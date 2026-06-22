Honor Magic V6︱全能大熒幕輕薄摺機＋機身更耐用堅固＋優化AI體驗

Honor新一代大摺手機Magic V6終於在港推出，機身不單繼續走纖薄路線，是次在電池容量、耐用度和AI功能都有明顯提升，效能更是一流水準，是新一代全能型的「大摺」手機。

Magic V6擁有7.95吋內熒幕，用上強化UTG保護護，摺痕觀感較不明顯。

Magic V6加入一摺分屏功能，透過摺疊動作即可啟動雙分割屏幕模式。

Magic V6有赤兔紅、旭日金、雪域白及絨黑色四款配色，摺合後薄至8.75毫米，重量約219克，拿上手比想像中輕巧。機身採用新一代魯班盾構鋼鉸鏈，通過50萬次摺疊測試，並支援IP68及IP69防水防塵，而外熒幕採用10倍耐摔Honor黑鑽屏幕，加入5,600層氮化矽低反鍍膜，抗跌、防刮及減少反光能力都有提升；內熒幕則用上強化UTG，摺痕觀感較不明顯，在摺疊手機中罕見地強調堅固耐用。

Magic V6設有6.52吋外熒幕，更採用10倍耐摔Honor黑鑽屏幕保護。

外熒幕設有2,000萬像素前置鏡頭。

Magic V6機身採用採用環保物料製成，並提供四個色系。

Magic V6採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，內置16GB記憶體，以及分別有512GB及1TB版本，安兔兔測試超過347萬分，在摺疊手機中有頂級水平。雖然機身非常纖薄，但仍內置6,660mAh碳矽負極電池（電池矽含量約 25%，能量密度達921Wh/L），支援80W有線及66W無線超級快充。配合Honor E2電源管理增強晶片及RF射頻增強技術，能提升手機能源效率與連線穩定性。

機身採用新一代魯班盾構鋼鉸鏈，通過50萬次摺疊測試。

Magic V6機頂設有紅外線埠，可配合手機內置的智能遙控器應用程式使用。

Magic V6底部設有USB Type-C介面，支援80W有線快充。

機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。

Magic V6不單有實體雙SIM卡插槽，更支援雙eSIM功能。

Magic V6設有6.52吋外熒幕及7.95吋內熒幕，兩個熒幕均支援1-120Hz LTPO及4,320Hz PWM調光，睇片和打機都保持流暢。為充分發揮大熒幕優勢，Magic V6加入一摺分屏功能，透過摺疊動作即可啟動雙分割屏幕模式；同時配備PC級一屏多工功能，可同時運行三個應用程式。

Magic V6搭載的MagicOS加入AI Meeting Agent，可錄音轉文字、分辨不同講者，並自動整理會議紀錄和腦圖，減少會後整理時間，而MagicOS原有的AI功能也完整地保留。另一方面，Magic V6的跨平台功能都值得留意，配合Quick Share在無需安裝額外應用程式之下，能直接將檔案利用AirDrop傳送至iOS及MacOS；透過Honor Share也能無縫連接 iPhone、Mac、AirPods及Apple Watch，支援一鍵檔案傳輸、通知共享及Mac雙屏幕工作流程。

搭載的MagicOS加入AI Meeting Agent，可錄音轉文字、分辨不同講者，並自動整理會議紀錄和腦圖。

除了圖片可透過AI追色外，是次更支援影片的AI追色。

Magic V6採用Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔測試超過347萬分，在摺疊手機中有頂級水平。

Magic V6配備5,000萬像素廣角、5,000萬像素超廣角及6,400萬像素潛望式長焦鏡頭，長焦支援CIPA 6.5級防震。提供3倍光學、100倍數碼變焦，以及Honor AI鷹眼影像系統。整體拍攝功能與另一型號Magic8 Pro相同，除了圖片可透過AI追色外，是次更支援影片的AI追色，令攝錄後的影片更添味道。

配備5,000萬像素廣角、5,000萬像素超廣角及6,400萬像素潛望式長焦鏡頭。

內熒幕亦設有2,000萬像素前置鏡頭。

Magic V6配備5,000萬像素廣角鏡頭，相片拍攝表現直迫旗艦手機Magic 8 Pro。



總結

筆者試用完Magic V6後，覺得它不是單純鬥薄的大摺，而是把輕薄、續航、效能、耐用度和AI多工一次過加強。售價方面，512GB版為$13,999、1TB版為$15,699。即日起至24日預訂，購買512GB版本可選免費升級1TB容量連Earbuds S8，或投影機Air Pro連Earbuds S8，另包一年機身屏幕意外寶及免費貼膜服務，總值逾$9,000。

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：2,420 x 1,080像素，6.52吋多點觸控OLED（外屏） / 2,352 x 2,172像素，7.95吋多點觸控OLED（內屏）

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：2,000萬像素（內外屏前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 6,400萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / 紅外線埠 / NFC / 指紋感應器

電池：內置6,660mAh

體積：156.7 x 145.6 x 4毫米（展開） / 156.7 x 74.5 x 8.75毫米（摺合）

重量：219克

售價：$13,999 (512GB) / $15,699 (1TB)

查詢：Honor 3610 8888