SpaceX收購Cursor︱馬斯克AI帝國拼圖補上最後一角！強襲AI編程市場，搶灘企業AI業務

當華爾街仍沉浸在 SpaceX創下史上最大IPO紀錄的狂熱之中，伊隆·馬斯克（Elon Musk）突然宣布，SpaceX豪擲600億美元（約4,680億港元）收購AI 編程工具Cursor 母公司 Anysphere。這不僅是軟件產業史上最大規模的交易之一，更象徵著AI產業關鍵戰線已從模型能力的技術比拼，轉移至AI編程（AI Coding）的應用較量：誰能藉此掌握開發者入口，誰就能主宰企業AI 的龐大市場。

Read More

SpaceX合併xAI！馬斯克打包AI、火箭、衛星，創造1.25 兆美元科技綜合體，重塑全球運算力供應鏈！

AI龍頭易位時刻？Anthropic 300億美元營收遠超OpenAI！拆解 Claude如何在企業市場狂勝ChatGPT！



AI編程市場規模達222億美元

根據Stack Overflow 2025 年開發者調查，84%開發者表示已使用或計劃使用AI 編程工具，51%專業開發者更稱每天都會使用AI輔助編程，而每位開發者每週平均節省約3.6個工作小時。這個採用率意味著AI編程已從試驗性功能蛻變為開發流程中的基本要素。

更關鍵的是，AI編程工具的競爭邏輯，已從「幫你修補程式碼」走向「替你完成整個開發任務」。Anthropic 與 OpenAI兩大AI巨頭爭相推出，具備自主編程能力的代理式AI工具。當AI代理能夠獨立處理新增功能、修復漏洞、重構軟件架構、甚至建立測試流程等完整開發任務，其對企業的價值就從節省時間，升格為重新定義軟件開發的成本結構。

市調機構Research And Markets評估，AI編程市場規模在2025年達到76.5億美元（約596.7億港元），2026年將增長至94.6億美元（約737.88億港元），預計到2030年更會暴增至222億美元（約1,731.6億港元）。 創投公司Menlo Ventures的報告指出，2025年企業端對AI編程的支出達40億美元（約312億港元），佔企業總AI支出的55%，這表明AI編程已成為企業有據可查的預算項目。

Cursor是一款專為軟件開發設計的AI編程工具，內建AI代理功能，能夠理解整個開發項目的架構，自主生成、修改或重構程式碼。（圖片來源：Cursor官網）

Grok 模型在企業市場舉步維艱

在Cursor的成長曲線上，這種市場動能就更加清晰。Cursor年化收入軌跡從2025年1月的1億美元，成長至6月的5億美元，11月達到10億美元；2026年2月倍增至20億美元，4 月更突破 30 億美元（約234億港元），可說是B2B軟件史上最快的成長記錄。

這些數字背後還有一個更重要的結構性因素：企業AI開支一旦投入，黏性極高。Cursor企業收入比例從2024年底的25%，激增至2026年3月的60%。這反映Cursor已完成從個人開發者工具到企業合約產品的關鍵轉型，而這個轉型本身正是公司估值跳升的核心依據。

對SpaceX來說， 買下 Cursor 即可順利打進AI編程市場。儘管 SpaceX 在 2025 年為 AI 部門砸下127 億美元（約990.6億港元）資本支出，但 Grok 模型在企業市場的推進卻舉步維艱。究其原委，大型企業客戶對 Grok 抱持著高度的警戒心理，這很大程度上歸咎於馬斯克將 Grok 定位為「反政治正確、追求真相」的AI工具。這種品牌形象在嚴格遵循合規性與注重公關形象的企業採購決策中，成為致命劣勢，而Cursor 正可以填補這個缺憾。

Cursor母公司Anysphere是由4名麻省理工學院輟學生在2022年創辦，現任執行長是麥可·特魯爾（Michael Truell），年僅25歲。（圖片來源：翻攝Cursor官方YouTube影片）

