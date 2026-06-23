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人生追求的終極目標，一定是快樂（無人會追求痛苦咁變態啩？除非你的痛苦也帶來「快樂」啦！）。當然，每個人快樂的定義可能不同，但總的來說，應是身體健康、經濟安穩、家庭和睦、友愛滿溢。
理財智慧

退休後的被動收入極其重要

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　人生追求的終極目標，一定是快樂（無人會追求痛苦咁變態啩？除非你的痛苦也帶來「快樂」啦！）。當然，每個人快樂的定義可能不同，但總的來說，應是身體健康、經濟安穩、家庭和睦、友愛滿溢。

 

退休後的被動收入極其重要

追求快樂，是人生的終極目標，但這絕不會從天掉下來，而要自己由零開始孕育、部署，才能開花結果。

 

退休後的被動收入極其重要

退休後，時間及生活由你掌控，人生中的三大支柱：健康、理財、感情，必須處理妥當，才會得到快樂。

 

　　對個別權力慾特強的，加多一項——擁有權力。

 

　　當你仍處於為事業拼搏階段時，以上五項，皆很難完全做到，因在建立事業的「得」時，必定有所犧牲，會有「失」。

 

退休後的被動收入極其重要

在職場拼搏時，因責任與角色，必定要面對大量的「得」與「失」，無論你願不願意。

 

　　但捱到準備退休時，以上五項中的頭四項，大家就必須積極思考逐一部署，如何令自己的晚年活得快樂。

 

　　今日只談經濟安穩。不少老友以為，揸住一筆流動現金，就最是穩健。但我身邊一個又一個同齡老友的際遇顯示，這種做法，有一定程度的危險。

 

　　首先是周圍騙子如麻，包括合法與非法的。不少案例，是你有幾百萬現金在銀行，必定會被「投資顧問」請入房苦纏，高壓地推介幾隻「高息基金」，美其名是理想投資，實則你一落疊，首先被斬大筆佣金及行政費用，未見官已經唔見咗一成幾本金。

 

　　投資顧問專攻「誤導」長者，因睇準佢哋多有個寂寞的心，需要人傾談及關心。

 

退休後的被動收入極其重要

金融世界，合法與非法的騙子如麻，不少專騙寂寞的退休長者。

 

　　剛剛有位80多歲的女長輩，上周就在某大銀行被游說，花了250萬買「定期基金」，傻到4年內唔准郁佢都應承，只因對方好「關心」佢，並在開始時送了多張超市100蚊禮券。

 

　　另外，近兩年又有愈來愈多同輩老友患上失智症，日漸腦退化及出現認知障礙，如此下去，不久就無法照顧自己，更無法親自理財。

 

　　大部分長者清醒時，都會覺得能一世有同樣的清醒及理性去處理財政。殊不知，人的際遇，根本不在自己手，除患失智症外，更可能因遭逢意外而無法親身理財，就算銀行內有千萬現金，也是徒然，根本無法調動用來替自己支付醫療及護老院費用。怎麼辦？這樣，勢必連累到家人，大家眼白白望著存在銀行的豐厚儲蓄而空著急。

 

　　所以，退休人士應在清醒與理性時，盡快處理好平安紙、預設醫療指示及授權書三大法寶，還應自製足夠的被動收入，以確保月月有糧出，毋須月月擔心，直至離世。

 

退休後的被動收入極其重要

為保障自己終生月月「有糧出」而又不用擔心因失智而無法理財，應在清醒理性時處理好平安紙、授權書和預設醫療指示，及將九成財富用來製造長遠的「被動收入」。

 

　　甚麼是被動收入？簡單解釋——不需要持續付出大量努力與時間，就能定期自動轉帳的收入。被動收入不會自動出現或從天而降，一定早早在退休前積極耕耘，儲夠充足現金。

 

　　我的被動收入，包括四方面：（一）政府長糧（這絕非爆出來的，而是積累幾十年工作所得，每月一點一滴抽起部分薪津累積而成）；（二）政府年金。已經買爆500萬 ，每月「出糧」接近3萬；（三）堅如磐石，政府政策傾斜保護的藍籌股，例如中電(00002)、國泰航空(00293)及港交所(00388)；（四）政府各式債券，全部AAA級，零風險。

 

退休後的被動收入極其重要

我的被動收入四大支柱：長俸、政府年金、公用股及政府債券。

 

　　小弟上述設計，除第一項外，全部人人可自行建立，毋須靠人。建立後，月月自動過戶出糧，絕無掛慮，心境安寧，更因已經將所有資金（起碼九成）鎖死，任何騙子皆不能埋身。

 

退休後的被動收入極其重要

將九成財富鎖死，用來製造一生被動收入，除快樂安心外，騙子也會遠離你，正所謂「搵食行遠啲」也！

 

　　記住，建立被動收入系統後，一定要有埋平安紙及授權書作保障，給予家人更大安心，知無？

Tags:#快樂退休#退休規劃#被動收入#經濟保障#快樂#健康#家庭#人際關係#騙局#投資顧問#高風險投資#失智症#法律文件#政府長俸#政府年金#藍籌股#政府債券#平安紙#預設醫療指示#授權書
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