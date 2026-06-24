七一優惠2026︱港鐵商場派$710萬電子優惠券＋逾20大商場消費著數＋免費泊車優惠

七一回歸二十九周年喜慶大日子，之前介紹過康樂設施及博物館等免費入場，免費乘搭公共交通等，其實支持本地消費都有唔少著數，港鐵商場大派總值$710萬電子優惠券刺激市道。另外，凡於K11 MUSEA服務台出示指定慶祝網站，即可兌換超過 50 項商戶電子優惠券，而新鴻基地產商場The Point 會員身份證含有「2」或「9」數 字，經核實後即可換領$20 餐飲電子優惠券一張，無料消費拎著數。即睇更多精選商場七一消費及泊車著數優惠。

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大派逾2.2萬份電子優惠券

港鐵商場「一Click即搶」活動即將於6月29日推出，大派總值HK$710萬、合共2萬2千2百份電子優惠券。MTR Mobile會員只需於6月29日中午12時起登入MTR Mobile應用程式，點選「優惠」頁面內的「一Click即搶」活動，即有機會以先到先得形式免費領取電子優惠券。是次活動獎賞包括HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券，以及合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券。

消費滿$800送$300電子優惠券

港鐵商場7月1日至8月31日推出「夏日大激賞」推廣活動，MTR Mobile會員在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE及連理街的參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿HK$800並成功賺取MTR分，即可獲贈合共HK$300港鐵商場指定電子優惠券。

另外，顧客於2026年7月4日至8月30日内的星期六及星期日，於德福廣場、青衣城、PopCorn及圍方的任何商戶以合資格Mastercard卡單一簽賬滿HK$500或以上，即可於同日參加夾彩蛋遊戲乙次，有機會贏取Mastercard彩蛋公仔或指定港鐵商場現金券。

除此之外，全港不同商場及百貨公司推出優惠如下︰

K11 MUSEA

• 6 月 30日至 7 月 1 日KLUB 11 會員於 K11 MUSEA 服務台出示為慶祝香港特別行政區成立 29 周年而設的指定網站，即可兌換超過 50 項商戶電子優惠券

新鴻基地產商場

• 7月1 日The Point 會員身份證如果含有「2」或「9」數 字，在指定櫃枱（apm、天璽•天 Mall、新都廣場、新翠商場、大埔超級城、wwwtc mall、元朗廣場）出示身分證明文件，即可換領 HK$20 餐飲電子優惠券一張（每位會員只限換 領一張，數量有限，換完即止）。

MOKO 新世紀廣場

• 7月1 日The Point 會員於「即賺分」參與商戶以電子貨幣作任何消費，即送 B+ cinema MOKO 戲票買一送一電子贈券一張（名額共 500 個，送完即止）。

朗豪坊

• 即日起至 2026年 7 月 15 日LP CLUB 會員於場內餐飲食肆單一消費滿 HK$500，即可獲贈 HK$50 餐飲電子優惠券一張。多間人氣食肆推出全城獨家低至五折專屬套餐。

• 憑商場指定金額消費單據及/或電影戲票，即可享最多三小時免費泊車，LP CLUB 會員可額外多一小時。

東港城

• 7月1 日The Point 會員在指定「即賺分」參與商戶單一或累積消費滿 HK$7,100 或以上，可獲額外$29Point Dollar。

卓爾廣場、 錦薈坊、Mikiki

• 7月1 至31 日（或換完即止）The Point 會員只需於卓爾廣場、錦薈坊或 Mikiki「即賺分」參與商戶以電子貨幣即日消費滿HK$1,800，即可換領氣泡酒一枝。每家商場名額50 個，先到先得，換完即止。

新城市廣場

• 6 月 27日至 7 月 1 日優惠一：香港居民或訪港旅客於新城市廣場 III期「即賺分」參與商戶以電子貨幣單一消費滿HK$500 或以上，即可換領 HK$20 一田禮券（每日名額 50 個，合共 250 個名額）。優惠二：The Point 會員以 71 積分可換領高達HK$290 吃喝玩樂商場禮券（名額共 290 個，換完即止）。

