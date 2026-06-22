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國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200
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國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:國泰

　　國泰近期推出了多款80周年紀念精品，當中最可愛又最多人想擁有的，絕對是制服小熊鎖匙扣盲盒！本來是機上限定商品，但由即日起，可以於全新登場的「國泰80周年香港國際機場限定店」買到，如果出示國泰航空當天登機證，更可享5折優惠，即是$49便可以買到一盒！開幕期間還有多項限定禮遇，包括指定商品5折起、買滿$500可獲贈精選國泰航點主題禮品，以及購物滿 1,000即減$200等。

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

「國泰80周年香港國際機場限定店」於上星期正式開業，位置在一號客運大樓E行。

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

店內可以買到多款80周年紀念商品，買來自己收藏或做手信都很適合。

 

　　「國泰80周年香港國際機場限定店」是國泰首次於香港國際機場設立的專屬零售據點，店內可以買到融合經典與現代生活設計的80周年紀念商品，由即日起至6月30日，更提供多項「開幕期間限定禮遇」，包括指定精品5折起，以及購物滿$1,000或以上，即可享$200折扣（除小熊公仔套裝、旅行版飛行棋、電車模型套裝及小熊鑰匙掛件五折登機證優惠外，所有商品均適用）。無論是想入手自己收藏或是買給外國朋友作手信，都要把握機會！

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

經典制服小熊鑰匙掛件盲盒 每盒$98

 

　　每隻小熊都穿上國泰航空8款經典機組人員制服之一，造型各具特色。即日起至6月30日，出示國泰航空當天登機證，可享5折優惠（即$49）。

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

即日起至6月30日，於機場限定店買「機師及機艙服務員小熊公仔套裝」（左邊3隻小熊公仔）可享5折優惠，即$390。

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

即日起至6月30日，於機場限定店買「國泰航空飛行棋（旅行版）」可享6折優惠，即$120。

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

即日起至6月30日，於機場限定店買「國泰航空塗裝香港電車模型4件套裝（1:120）」可享7折優惠，即$455。

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

即日起至6月30日，購物滿$500或以上，可獲贈精選國泰航點主題禮品——航點行李掛牌、航點帆布袋或航點護照套。

 

　　為慶祝限定店開幕，特別推出「國泰80周年跑道鑰匙扣系列」，採用國泰80周年紀念特別塗裝，並以標誌性的「Remove Before Flight」吊牌及香港國際機場跑道代碼VHHH為設計靈感，致敬國泰以香港為家的深厚根基，以及80年來連繫世界、啟航旅程的起點。

 

國泰80周年香港機場Pop-up Store｜開幕禮遇：指定精品5折起／購物滿$1,000即減$200

「國泰80周年跑道鑰匙扣系列」已於限定店展示，將於7月中旬正式發售。

 

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波音777-300ER跑道鑰匙扣──80周年紀念特別塗裝（香港版）

 

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空中巴士A350-900 跑道鑰匙扣──80周年紀念特別塗裝（香港版）

 

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波音747-8F跑道鑰匙扣──80周年紀念特別塗裝（香港版）

 

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國泰限定80周年紀念系列──特別塗裝帆布袋

 

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國泰限定80周年紀念系列──特別塗裝模型套裝（1:400）

 

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國泰限定80周年紀念系列──經典時代系列──啟航新章

 

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國泰限定80周年紀念系列──經典時代系列──翱翔高峰

 

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國泰限定80周年紀念系列──經典時代系列──連繫全球

 

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國泰限定80周年紀念系列──經典時代系列──振翅傳承

 

國泰80周年香港國際機場限定店

地址：香港國際機場一號客運大樓, 離港層(L7), E行段後, 7T042號舖

營業時間：7am-11pm

營業期間：至2026年12月初

 

Tags:#著數優惠#國泰#國泰航空#國泰80周年#香港機場#香港國際機場#香港手信#Shopping#CX#旅遊世界
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