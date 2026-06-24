迷你兵團主題輕鐵列車︱$88套裝包乘搭主題列車＋電影換票證＋貼紙，MTR Mobile會員換購優惠

《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車即將啟航！電影《迷你兵團與大怪獸》7月1日上映，迷你兵團已準備全面進場攻陷屯元天，主題輕鐵列車將於6月27日至7月12日周末及公眾假期，行走指定「輕鐵發現號」旅遊專綫，限定7天，fans必要把握機會於列車打卡。話說回來$88套裝都買得過，包指定時段乘搭主題輕鐵列車2及無限次乘搭其他輕鐵路綫、《迷你兵團與大怪獸》電影換票證及獨家紀念品，MTR Mobile 會員更可換購價優惠。

《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車將於由6月27日至7月12日期間的星期六、日及公眾假期（共7日，包括7月1日）在輕鐵兆康站獨家啟航，行走指定「輕鐵發現號」旅遊專綫，設不同班次分別前往輕鐵屯門站及天水圍站，帶領一眾迷你兵團粉絲及鐵路迷沿途探索不同社區隱藏寶藏景點。

《迷你兵團與大怪獸》電影講述迷你兵團如何征服荷里活，一躍成為電影明星，然後意外把怪獸釋放。列車內3大驚喜打卡位與電影息息相關。

打卡位1：主題輕鐵列車還原電影場景，過百隻迷你兵團及怪獸角色集結在車廂外，隨列車穿梭屯門、元朗及天水圍，市民在街頭亦隨時有機會「野生捕獲」主題輕鐵列車蹤影。

打卡位2：車廂天花重現了今集電影中標誌性的巨型怪獸角色，焦點打卡位之一。

打卡位3：《迷你兵團與大怪獸》全新角色James 占士與 Henry 阿亨亦驚喜現身，為迷你兵團粉絲解鎖專屬的「座位小驚喜」！

$88超值《迷你兵團與大怪獸》「輕鐵旅遊證」套裝

《迷你兵團與大怪獸》「輕鐵旅遊證」套裝都抵買，$88包指定日子及時段乘搭主題輕鐵列車一次，及於同日無限次乘搭其他輕鐵路綫，套裝更附送《迷你兵團與大怪獸》電影換票證一張及極具收藏價值的《迷你兵團與大怪獸》電影主題玻璃貼紙一份，為你計劃好假日《迷你兵團與大怪獸》主題行程！

「輕鐵旅遊證」套裝

《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車詳情

開放日子：6月27日至7月12日星期六、日及公眾假期（共7日，包括7月1日）

時間︰11am、1:30pm

乘搭方法：《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車將行走「輕鐵發現號」旅遊專綫的指定路綫。只需購買「輕鐵旅遊證」套裝，即可憑有效「輕鐵旅遊證」於指定時段乘搭主題輕鐵列車及無限次乘搭其他輕鐵路綫，更可獲得《迷你兵團與大怪獸》電影換票證乙張及獨家紀念品乙份。

電影主題輕鐵列車班次及「輕鐵發現號」

路綫：2026年6月27日至7月12日期間的周六、周日及公眾假期適用

MTR Mobile 會員優惠價換購

MTR Mobile 會員可於 6 月 25 日（星期四）下午3時正起，率先於 MTR Mobile內以 3,000 MTR分換領《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵「MTR Mobile 會員優先班次」的電子換購證。成功換領後，可於6月27日（星期六）憑MTR Mobile內的換購證，在指定班次的出發時間前15分鐘或之前到輕鐵兆康站4號月台以優惠價港幣$78購買「輕鐵旅遊證」套裝，方可乘搭主題輕鐵列車。

https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/minions-themed-light-rail.html