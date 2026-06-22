歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

阿里績差惟AI收入前景撐ADR飆逾8%
兩套天地場好電影
財富管理 快樂退休

兩套天地場好電影
從《綿羊偵探團》、《我們意外的勇氣》及《曼達洛人與古古》重新...
Art & Living 夢囈之上

從《綿羊偵探團》、《我們意外的勇氣》及《曼達洛人與古古》重新...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗
玩樂旅遊熱話
著數優惠

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

手機情報站
徐帥
手機情報站

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

 

　　Honor新一代大摺手機Magic V6終於在港推出，機身不單繼續走纖薄路線，是次在電池容量、耐用度和AI功能都有明顯提升，效能更是一流水準，是新一代全能型的「大摺」手機。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6擁有7.95吋內熒幕，用上強化UTG保護護，摺痕觀感較不明顯。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6加入一摺分屏功能，透過摺疊動作即可啟動雙分割屏幕模式。

 

　　Magic V6有赤兔紅、旭日金、雪域白及絨黑色四款配色，摺合後薄至8.75毫米，重量約219克，拿上手比想像中輕巧。機身採用新一代魯班盾構鋼鉸鏈，通過50萬次摺疊測試，並支援IP68及IP69防水防塵，而外熒幕採用10倍耐摔Honor黑鑽屏幕，加入5,600層氮化矽低反鍍膜，抗跌、防刮及減少反光能力都有提升；內熒幕則用上強化UTG，摺痕觀感較不明顯，在摺疊手機中罕見地強調堅固耐用。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6設有6.52吋外熒幕，更採用10倍耐摔Honor黑鑽屏幕保護。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

外熒幕設有2,000萬像素前置鏡頭。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6機身採用採用環保物料製成，並提供四個色系。

 

　　Magic V6採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，內置16GB記憶體，以及分別有512GB及1TB版本，安兔兔測試超過347萬分，在摺疊手機中有頂級水平。雖然機身非常纖薄，但仍內置6,660mAh碳矽負極電池（電池矽含量約 25%，能量密度達921Wh/L），支援80W有線及66W無線超級快充。配合Honor E2電源管理增強晶片及RF射頻增強技術，能提升手機能源效率與連線穩定性。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

機身採用新一代魯班盾構鋼鉸鏈，通過50萬次摺疊測試。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6機頂設有紅外線埠，可配合手機內置的智能遙控器應用程式使用。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6底部設有USB Type-C介面，支援80W有線快充。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6不單有實體雙SIM卡插槽，更支援雙eSIM功能。

 

　　Magic V6設有6.52吋外熒幕及7.95吋內熒幕，兩個熒幕均支援1-120Hz LTPO及4,320Hz PWM調光，睇片和打機都保持流暢。為充分發揮大熒幕優勢，Magic V6加入一摺分屏功能，透過摺疊動作即可啟動雙分割屏幕模式；同時配備PC級一屏多工功能，可同時運行三個應用程式。

 

　　Magic V6搭載的MagicOS加入AI Meeting Agent，可錄音轉文字、分辨不同講者，並自動整理會議紀錄和腦圖，減少會後整理時間，而MagicOS原有的AI功能也完整地保留。另一方面，Magic V6的跨平台功能都值得留意，配合Quick Share在無需安裝額外應用程式之下，能直接將檔案利用AirDrop傳送至iOS及MacOS；透過Honor Share也能無縫連接 iPhone、Mac、AirPods及Apple Watch，支援一鍵檔案傳輸、通知共享及Mac雙屏幕工作流程。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

搭載的MagicOS加入AI Meeting Agent，可錄音轉文字、分辨不同講者，並自動整理會議紀錄和腦圖。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

除了圖片可透過AI追色外，是次更支援影片的AI追色。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔測試超過347萬分，在摺疊手機中有頂級水平。

 

Magic V6配備5,000萬像素廣角、5,000萬像素超廣角及6,400萬像素潛望式長焦鏡頭，長焦支援CIPA 6.5級防震。提供3倍光學、100倍數碼變焦，以及Honor AI鷹眼影像系統。整體拍攝功能與另一型號Magic8 Pro相同，除了圖片可透過AI追色外，是次更支援影片的AI追色，令攝錄後的影片更添味道。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

配備5,000萬像素廣角、5,000萬像素超廣角及6,400萬像素潛望式長焦鏡頭。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

內熒幕亦設有2,000萬像素前置鏡頭。

 

Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Magic V6配備5,000萬像素廣角鏡頭，相片拍攝表現直迫旗艦手機Magic 8 Pro。

 


總結

 

　　筆者試用完Magic V6後，覺得它不是單純鬥薄的大摺，而是把輕薄、續航、效能、耐用度和AI多工一次過加強。售價方面，512GB版為$13,999、1TB版為$15,699。即日起至24日預訂，購買512GB版本可選免費升級1TB容量連Earbuds S8，或投影機Air Pro連Earbuds S8，另包一年機身屏幕意外寶及免費貼膜服務，總值逾$9,000。

 

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：2,420 x 1,080像素，6.52吋多點觸控OLED（外屏） / 2,352 x 2,172像素，7.95吋多點觸控OLED（內屏）

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：2,000萬像素（內外屏前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 6,400萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / 紅外線埠 / NFC / 指紋感應器

電池：內置6,660mAh

體積：156.7 x 145.6 x 4毫米（展開） / 156.7 x 74.5 x  8.75毫米（摺合）

重量：219克

售價：$13,999 (512GB) / $15,699 (1TB)

查詢：Honor 3610 8888

 

 

Tags:#手機#Honor#AI
Add a comment ...Add a comment ...
vivo X300 FE｜ $6,998入手蔡司影像新機 輕巧高效演唱會神器
更多手機情報站文章
vivo X300 FE｜ $6,998入手蔡司影像新機 輕巧高效演唱會神器

投票區

美伊技術磋商達成談判路線圖
47
|
0

你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？

47%
不會
53%
無意見
0%
投票期：2026-06-22 ~ 2026-07-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處