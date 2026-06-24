法國遊記｜摩納哥：全球第二小國的生存智慧，善用自己擁有的一切創造價值

如果有人問我，歐遊期間最特別的地方是哪裏，我未必會答倫敦、巴黎或羅馬，而是面積只有約 2 平方公里的摩納哥（Monaco）。這個位於法國南部地中海沿岸的小國，是全球第二小的主權國家，僅次於梵蒂岡。全國面積甚至比不少大型公園還要細小，卻是世界上最富裕的國家之一。

從法國尼斯乘火車前往摩納哥，只需 20 多分鐘。列車沿著蔚藍海岸前進，窗外盡是地中海的碧海藍天。抵達後，你很難相信自己已經「出國」——沒有邊境，沒有海關，但已經踏進另一個主權國家。

摩納哥最廣為人知的標籤，是「富豪天堂」。這裏沒有個人所得稅，加上穩定的政治環境和優越的地理位置，吸引來自世界各地的富豪定居。據統計，當地約三分之一居民屬百萬富翁級別，豪華遊艇、高級跑車和海景豪宅成為日常風景。

不過，摩納哥真正令人佩服的，不只是富有，而是它的生存智慧。

一個面積只有約 2 平方公里、三面被法國包圍的小國，本來似乎沒有太多發展空間。但摩納哥卻把自身限制轉化為優勢。它集中發展金融服務、旅遊、博彩和大型國際活動，例如每年舉行的 F1 摩納哥大獎賽，讓全球目光聚焦於此。過去數十年，摩納哥持續向海洋發展，現時約五分之一國土來自填海工程。當空間有限時，它選擇的不是抱怨，而是創造空間。

對我而言，摩納哥像是一個縮影。它提醒我們，成功不一定來自龐大資源，而是來自對自身優勢的清晰定位。國土雖小，卻能在全球舞台佔有一席之地；人口不足四萬，卻擁有超越許多大國的國際知名度。

寫到這裏，也來到我這個專欄的最後一篇文章。

過去一段時間，透過文字分享英國生活和歐洲見聞，希望能讓讀者從另一個角度看世界，在海外生活這些年，我看過不少大城市，也到過不少小地方，而摩納哥恰恰提醒我，一個地方的價值，未必取決於它的面積、人口或資源多寡。

香港土地面積不大，卻容納了超過七百萬人口，發展成國際金融中心。摩納哥與香港看似截然不同，卻有一個共通點：地方的價值，從來不在於它有多大，而在於它如何善用自己擁有的一切。

無論是國家、城市，還是我們每一個人，都是如此。

多謝各位一路以來的陪伴。願大家繼續保持好奇心，走得更遠，看得更廣。

後會有期。