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過去幾年，身邊一些熱衷投資的朋友都嫌棄港股太疲弱，不少更身體力行，沽出手上的港股，轉去買或者炒美股。現實上，只要你夠膽入市，到這一刻為止，確實是有斬獲的。
理財智慧
股市動向

退休潮來臨，收息股有支持

我要退休
羅國森
我要退休

　　過去幾年，身邊一些熱衷投資的朋友都嫌棄港股太疲弱，不少更身體力行，沽出手上的港股，轉去買或者炒美股。現實上，只要你夠膽入市，到這一刻為止，確實是有斬獲的。

 

　　不過，從我們買退休股收息的角度，我看到的，卻是另一幅圖畫。那就是，每當港股下跌的時候，我推介的幾隻收息股，以及其他優質的高息股，股價走勢都偏強，甚至逆市上升。

 

　　當大市向上的時候（過去一年計，這些日子其實不多），這些優質的收息股，或許有回吐，但幅度都不大。結果，幾年下來，這些收息股的股價都上升了（詳情也可參閱我在前幾期，檢討我推介的幾隻收息股的文章），不似一些大藍籌股般，出現陰乾式下跌的情況。

 

　　正如我在本欄多次指出過，香港已經步入退休潮，這一刻，每四個港人，就有一個是65歲或以上；10年後，即2036年，每三個港人，當中一個會是65歲或以上。

 

退休潮來臨，收息股有支持

資金充裕的銀髮族必定會買入優質收息股，創造退休後其中一種被動收入。(Shutterstock)

 

　　更重要的是，現時港人的財富，都集中在這些退休人士或俗稱銀髮族手上，因為這批銀髮族當打的時候，正值香港經濟起飛的日子，換句話說，他們完全受惠於香港經濟起飛的結果。所謂「起飛」，包括內地改革開放、港人北上設廠，以及本地股市樓市上升周期等等。

 

　　股票作為其中一種退休資產，我有理由相信，這群手上資金充裕的退休一族，必定會買入一些優質的收息股，以創造退休後其中一種被動收入。因此，我絕對相信，只要是優質的股票，大家買入之後都不用太擔心，因為不斷會有資金入市承托。

 

　　但我要強調的是，這只是從技術層面去分析。畢竟，股票最重要的，還是自身的基本因素。萬一是自己的基本因素出了問題，就不能保證股價可以有支持；但如果自身經營沒有問題，大家就不用太擔心。

 

　　至於是哪些股票？當然，我推介的五隻一線收息股會是大家的首選，當中包括中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。第二梯隊方面，大家也可以考慮中海油(00883)、中電信(00728)，以及近年回勇的滙控(00005)等等。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com 

Tags:#我要退休#退休規劃#退休潮#銀髮族#股票#投資#收息股#被動收入#中電控股#領展房產基金#長江和記實業#中國移動#長江基建#電訊盈科#中國海洋石油#中國電信#滙豐控股
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