合併後SpaceX掌握開發者入口

Cursor 為SpaceX帶來3大無法用金錢輕易複製的戰略資產。首先是開發者入口。Cursor服務超過60%的財富500強企業，擁有逾100萬名付費用戶，超過3,000家企業每年支付逾10萬美元（約78萬港元）的授權費。這種覆蓋率背後是已固化的工作習慣：開發者不會無故變更每天使用的開發環境；企業採購必須通過安全審查、合規評估，一旦完成採購，也不會輕易更換產品。SpaceX 若要為Grok建立同等規模的開發者基礎，所需時間可能數以年計，而且不一定成功。

其次是無價的開發者資料。Cursor平台已積累大量用戶資料，包括程式碼請求模式、接受與拒絕AI編程建議的行為、真實軟件開發流程中的設計決策等。這些在真實開發環境中沉澱的資料，是訓練更強大編程模型的關鍵原材料。

最後是算力變現的企業管道。SpaceX旗下的Colossus超級電腦擁有等同百萬顆NVIDIA H100晶片的超強算力，但算力本身不會產生直接收入。併入 SpaceX 後，Cursor可直接調用Colossus算力，為企業客戶提供編程服務。因此，Cursor成為Colossus算力變現所需的產品前端、企業客戶關係與可持續的訂閱收入，讓這座超級電腦從成本中心轉變為收入引擎。

Cursor搭配Colossus實力大振

SpaceX與Cursor的合併預計在2026 年第三季完成，屆時全球 AI 產業競爭格局將迎來劇烈震盪，首當其衝的正是 Anthropic。自2026年初起，Anthropic 憑藉著其AI代理 Claude Code的卓越編程能力，快速搶佔企業AI市場份額，與Cursor形成此消彼長的局面。

支出追蹤平台 Ramp 的企業支出數據顯示，Cursor 的AI編程市佔率從2025年6月的 41%，大幅滑落至2026年5 月的 26%，而 Anthropic 則奪下約一半的市場份額。根據 SemiAnalysis 分析，現時在GitHub公開提交的程式碼中，約有4%由Claude Code完成，預計2026 年底前可望突破20%，代表著Claude Code已深度融入全球開發者的日常工作流程。

馬斯克曾公開承認，Grok模型編程能力落後於同業；收購Anysphere後，可藉助Cursor的開發者資料，改善Grok的編程弱點。（圖片來源：翻攝SpaceX官方影片）

如今，Cursor搭上SpaceX，終有機會扭轉形勢。SpaceX旗下AI部門 「SpaceXAI」 已將 Cursor 擅於長脈絡與複雜指令的 Composer 2.5 模型，接入其 AI代理Grok Build，再配以 Colossus 超級電腦進行訓練，讓Cursor 與 Grok Build的編程能力得以提升，有足夠實力挑戰 Claude Code。

模型中立性瓦解恐遭開發者離棄

然而，這場世紀合併背後卻潛藏一個致命風險：「模型中立性（Model Neutrality）」的喪失。Cursor 之所以能夠獲得６成以上財富500強企業的青睞，關鍵在於它是一個「中立的軍火商」。開發者可以在同一個熟悉的介面中，針對不同的任務，自由切換使用OpenAI GPT、Claude或Gemini模型。

現行收購協議未有明確規定Cursor在合併後必須繼續支援哪些第三方模型。倘若馬斯克將Cursor的底層路由強行綁定或導向 Grok，或對企業數據條款做出不利調整，那些不希望被SpaceXAI生態綁定的企業客戶，就有可能轉投Claude Code或OpenAI Codex的懷抱。

由是觀之，要在不破壞 Cursor 原有生態信任的前提下，將這款深受開發者歡迎的AI編程工具與充滿爭議的 Grok 進行深度融合，將是馬斯克在未來幾年內需面對艱鉅挑戰之一。在這場關乎 AI 未來主導權的戰役中，暫時難言哪一方可以獲得最後勝利，但可以確定的是，編程市場的遊戲規則已被徹底改寫了。