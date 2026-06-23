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新美儲局主席不會救市
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新美儲局主席不會救市

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美國聯儲局新任主席沃什，要改革聯儲局。

 

　　沃什的改革有4條：1）重塑溝通框架；2）改善通脹數據的調查方式；3）成立5大工作組，改革局內制度；4）強調聯儲局獨立性，不洩密。這些改革會對金融市場有甚麼影響？

 

　　這個影響是，新聯儲局將不會救市，他會接受美股下跌30%。這不是妄猜，而是由沃什的以往表現而來。

 

　　沃什曾在伯南克時代的聯儲局內任理事，他因為反對伯南克的狂買美債而辭職，他認為市場調整是自救，不用別人去救。

 

　　有人說沃什是貨幣經濟學派的，貨幣學派認為通脹是貨幣供應過多所致，因此遏通脹必要收縮銀根，故他一直贊成縮表，即減少貨幣供應。減少貨幣供應必會使利息上升，而利息上升容易帶來股跌，那時沃什救市不？如他想做Volcker 2.0（這個容後再細談）（Volcker，沃爾克，是上世紀80年代主席，以鐵腕打擊通脹聞名），他就不能救市。

 

　　在未知沃什會否真想做Volcker 2.0前，投資者該怎辦？後續。

 

　　昨天（22日）A股證券股和保險股，估計這升浪會持續一陣子，原因後續（見表）。

 

新美儲局主席不會救市

 

新美儲局主席不會救市

 

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新美儲局主席不會救市

 

新美儲局主席不會救市

 

新美儲局主席不會救市

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#聯邦儲備局#貨幣政策#金融市場#股市#利率#美國經濟#沃爾克#A股#證券#保險#沃什#凱文．沃什#聯儲局#美聯儲
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