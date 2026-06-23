歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

晶片股迎多重利好炒完未？

國泰80周年香港機場Pop-up Store|開幕禮遇:指定...
玩樂旅遊 購物兵團

國泰80周年香港機場Pop-up Store|開幕禮遇:指定...
時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的...
Fashion

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
「知得愈多，反而愈不懂穿搭？」購物前先問自己3個問題，還原基本，塑造自我形象
辦公室求生術

「知得愈多，反而愈不懂穿搭？」購物前先問自己3個問題，還原基本，塑造自我形象

裳色．惜裳
Tiff Chan
裳色．惜裳

　　過去寫的是色彩、穿搭與時尚。但如果要說我近10年一直在研究甚麼，其實從來都是同一件事：「我們如何透過各種細節塑造形象！」

 

　　在資訊爆炸的年代，AI、各式各樣的分析系統，讓我們更容易找到答案。更多人知道自己是甚麼色彩季型、身型、風格，收藏大量穿搭照片、看過無數穿搭reels，照理說我們應該比以前更懂穿搭，但我看到的現象卻剛好相反！

 

　　因為穿搭從來都不是分類遊戲，知道如何分類，不代表能夠好好表達出來！哪我們如何在不同的分析結果教學資訊中，好好呈現自己想要的形象呢？

 

　　方法好簡單，就是回歸最核心的基本步，不談理論，每次購物前問以下3個問題：

 

1.    我會在甚麼場合穿它？

 

　　買回家後發現上班太休閒、放假穿又太拘緊、聚會穿又不夠特別... 這些情境是否似曾相識？買下一些沒有適合場景穿著的衣服，最後只會一直掛在衣櫃裏！

 

「知得愈多，反而愈不懂穿搭？」購物前先問自己3個問題，還原基本，塑造自我形象

（圖片來源：IG@aya_omasa_official）

 

2.    它與我想呈現的形象一致嗎？

 

　　如果它需要另外買鞋、買上衣、買褲、買手袋才能湊成一個造型，就要好好三思了！這代表它其實是一個與現有風格截然不同的新成員，很容易令整體穿搭顯得不協調甚至不倫不類。

 

「知得愈多，反而愈不懂穿搭？」購物前先問自己3個問題，還原基本，塑造自我形象

（圖片來源：IG@asahina_aya）

 

3.    6個月後我還會想再穿嗎？

 

　　半年後它還流行嗎？當熱潮過了我還會再穿嗎？尤其對於不需要追趕潮流的行業，更值得思考的是：這股購買衝動究竟來自新鮮感，還是真心喜歡？

 

「知得愈多，反而愈不懂穿搭？」購物前先問自己3個問題，還原基本，塑造自我形象

（圖片來源：IG@nozomisasaki_official）

 

　　如果以上3個問題都無法給自己一個肯定的答案，大可以直接放棄了。

 

　　我們需要的未必是更多，而是更精！所有分類分析結果，都是一個由理論衍生出來的參考，被分析局限被結果支配的話就很難有進步空間了！要培養好品味，最重要是知道甚麼不適合自己！我一向認為真正有時尚判斷力的人，不會每樣都想試，而是目標清晰，能準確辨別出甚麼不適合自己。

 

　　專欄在此告一段落，未來我會繼續透過不同方式，從色彩、風格、美感到感官體驗，繼續研究美學，希望這3年的分享曾經帶比大家一些啟發！後會有期。

 

Tags:#Pantry熱話#穿搭#塑造形象#AI#個人風格#時裝#買衫
Add a comment ...Add a comment ...
職場男士穿搭｜3大法則，讓人一秒聯想到行業
更多裳色．惜裳文章
職場男士穿搭｜3大法則，讓人一秒聯想到行業

投票區

美伊技術磋商達成談判路線圖
74
|
0

你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？

50%
不會
50%
無意見
0%
投票期：2026-06-22 ~ 2026-07-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處