Pici 十周年市集︱中環PMQ《黑白大廚》冠軍權聖晙即場示範＋免費換領肉丸匙扣＋限定菜單9折

中環美食市集！Pici 十周年慶特別邀請《黑白大廚》第一季冠軍主廚權聖晙來港，展開重量級聯乘企劃，除了6 月 26 及 27 日聯乘晚宴，餐廳更推出限定聯乘菜單，包括話題之作栗子提拉米蘇，即日起登記成為FWDMAX會員，可享限定菜單獨家9折優惠！今個星期六（6 月27日）權聖晙大廚將於PMQ中庭舉行的Pici 十周年慶祝市集即場獻技，你可品嘗不同主題美食、參加工作坊，以及免費換領毛絨肉丸匙扣。

今個星期六6月27日Pici 十周年慶祝市集免費入場，又有得食有得玩，仲可以欣賞《黑白大廚》冠軍權聖晙主廚即場獻技！中環PMQ中庭有多個供應多款Pici經典美食美食攤位，喜歡煮食的朋友更可即場報名參加手工意粉工作坊、意粉大挑戰，大人小朋友亦可於「時光迴廊」打卡。重頭戲當然是「FWD意粉小廚神大賽x拿坡里美味黑手黨」，5位經過一輪比試進入決賽的小朋友，將在舞台上現場製作手工意大利雲吞。權聖晙將提供導師級點評，隨後更會現場示範其招牌菜式，讓大家能近距離一睹其技藝。

免費換領毛絨肉丸匙扣

即日起只需以推廣碼「PICIMARKET」網上免費登記成為FWDMAX會員，可於市集免費換領超可愛的限定毛絨肉丸匙扣！這款圓滾滾的肉丸頭頂淋上了濃郁滋味的義式茄醬，搭配粉嫩的腮紅與招牌療癒微笑，更俏皮地伸出豆豆小手與小腳，匙扣數量有限，不容錯過。

預先登記換領匙扣及詳情

https://fwdmax.fwd.com.hk/RewardDetail/PICIMARKET

Pici 聯乘「拿坡里美味黑手黨」期間限定菜式

唔使飛韓國都可以品嚐權聖晙系列主題美食？ Pici特別聯乘「拿坡里美味黑手黨」於2026年7月1日至31日期間推出不同限定菜式，大家只需網上免費登記成為FWDMAX會員更可享限定菜單獨家9折優惠，必試權聖晙主廚在《黑白大廚》終極對決中的傳奇之作栗子提拉米蘇，九折優惠價$63 就食到！

栗子提拉米蘇，這道權聖晙主廚在《黑白大廚：料理階級戰爭》終極對決中的傳奇之作， 浸泡在朱古力咖啡中的手指餅，與經典 Mascarpone 芝士及栗子泥交織，表面淋上香濃的特濃咖啡糖漬栗子醬並灑上栗子碎，各位 fans必試！

栗子提拉米蘇$70

意大利粉控必食西西里紅蝦他他烏魚子幼麵，以 17 世紀拿坡里經典口味為靈感的創意之作。傳統的 AOP 香蒜辣椒油意粉，配上西西里紅蝦他他及烏魚子，入口清爽怡人。松露白酒肉醬手工圓麵的白肉醬以四種鴨肉、珍珠雞、黃油雞及火雞熬製而成，搭配經典手工製作的 Pici 手工圓麵，加上新鮮現刨黑松露滋味十足。韓式燉牛小排意大利雲內餡選用慢燉牛小排，加入香梨及菠蘿帶出陣陣甜鹹層次，底層舖上濃郁的法式濃縮肉汁，最後抹上一層帕馬森芝士忌廉。

西西里紅蝦他他烏魚子幼麵 $180

韓式燉牛小排意大利雲吞$170

松露白酒肉醬手工圓麵$160

登記優惠網站及詳情：https://fwdmax.fwd.com.hk/CouponDetail/PICI

Pici十週年慶祝市集

日期：2026年6月27日(星期六)

時間：中午12時至下午7時

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方中庭

十周年聯乘菜單：Pici x 「拿坡里美味黑手黨」

供應期︰7 月 1 至 31 日

供應點︰全線 Pici 分店

活動網站：pici10.com