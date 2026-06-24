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昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會
香港周圍遊

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:昂坪360

　　昂坪360二十周年慶典正式開始！最大亮點是首度推出纜車夜航體驗，更首次為全線108架纜車換上主題新裝！昂坪市集同樣有驚喜，退役纜車首次「落地」變身二十周年主題「打卡」裝置，麻雀、冰室等「港味」滿滿場景將在市集各處呈現。

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

昂坪360首次為全線108架纜車換上主題新裝，當中超過80架為昂坪360主題霓虹燈設計，晚上會變身成「夜光纜車」！

 

　　昂坪360首次為全線108架纜車換上主題新裝，其中24架夥拍24個本地及國際知名品牌，加入各品牌特色元素，打造獨一無二的主題纜車。參與品牌陣容鼎盛，包括港鐵、國泰、商業電台、嘉頓、八達通、天星小輪、星巴克、西九文化區等。其餘超過80架纜車則披上昂坪360主題霓虹燈主題圖案，標準車廂、水晶車廂與全景纜車同樣換上新裝，由即日起至10月11日都可以坐到。

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

「嘉頓」主題纜車

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

「港鐵」主題纜車

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

「國泰」主題纜車

 

　　纜車將於8個指定晚上（7月24、25日及8月1、2、8、9、15、16日）舉行限定夜航體驗，纜車將延長營運至晚上10時（最後登車時間為晚上9時30分）。遊客可於夜幕低垂之際，乘坐纜車俯瞰大嶼山夜景、香港國際機場的璀璨燈光、港珠澳大橋的迷人景色，以及天壇大佛的夜間亮燈，感受與日間截然不同的靜謐與浪漫。

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

入夜後，全線纜車將搖身一變成「夜光纜車」！每位夜間乘客將獲贈小型紫外光電筒，只要在車廂內開啟電筒，即可驚喜解鎖不同角落的夜光圖案！

 

　　昂坪市集圓形廣場設有霓虹燈纜車主題裝置，首次有曾在纜索上航行的標準車廂纜車退役後「落地」，成為別具特色的「打卡」位！纜車配合色彩繽紛的霓虹燈招牌，重現香港經典霓虹街景。

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

遊客可走進車廂，拍攝充滿本地情懷的特色照片。

 

　　昂坪市集特設三個香港情懷打卡位，為遊客帶來地道集體回憶！「麻雀」主題重現港式麻雀耍樂的熱鬧場景；「港鐵站」主題融入經典車站牌設計，更配以真實港鐵車廂座椅；「昂坪冰室」主題則以懷舊卡座及格子地磚，還原老香港的飲食情懷。3個場景，3種香港風情，雖然風格不同，但一樣是絕佳的打卡位！

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

「麻雀」主題打卡位

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

「港鐵站」主題打卡位

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

「昂坪冰室」主題打卡位

 

　　3個香港情懷打卡位同時是昂坪「晚」遊印記蓋章點，收集印章即可拼湊出一張昂坪360二十周年紀念版明信片。其中一枚印章更是夜光印章，使用紫外光電筒照射即有夜光效果，非常好玩！

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

持有即日來回纜車門票的賓客，可於東涌纜車站售票處或昂坪市集360旅遊資訊中心，免費領取「昂坪『晚』遊印記明信片」。

 

　　於7月24、25日及8月1、2、8、9、15、16日纜車夜航的日子，昂坪市集將舉行「叱咤903星空下音樂會」，邀請多個本地人氣歌手及組合獻唱，讓賓客在星空下感受本地音樂力量的熱鬧氣氛。昂坪市集亦會搖身一變成為懷舊霓虹燈主題大道，重現80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

在纜車夜航的日子，昂坪市集將舉行「叱咤903星空下音樂會」。

 

　　纜車夜航門票即日開始發售，成人港幣$200，長者和小童則為港幣$100。另加港幣$60更可進入音樂會指定觀賞區域，以及獲得兩張小食劵，在昂坪市集商戶換領小食。（購票連結:http://bit.ly/4eRao9Y）

 

　　若希望從早玩到晚，可選擇在購買一般纜車門票後，再以港幣$100加購夜航體驗。另外，昂坪360同時推出港人「1+1纜車優惠日間套票」，以半價發售，本地居民購買一程水晶車廂及一程標準車廂門票，可享有半價優惠。

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

香港居民可以半價購買一程水晶車廂及一程標準車廂門票。

 

昂坪360二十周年｜108架纜車全部換上主題新裝！暑假限定8日纜車夜航＋叱咤903星空下音樂會

昂坪360同時推出多款20周年限定紀念商品。

 

 

1+1纜車優惠日間套票（一程水晶及一程標準車廂門票）
價錢：成人$165（原價$330)；小童$92（原價$185）；長者$97（原價$195）
售賣日期：即日起至2026年8月31日
使用日期：即日起至2026年8月31日
購票：http://bit.ly/3QfpUCZ

 

纜車夜航體驗門票（適用於來回纜車，可乘搭任何車廂類型）
價錢：成人$200／小童$100／長者$100
售賣日期：即日起至2026年8月16日
使用日期：7月24、25日及8月1、2、8、9、15、16日
夜航時間：6pm-10pm（東涌站登車時間為6pm-9pm，昂坪站最後登車時間為9:30pm)
購票：東涌纜車站售票處；或昂坪360官方網站

 

昂坪360
網站：https://www.np360.com.hk/tc

 

Tags:#香港周圍遊#昂坪360#纜車#打卡#暑假好去處#東涌好去處#昂坪市集#音樂會#叱咤903#昂坪360二十周年
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