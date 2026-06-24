全球遭遇黑色星期二，股票、黃金、白銀、原油各種資產突然之間全線下挫。

6月23日午後，全球資產突然全線下跌。亞太股市集體大跌。韓國綜合指數跌逾8%，午後再次觸發熔斷；晶片巨頭SK海力士及三星電子均跌逾12%。日經225指數跌逾3%；日本晶片股延續跌勢，鎧俠股價下跌15%，軟銀集團跌10%。

截至收市，韓國KOSPI指數收跌10%，報8203點；日經225指數收跌3.6%，報69788點。（見表）

6月22日剛創出歷史第二大成交量的A股也集體下跌，創業板指跌逾4%，滬指跌1.5%，深成指跌3.3%。有色金屬、PCB、光通訊、光伏鋰電等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股近2800隻。

港股方面，恒生科技指數跌幅擴大至3%，恒生指數跌1.8%。大模型雙雄MiniMax(00100)跌逾16%，智譜(02513)跌近10%；騰訊控股(00700)跌逾4%，京東(09618)跌逾4%，小米(01810)、快手(01024)、美團(03690)跌逾3%至5%。

MSCI亞太指數下跌3%至277點。

SpaceX急挫拖累美股

昨天全球股市遭遇到黑色星期二，原因是星期一的美股大跌，而星期一的美股大跌，一方面是因為SpaceX(US.SPCX)跌逾30美元，真是一下打回解放前（圖一）。

影響所及，韓國的科技ETF因美國科技股大跌，亦大幅回落，應了升了上去的終要跌下來。為甚麼市場突然之間「黑」了？

一句：「人無千日好，花無百日紅」，明天（25日）詳談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

