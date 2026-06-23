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唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚
美食情報
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唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:唯港薈

　　今個初夏榴槤fans真係食不停！第八屆「唯港薈馬來西亞榴槤節2026」將於2026年7月4日起回歸。今年8場榴槤節活動首推多款任食即開檳城榴槤，榴槤 fans大飽口福，一次過享用波霸黑刺、貓山王等十款榴槤及七個檳城即席烹調攤位。另外，自助餐桌上接近20款榴槤甜點，任食Venchi榴槤意式雪糕，及無限量添飲指定紅白美酒、氣泡酒、冰凍果汁及汽水，超正！

 

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　　近日，馬來西亞榴槤迎來罕見的大減價，各位榴槤fans 最受惠！冇時間飛一轉馬來西亞，唯港薈馬來西亞榴槤節絕對是首選。第八屆「唯港薈馬來西亞榴槤節2026」將於2026年7月4日起載譽歸來一共8場榴槤節活動包括4場自助早午餐及4場自助晚餐，將於酒店一樓佔地超過6,000平方尺無柱式的Silverbox宴會廳舉行，成為「榴槤控」一年一度參與盛事。

 

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

 

　　Fans 最關心今年榴槤節有咩賣點？點食先可以回本？現場每位食客均可享一份有三款不同品種榴槤的果肉拼盤，當中除了香濃軟糯的「D197頂級貓山王」外，還有最為矜貴且被譽為榴槤界王者，較一般黑刺大顆的「D200波霸黑刺」，以及果肉厚實細滑，入口帶有奶油及堅果香氣的「D13金包」。 

 

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

現場每位食客均可享一份有三款不同品種榴槤的果肉拼盤

 

　　不同口味的榴槤放題怎麼不叫人心動？食客可自助無限品嚐七款檳城時令榴槤，當中包括：「D88小甜甜」、「D163葫蘆」、「D24 蘇丹王」、「柔佛黃金」、「紅蝦」、「老樹」和「XO」，由專人即席切開原個榴槤，你可品嘗最新鮮美味的榴槤果肉，陶醉於榴槤飄香之中。
 

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

首場榴槤節早午餐特別邀請到著名影星葉子楣（圖）及擁有「檳城榴槤公主」美譽的莊美娥小姐親臨作頒獎嘉賓。

 

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

第八屆「唯港薈馬來西亞榴槤節2026」由唯港薈 (Hotel ICON) 主辦及得到多個官方機構包括馬來西亞駐香港總領事館、馬來西亞旅遊促進局 (香港分局)、馬來西亞對外貿易發展機構 (MATRADE)、Loke Thye Kee Heritage Hotel, Georgetown Penang和甄沾記鼎力支持。

 

即席烹調檳城美食

 

　　一場嚟到榴槤主題自助餐，必要一試七個即席烹調攤位無限量供應檳城美食，馬來西亞主廚李淑光師傅 (Kelvin Lee) 帶領廚藝團隊，現場炮製多款經典檳城特色美食，包括「檳城蝦麵」、「檳城水果囉喏」、「檳城喇沙」、「檳城五香肉卷」、「檳城炒粿條」等地道美味，完美呈現正宗檳城風味，將街頭市集的熱鬧氣氛帶到宴會廳！

 

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

 

　　「榴槤鮑魚」及「榴槤椰子燉湯」試過未？來到榴槤節唔好執輸，「砂鍋金湯榴槤鮑魚」以濃郁金黃色高湯為基底，加入香氣馥郁的榴槤果肉慢火熬製，湯底細膩香滑，帶有天然果香與鮮甜滋味，配上鮮嫩彈牙的鮑魚，口感層次豐富。「榴槤椰子燉湯」以多款材料熬製，包括：雞、椰子、火腿及滋潤雪耳等燉約三小時，其後加入XO榴槤果肉一同熬製，入口溫潤，燉煮後的榴槤風味獨特且香氣四溢！

 

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

 

任食Venchi榴槤意式雪糕

 

　　榴槤甜品亦是大家鎖定的目標，自助餐桌上接近20款榴槤甜點包括：「即製法式薄餅」、「榴槤咖啡意式奶凍」、「榴槤斑蘭卷」、「榴槤布甸」等，食客更可任食榴槤節品嚐夏日限定的「Venchi榴槤意式雪糕」，啖啖天然榴槤果香意式雪糕透心涼！每位客人更可無限量添飲指定紅白美酒、氣泡酒、冰凍果汁及汽水。

 

唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位歎矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

 

　　「榴槤王子」Danny師傅更會於每一場榴槤節自助餐擔任星級司儀，透過問答環節為食客介紹馬來西亞及當地榴槤特色，並於每場送出多份大獎包括：馬來西亞檳城兩晚酒店住宿禮券、唯港薈酒店住宿禮券、米芝蓮推介餐廳天外天中菜廳餐飲禮券、The Market自助餐禮券、GREEN下午茶禮券及豐富禮品等，讓大家盡興而歸！

 

唯港薈馬來西亞榴槤節自助早午餐首場

日期：2026年7月4日（星期六）

時間：11:45am -3pm

 

唯港薈馬來西亞榴槤節自助早午餐/晚餐

日期：2026年7月12日及26日和8月1日至2日

早午餐時間：上午11時45分至下午3時 （7月12日除外）

晚餐時間：6:30pm -10pm

地點：唯港薈一樓Silverbox 宴會廳

價錢：成人HK$898* | 兒童（3-11歲）HK$558* (須於預訂後支付全費)

查詢或預訂： (852) 3400 1388或book.restaurant@hotel-icon.com

網上預訂： https://bit.ly/4uBecRt

 

Tags:#美食情報#美食優惠#唯港薈馬來西亞榴槤節2026#尖沙咀#唯港薈#自助餐#榴槤
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