈總能令他找到一席位，甚至他已經做到判頭級數，幫單位找人頭。朋友的工作瓣數多的是，連路政署髹燈柱、某區跟車工清晨落貨，他都有渠道搭上。除此之外，他本身還有差不多所有車輛類別的駕駛牌照（除巴士以外），隨時可以跑出來揸的士、小巴、貨車、泥頭車、貨櫃車，也能餬口。其實有個這樣的朋友，他日自己有需要的話，也可以聯絡他介紹散工，可以形容他是一張「保命八達通」。

 

　　當事人這個案，竟然待在家中已5個月，值得嘗試發展多源收入。例如揸Uber、GoGoVan、外賣送餐、考的士牌揸的士，甚至乎把人生經驗或近期經歷拍片放到網上賺取收入。只要能想得出來的，可以選幾個範疇同時進行，哪條路可行便再深化。當你研究某個範疇，你就會知道更多行內秘技。曾聽聞一些外賣送餐平台對每位外賣員的個人戶口有所限制，因此有一些勤力的外賣員會向其他外賣員「租用」戶口，這代表除了自己做外賣員之餘，還有機會以「租出」戶口賺錢。未有投入其中的人未必了解這些行業生態，當你「百足咁多爪」，自然能找到更多賺錢機會。

 

　　應對「錢」的問題，別依賴「手停口停」的生活模式，做好足夠儲蓄，個人更加實在。要有多少儲蓄呢？早前香港退休計劃協會發布研究報告，退休人士若要確保長期財物安全感達90%信心水平，目標儲蓄為710萬元，女性較長壽，比男性目標儲蓄多50萬元。這個數目只是一眾受訪者的「安全感」數字，數目不算多，亦不能說絕對足夠退休生活。相信數字並非來自資產產生被動收入的概念，而是「食老本」的概念，所以數字本身並非討論重點。重點是若儲蓄能達此數字，至少有個能令大部分人有「安全感」的儲蓄，萬一失業亦減少惶恐。

 

　　別小看減少惶恐這個效應，很多時這些中年危機問題正是慘劇的源頭。今次這個個案，當事人指自己不想見人，充斥負面情緒，這會否令他做出傻事亦未可知；又或者像之前一篇文章提到的「紅山半島家暴案」，主角被裁後發生家暴事件。所以有一定的儲蓄，即使未必完全足夠，亦算是一個比較理想的狀態。

 

　　職場市況不好，相信這些個案開始普遍起來。經常提醒要好好準備應付中年危機，這類個案給予我們一個警號，真的要好好保住自己份工，否則生活隨時隨著失業而由天堂跌進地獄。這個案未有提及其儲蓄與支出等數字，問題核心可能比提到的更嚴重，可見一般中年人生活壓力實在不輕。

Tags:#財識兼收#中年危機#失業#求職#職場#多源收入#儲蓄#財務安全#負面情緒
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
一周大事點評
更多財識兼收文章
一周大事點評

投票區

美伊技術磋商達成談判路線圖
51
|
0

你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？

49%
不會
51%
無意見
0%
投票期：2026-06-22 ~ 2026-07-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處