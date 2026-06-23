KK星期二｜618電商銷售額升幅急放緩平台股淪陷 | ATM乏力恒指連跌五日再試低位

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美國財政部宣布解除伊朗石油制裁60日，但隔晚美股表現分化，晶片股個別造好，大型科技股受壓。今早起亞洲區股市走軟，在晶片與AI概念回軟下，日股與台股跌不足1%，韓股受累三星電子與SK海力士回吐急跌超過4%。港股跟跌不跟升，今早隨外圍走弱，科技股顯著弱勢下恒指跌幅擴大至逾300點，低見23437點，恒指跌到乜位先識停？

中國線上零售數據分析平台星圖數據昨日公布的數據顯示，2026年「618」購物節期間，綜合電商、即時零售、社區團購的全網電商累積銷售額為9340億元人民幣，同比增長4%，增速不及去年的15.2%。ATM齊跌逾2%，重磅科技股陰風陣陣難翻身？

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