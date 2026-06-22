網上出現一則熱話帖文，題為《42歲港男失業5個月，人工減半仍搵唔到工》，先總結帖文一些重點：

－42歲中年港男指自己失業5個月仍未找到新工作

－已算積極找新工，5個月寄出50份求職信。

－失業前薪金約6萬元，如今自願降職及人工減半，仍未能成功找到工作。

－雖然當事人自願降級，但有公司面試後直言希望請的員工比較初級年輕，令他認為市場沒有給予機會他這一輩的人。

－職場上的失敗令他信心盡失，如今心情極為低落，不想面對朋友，甚至不想出門，想收起自己，覺得自己在子女面前是一個負面教材。

當事人的故事看來相當無奈，亦是中年危機的例證。人到中年，面對日新月異的社會，工作上的傳統技能可能被淘汰，加上可能人工太高，勞動力亦不及年輕人，一旦失業，很難找到新工作。偏偏大部分打工仔只依賴單一收入，相對不夠穩陣。常言道「被動收入」十分重要，除此之外，可考慮發展多源收入，或一些自保之路。

人到中年，面對日新月異的社會，一旦失業就很難找到新工作。(Shutterstock)

認識一位朋友，本身正職相當穩定，而他同時發展出很多副業。例如，每當會展、啟德、紅館等地舉辦活動，定必需要大量散工布置場地，他發達的人脈總能令他找到一席位，甚至他已經做到判頭級數，幫單位找人頭。朋友的工作瓣數多的是，連路政署髹燈柱、某區跟車工清晨落貨，他都有渠道搭上。除此之外，他本身還有差不多所有車輛類別的駕駛牌照（除巴士以外），隨時可以跑出來揸的士、小巴、貨車、泥頭車、貨櫃車，也能餬口。其實有個這樣的朋友，他日自己有需要的話，也可以聯絡他介紹散工，可以形容他是一張「保命八達通」。

當事人這個案，竟然待在家中已5個月，值得嘗試發展多源收入。例如揸Uber、GoGoVan、外賣送餐、考的士牌揸的士，甚至乎把人生經驗或近期經歷拍片放到網上賺取收入。只要能想得出來的，可以選幾個範疇同時進行，哪條路可行便再深化。當你研究某個範疇，你就會知道更多行內秘技。曾聽聞一些外賣送餐平台對每位外賣員的個人戶口有所限制，因此有一些勤力的外賣員會向其他外賣員「租用」戶口，這代表除了自己做外賣員之餘，還有機會以「租出」戶口賺錢。未有投入其中的人未必了解這些行業生態，當你「百足咁多爪」，自然能找到更多賺錢機會。

應對「錢」的問題，別依賴「手停口停」的生活模式，做好足夠儲蓄，個人更加實在。要有多少儲蓄呢？早前香港退休計劃協會發布研究報告，退休人士若要確保長期財物安全感達90%信心水平，目標儲蓄為710萬元，女性較長壽，比男性目標儲蓄多50萬元。這個數目只是一眾受訪者的「安全感」數字，數目不算多，亦不能說絕對足夠退休生活。相信數字並非來自資產產生被動收入的概念，而是「食老本」的概念，所以數字本身並非討論重點。重點是若儲蓄能達此數字，至少有個能令大部分人有「安全感」的儲蓄，萬一失業亦減少惶恐。

別小看減少惶恐這個效應，很多時這些中年危機問題正是慘劇的源頭。今次這個個案，當事人指自己不想見人，充斥負面情緒，這會否令他做出傻事亦未可知；又或者像之前一篇文章提到的「紅山半島家暴案」，主角被裁後發生家暴事件。所以有一定的儲蓄，即使未必完全足夠，亦算是一個比較理想的狀態。

職場市況不好，相信這些個案開始普遍起來。經常提醒要好好準備應付中年危機，這類個案給予我們一個警號，真的要好好保住自己份工，否則生活隨時隨著失業而由天堂跌進地獄。這個案未有提及其儲蓄與支出等數字，問題核心可能比提到的更嚴重，可見一般中年人生活壓力實在不輕。