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日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」
美食情報

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Sake Jump Hong Kong

　　日本清酒盛會Sake Jump「若手の夜明け」，自2007年首辦以來，一直匯聚一群勇於打破傳統的新世代釀酒師，他們憑藉對清酒的滿腔熱血，持續為日本酒界注入顛覆想像的無限可能，每一次亮相都掀起一番熱烈迴響。去年Sake Jump首次於香港舉行，吸引了不少本地的清酒愛好者入場試飲，並親身與藏主們作交流。今年Sake Jump載譽回歸，喜歡清酒的朋友，絕對不容錯過！

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

Sake Jump將由今個星期五（6月26日）起一連3日，在法定古蹟富衛1881公館舉行。

 

　　「Sake Jump Hong Kong 2026」將匯聚日本各地備受矚目的新世代酒藏，展現日本酒文化的創新活力與未來發展。除了去年大受歡迎的實力派酒藏，包括八戶酒造（陸奥八仙）、以突破傳統著稱的稲とアガベ（INEtoAGAVE），以及憑創新濁酒「ハナグモリ」備受注目的木花之醸造所外，今年更迎來多家話題酒藏首度參展。

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

「会津男山」男山酒造店（福島県）

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

「花風」稲とアガベ（秋田県）

 

　　其中包括憑人氣銘柄「雅楽代」近年迅速崛起、深受酒迷追捧的新潟天領盃酒造，以及來自愛知縣、擁有逾百年歷史的名門關谷釀造。其代表作「蓬萊泉」融合現代釀造科技與職人精神，成為日本酒品質與創新的典範。此外，小玉醸造及三和酒類亦將帶來風格鮮明的本格燒酎，讓參加者一站式體驗日本酒文化的多元魅力。

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

「ハナグモリ」木花之醸造所（東京都）

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

「龍勢」藤井酒造（広島県

 

　　除了來自東京、獲《50 Best Discovery》推薦的兩位重量級調酒師——Tokyo Confidential首席調酒師村田和香菜（Wakana Murata）及Bar Wakabayashi主理人若林佑一（Yuichi Wakabayashi）載譽回歸外，大會今年更邀得東京人氣酒吧Quarter Room主理人、ABV+創辦人野村空人（Soran Nomura），以及The SG Shochu共同創辦人Joshin Atone親臨香港獻藝。多位調酒師將於現場即席調製多款以清酒及燒酎為靈感的創意雞尾酒，透過嶄新的風味演繹，展現日本酒文化的多元可能，為賓客帶來耳目一新的微醺體驗。

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

調酒師村田和香菜 

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

調酒師若林佑一

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

調酒師野村空人

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

調酒師Joshin Atone

 

　　今年活動亦率先迎來將於2026年8月在沖繩那霸開幕的全新概念酒吧HINU參展，更特別帶來兩款特色酒品，其中人氣作品「Waka's Hakko Lemon Sour」更將成為活動Welcome Drink，讓賓客率先感受這家備受期待的新酒吧所帶來沖繩獨有的南島風味。

 

　　除了品嘗來自日本各地的特色佳釀外，Sake Jump Hong Kong 2026亦將呈獻一系列精彩活動， 讓參加者從品飲、文化到創作，多角度感受日本酒的魅力。

 

　　●    日本酒大師班：由香港葡萄酒評審協會名譽主席高英偉先生（Dixon Ko）及日本清酒釀造協會「酒武士」、日本 SSI 認證「清酒唎酒師」陳銘基先生（Micky Chan）主講，探討日本的水源、社交語言等，深入淺出剖析日本酒文化，帶領參加者提升鑑賞能力，探索日本酒的豐富層次。

　　●    酒藏藏主交流會：多位年輕藏元及酒藏代表將親臨現場，包括木花之醸造所細井洋佑先生、天領盃酒造加登仙一先生、稲とアガベ岡住修兵先生、八戶酒造駒井秀介先生及若駒酒造柏瀨幸裕先生等，與香港酒迷近距離交流，分享釀酒理念、風土特色及品牌故事，讓參加者深入了解每一瓶佳釀背後的匠心精神。

　　●    迷你菰樽彩繪體驗：象徵祝福與喜慶的「菰樽（Komodaru）」，是日本酒文化中極具代表性的傳統元素，常見於神社祭典、鏡開儀式及重要慶典。參加者可透過工作坊認識菰樽的文化背景，並親手為迷你菰樽上色及創作，將這份充滿和風特色的作品帶回家收藏。

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

Sake Jump Hong Kong 2026「若手の夜明け」門票分為VIP門票及普通門票兩種。VIP門票持有人除可獲贈活動特製清酒杯一隻外，更可憑專屬徽章進入Chairman Club貴賓室，享受尊貴品酒體驗。

 

　　貴賓室將特別呈獻6款珍稀及高級日本酒，包括十四代 山田錦 上諸白、かたの桜 わみず 火入れ、土佐しらぎく出品大吟醸、磯自慢45%純米大吟醸、飛鸞Heaven及春霞 白 純米大吟醸，讓VIP賓客免費試飲3杯，細味平日難得一遇的頂級佳釀，為清酒之旅增添難忘體驗。

 

Sake Jump Hong Kong 2026「若手の夜明け」

日期及時間：6月26及27日 2pm-10:30pm；6月28日 2pm-9pm

地點：富衛1881公館

FWD MAX 購票連結：https://fwdmax.fwd.com.hk/Ticketing/sakejump2026

撲飛購票連結：https://www.popticket.hk/sake-jump-hk26

IG：https://www.instagram.com/sakejump_hk/

 

門票價錢（包單日入場門票及迎賓飲品一杯）

●    $198 普通門票：6個米幣

●    $268 普通門票：10個米幣＋清酒杯

●    $388 普通門票：18個米幣＋清酒杯

●    $988 VIP門票：40個米幣＋特製清酒杯＋憑徽章進入Chairman Club貴賓室（備有高級稀有清酒數款）

 

現場購票

●    每個米幣：$22

●    每個清酒杯（容量約30毫升）：$20

●    每個精美清酒杯（容量約30毫升）：$60

●    入場門票（無包含米幣）：$88

 

日本清酒市集「Sake Jump」載譽回歸！超過20位新生代酒藏藏主親臨香港，買VIP門票免費飲「十四代」

這些就是用來換清酒的「米幣」。

 

Tags:#美食情報#Sake Jump#清酒#清酒市集#清酒雞尾酒#富衛1881公館#十四代
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