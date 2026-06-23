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台灣盛產高品質水果，但沒想到人見人愛的香甜水果，也能淪為政治鬥爭的工具。
大中華評論

綠營搬鳳梨釋迦砸自己腳

台灣熱話
姚超文
台灣熱話
PHOTO:圖片由作者提供

　　台灣盛產高品質水果，但沒想到人見人愛的香甜水果，也能淪為政治鬥爭的工具。

 

　　「反中」和「依美謀獨」向來是民進黨凝聚和吸收深綠選票的法寶，但在中美競爭的大架構下，加上兩國領導人峰會後特朗普反對台獨的相關發言，已讓這些所謂法寶淪為笑柄。民進黨當局只好把「反中」矛頭，轉向對準島內民眾，企圖穩住支持者，卻引發輿論甚至黨內同志撻伐。

 

　　國民黨籍台東縣長饒慶鈴日前以錄製影片方式，在大陸海峽論壇致辭並推銷當地的鳳梨釋迦（香港和大陸稱為菠蘿釋迦），結果被主管兩岸事務的陸委會以附和對岸統戰犯法為由進行調查。副主委梁文傑更說出離譜的發言：「台灣人幾乎不吃」，暗諷鳳梨釋迦難吃到沒有人要，是「完全要仰中共鼻息的農產品」，引發農民與各界強烈反彈。

 

台灣盛產高品質水果，但沒想到人見人愛的香甜水果，也能淪為政治鬥爭的工具。

島內九成以上鳳梨釋迦產自台東縣（台東區農業改良場網站圖片）

 

　　梁文傑的發言，是想點出台灣農產品過度依賴大陸單一市場的風險極高。他認為，從過去的鳳梨、蓮霧到石斑案例來看，一旦兩岸政治形勢生變，大陸片面禁運，受害最深的往往是第一線農民，因此必須擺脫大陸的經濟統戰陷阱。綠營側翼馬上發動攻擊，批評根本沒看到台東縣政府拓展海外市場的宣傳，只想偷懶享受大陸的經濟紅利。

 

　　然而這些激進且未經深思的言論，讓在野黨、政治評論員和不少傳媒檢到槍，列出證據一一打臉，第一個受到波及的竟然是任命梁文傑官位的上司賴清德。2021年時任副領導人的賴清德，前往台東為農民加油打氣，他公開說自己「很喜歡吃鳳梨釋迦」，喊話會與農民站在一起，政府與企業絕不會讓農民孤單。部分政治評論員諷刺，梁文傑證明了賴清德並非台灣人，他莫非是派到綠營的臥底？

 

台灣盛產高品質水果，但沒想到人見人愛的香甜水果，也能淪為政治鬥爭的工具。

賴清德在台東推銷農產品時公開表示，自己「很喜歡吃鳳梨釋迦」。（立法院網站圖片）

 

　　究竟台灣人是不是幾乎不吃鳳梨釋迦？根據主管農業部門資料顯示，鳳梨釋迦年產量最高達1.6萬至1.9萬公噸，九成五在台東種植，其中3600多公噸銷往大陸，是主要外銷市場。但在食品加工和內銷市場，每年需求量達1萬公噸，過半鳳梨釋迦和副產品原來是被島內民眾吃掉。

 

　　這番爭議成功讓在野黨塑造出「執政黨抹紅農產」、「中央放棄地方」的政治話題，並激化「中央對立地方」的矛盾。由於民進黨在花蓮、台東等農業縣市本就處於挑戰者劣勢，此番言論被藍營放大操作，強化了農民對中央不了解基層、講風涼話的負面印象。梁文傑抹紅並醜化鳳梨釋迦是「台灣人幾乎不吃」、「仰中共鼻息」的產品，不僅被地方質疑與賴清德過去力挺農產的立場矛盾，更讓辛勤耕作的農民感到生計遭政治化與污名化。國民黨藉機痛批綠營官員「嘴賤傷農」與雙重標準，將農產品銷售與外銷困境，衍生為民進黨無力開拓海外市場的無能表現。

 

　　鳳梨釋迦也瞬間變成年底縣市長選舉中，丟向綠營候選人的炸彈。預定代表民進黨參選台東縣長的立委陳瑩隨即與當局切割，聲稱許多農民朋友對相關言論感到受傷與委屈，呼籲社會各界以更多同理心看待農民的處境，台東鳳梨釋迦品質優異，具備高度市場競爭力與發展潛力，不應受到否定或誤解。民進黨立委更公開吃鳳梨釋迦冰棒（雪條），表達對農民的支持。

 

台灣盛產高品質水果，但沒想到人見人愛的香甜水果，也能淪為政治鬥爭的工具。

民進黨台東縣長候選人陳瑩與當局切割，推銷「台灣人幾乎不吃」的鳳梨釋迦。（陳瑩fb圖片）

 

　　民進黨近年被稱為只會選舉不會治理，選舉前都會精準找到議題以偏激言論散播，綠營支持者照例盲從相信並不斷誇大渲染。這次卻踢到鐵板，甚至讓鳳梨釋迦從農產品變成政治炸彈，直接重創綠營在台東及農業縣市的基層支持度。除了引發農民強烈反彈，台東本來就是藍營的地盤，這把火燒到了東部，已對基層選情造成實質威脅，在在顯示「反中」牌對選民的效應正呈現漸減趨勢。

Tags:#台灣熱話#鳳梨釋迦#民進黨#國民黨#兩岸關係#農產品#地方選舉#台灣政治
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