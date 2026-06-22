網購騙案｜格價網買二手電腦，被騙徒不斷要求交「運費」，受害人過數80次共損失$123萬港元

警方指今年3月，有受害人打算於格價網買二手電腦，被騙徒以各種理由，不斷要求受害人過數，受害人共轉帳80次，總損失高達$123萬港元！

受害人於格價網看中了一部二手手提電腦，最初以為「執到平貨」，但卻是噩的開始。騙徒以各種理由，例如「運費」、「清關費」等，不斷要求受害人過數。一個月之間，受害人合共轉帳了80次，當中更包括去比特幣自動櫃員機入錢，總損失高達123萬港元！受害人直至跟家人傾訴後，才如夢初醒，方知被騙。

或者大家都會笑受害人：「過數80次都唔知係騙案？」但當局者迷，而且騙徒是精準操控人性的弱點──沉沒成本謬誤。受害人當時的認知，不是「付款錢買電腦」，而是陷入一個致命錯覺──只要再多付一筆「清關費」或「解凍費」，之前付出的數十萬元及電腦就可以取回！

提提大家，網購時，付出金額比貨物原價更高的時候，就絕對有問題，要及早「收手」，別再「沉迷」！

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）