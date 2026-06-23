「知得愈多，反而愈不懂穿搭？」購物前先問自己3個問題，還原基本，塑造自我形象

過去寫的是色彩、穿搭與時尚。但如果要說我近10年一直在研究甚麼，其實從來都是同一件事：「我們如何透過各種細節塑造形象！」

在資訊爆炸的年代，AI、各式各樣的分析系統，讓我們更容易找到答案。更多人知道自己是甚麼色彩季型、身型、風格，收藏大量穿搭照片、看過無數穿搭reels，照理說我們應該比以前更懂穿搭，但我看到的現象卻剛好相反！

因為穿搭從來都不是分類遊戲，知道如何分類，不代表能夠好好表達出來！哪我們如何在不同的分析結果教學資訊中，好好呈現自己想要的形象呢？

方法好簡單，就是回歸最核心的基本步，不談理論，每次購物前問以下3個問題：

1. 我會在甚麼場合穿它？

買回家後發現上班太休閒、放假穿又太拘緊、聚會穿又不夠特別... 這些情境是否似曾相識？買下一些沒有適合場景穿著的衣服，最後只會一直掛在衣櫃裏！

（圖片來源：IG@aya_omasa_official）

2. 它與我想呈現的形象一致嗎？

如果它需要另外買鞋、買上衣、買褲、買手袋才能湊成一個造型，就要好好三思了！這代表它其實是一個與現有風格截然不同的新成員，很容易令整體穿搭顯得不協調甚至不倫不類。

（圖片來源：IG@asahina_aya）

3. 6個月後我還會想再穿嗎？

半年後它還流行嗎？當熱潮過了我還會再穿嗎？尤其對於不需要追趕潮流的行業，更值得思考的是：這股購買衝動究竟來自新鮮感，還是真心喜歡？

（圖片來源：IG@nozomisasaki_official）

如果以上3個問題都無法給自己一個肯定的答案，大可以直接放棄了。

我們需要的未必是更多，而是更精！所有分類分析結果，都是一個由理論衍生出來的參考，被分析局限被結果支配的話就很難有進步空間了！要培養好品味，最重要是知道甚麼不適合自己！我一向認為真正有時尚判斷力的人，不會每樣都想試，而是目標清晰，能準確辨別出甚麼不適合自己。

專欄在此告一段落，未來我會繼續透過不同方式，從色彩、風格、美感到感官體驗，繼續研究美學，希望這3年的分享曾經帶比大家一些啟發！後會有期。