「屈臣氏集團185周年迷你模型」盲盒：花塔餅、「大哥大」手提電話、屈臣氏玻璃水樽，重現港人經典回憶

喜歡抽盲盒的朋友要留意，屈臣氏集團為紀念創立185周年，即將推出「特別珍藏迷你模型」盲盒系列，以大熱微縮風重現港人的經典回憶，如花塔餅、「大哥大」手提電話、屈臣氏玻璃水樽等，懷舊控及微縮模型愛好者萬勿錯過！

「屈臣氏集團185周年特別珍藏迷你模型」1套8款，以集團1841年起，與港人185年來的共同回憶為主題，細緻重現集團及旗下零售品牌屈臣氏、百佳超級市場、豐澤、屈臣氏酒窖及屈臣氏蒸餾水的經典產品與標誌性場景，帶大家穿越不同年代，如當年守護大家健康的「花塔餅」、懷舊屈臣氏蒸餾水玻璃水樽、經典復古百佳貨車、第一代手提電話「大哥大」、可愛的「易賞錢家族」成員等，展現屈臣氏集團不斷創新、陪伴香港人走過185年的足跡，極具收藏與紀念價值！

1841 屈臣氏大藥房

屈臣氏集團於1841年創立香港首間西藥房，走進社區，為有需要的人贈醫施藥。微縮模型完美重現了由英國藥劑師兼首任店長屈臣氏先生親自撰寫的藥書《妙藥同人》、守護每個家庭健康的經典花塔餅，以及印有精美手繪圖案的玻璃藥瓶。

1903 屈臣氏蒸餾水

1800年代末香港爆發瘟疫，市民因為缺乏潔淨水服藥與飲用，奪去不少生命。為此，屈臣氏集團於1903年創立首間屈臣氏蒸餾水廠，為市民提供安全純淨的飲用水。微縮模型精巧重現了早期蒸餾水的復古玻璃水樽、懷舊的經典廣告海報，以及標誌性的飲水機。

1972 百佳超級市場

首間百佳超級市場於1972年開業，現已成為香港最具規模的連鎖超市，設有超過240間店舖。微縮模型以帶著經典黃紅雙色線條的PARKnSHOP復古貨車為核心，搭配滿載新鮮蔬果的購物車，瞬間勾起大家每天在超級市場裏推著購物車、挑選心水好物的親切回憶。

1975 豐澤

1975年，豐澤於炮台山正式創立，初期為炮台山港燈電力繳費中心內賣小電器的小店。微縮模型集合了70年代最具代表性的四大懷舊家電：黑白「大牛龜」電視、綠色雪櫃、「大哥大」電話及手提收音機，仿彿回到了全家人圍坐客廳、共度生活點滴的溫馨時光。

1987 屈臣氏

屈臣氏於1987年正式進駐尖沙咀，憑著一句深入民心的「更加關心你」，開啟了一站式藥妝零售新時代，讓每位顧客都能「Look Good, Do Good, Feel Great」。微縮模型精細重現當年彌敦道地標性的屈臣氏店舖，周邊環繞著精緻的化妝粉餅、藥樽與紅色唇膏模型。

1998 屈臣氏酒窖

屈臣氏酒窖於1998年正式啟航，走遍全球著名酒莊、引進專業品酒師，將品味變成了共同的語言。微縮模型呈現高雅的歐式酒窖吧台背景，立體水晶杯與紅酒樽配合精緻的實木橡酒桶模型，細緻呈現了品酒的高光時刻。

2026 屈臣氏集團（1.8億會員）

2026年，屈臣氏集團已發展為全球最大的國際健康與美容零售集團。透過O+O（線下及線上）平台與全球超過1.8億名會員緊密相連。微縮模型集結了可愛的「易賞錢家族」成員，包括易賞俠、屈仔、佳蛋仔、聰豐B及屈仔樽，寓意集團用心服務每位顧客，致力令每一位顧客會心微笑。

2026 屈臣氏集團（17,000+店舖）

2026年，屈臣氏集團已在全球31個市場營運超過17,000家店舖。集團從香港出發，承載著始於1841年的使命，融入全球顧客的生活。微縮模型以一顆立體地球為核心，寓意屈臣氏集團的店舖遍佈世界各地，致力提供無縫的購物體驗，每天融入顧客每一個瞬間，與顧客同心同行。

「屈臣氏集團185周年特別珍藏迷你模型」兩大入手方法

1. 易賞錢鑽石會員：優先兌換全套「185周年特別珍藏迷你模型」

兌換日期：2026年6月24日起至7月10日

兌換方法：易賞錢App內以6,800積分兌換（數量有限，換完即止）

領取安排：2026年7月2至24日，成功兌換的鑽石會員可於指定屈臣氏店舖領取，詳情請參閱易賞錢App內有關資訊

2. 易賞錢會員

換購日期：2026年6月30日起至換完即止

換購方法：易賞錢會員凡於指定屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖門市及網店，以及百佳超級市場門市，單一消費滿$185，即可以優惠價$18.5換購1盒（價值$138），款式隨機

指定門市：https://bit.ly/4uF5Ec3