置富 Malls

• 6 月 27日至 7 月 1 日+WOO 嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、麗港城商場、麗城薈Fortune+會員成功換領免費泊車後，可額外獲贈一小時免費泊車優惠券乙張。

中環街市

• 6月5 日至 7 月 21 日推廣期內於中環街市以電子貨幣消費滿$800 或以上即可換領 HK$50 如心賞電子現金券一張， HK$1,500 或以上即可換領 HK$100 如心賞電子現金券一張

APITA及UNY生活創庫

• 7 月 1 日APITA 太古城店、UNY 樂富店、UNY 元朗店、UNY 將軍澳店CU APP 會員單一消費滿 300 元即可獲得兩倍積分。

千色Citistore

• 7 月 1 日千色 Citistore（荃灣店 / 元朗店 / 馬鞍山店 / 將軍澳店 / 屯門店）CU APP 會員單一消費滿 300 元即可獲得兩倍積分。

數碼港商場

• 7 月 1 至 5 日顧客於數碼港商場指定餐廳以電子支付方式^消費滿 100 元或以上，相關收據即可換領MCL 2D 電影戲票乙張，先到先得，額滿即止。每次只限換領一張戲票。

啟德零售館

• 7 月 1 至 14 日「啟德體育園之友」會員於啟德零售館內指定商戶同日累積電子消費滿港幣 300 元， 即可獲贈港幣 30 元電子美食餐飲券乙張。數量有限，先到先得，換完即止。

換領地點：啟德零售館 2（G 樓禮賓部） （禮賓部服務時間：早上 10 時至晚上 10 時）

崇光百貨

• 7 月 1 至 5 日SOGO Rewards 會員於崇光啟德店購物每滿淨值 710 元，即可換領 UCC Coffee Shop 50 元 現金券一張。如 SOGO Rewards 會員符合上述換領資格，其會員編號中亦包含「7」或「1」 數字，即可額外獲得 UCC Coffee Shop 50 元現金券一張。數量有限，換完即止。

換領地點： 雙子匯 1 期崇光啟德店 9 樓 Click & Collect 條款： 消費滿 200 元可使用現金券一張。

香港國際機場

• 6月27日至7月1日向旅客派發港幣20元優惠券，於機場內超過100間商店及食肆消費滿港幣150元即可使用。

房委會商場優惠

• 7 月1日油塘「大本型」的「型人會」會員(i) 憑「大本型」商戶發出消費滿71元或以上的有效機印發票，可獲贈帆布袋乙個；及 憑一組消費滿71元或以上的有效機印發票可享有免費泊車一小時優惠；如此類推，免費泊車優惠最多為三小時。

• 房委會轄下物業內的「共築・創業家2.0」店鋪九折優惠；及顧客憑一組消費滿71元或以上的「共築・創業家2.0」指定店鋪有效發票，可在原有泊車優惠上，額外享有免費泊車一小時優惠，最多可享四小時免費泊車優惠。

• 7月1日凡於粉嶺「嶺・樂活」商場消費滿指定金額成功換領免費泊車後，可額外獲贈一小時免費泊車優惠；及多間食肆及商戶提供折扣優惠。

公眾街市優惠

• 6 月 28 日至7 月 10 日食環署天幕街巿舉行雙周街市特價優惠活動，其間每日每檔均有一款特價商品供顧客選購。7 月1 日更會免費派發禮品及約 200 份加工本地漁農食品，送完即止。

• 7 月 1 日香港仔街巿免費派發禮品，送完即止。另外，市民到該街市指定位置與印有祝賀字句的標語牌拍照打卡，即可獲贈禮品乙份。

• 7 月 1 日顧客於荔灣街市消費滿 80 元，可獲贈免費小禮物。

• 7 月 1 日顧客於食環署東日街市作任何消費，憑有效的非接觸式電子支付消費紀錄，可獲印花一個，儲滿指定印花數目即可換領禮品一份。

本地魚菜直送優惠

• 7月1至7日在荃灣愉景新城的「本地魚菜直送」實體店、「本地魚菜直送」網店或手機應用程式購買魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品，可享七一折優惠。

香港科學園食肆七一折

• 7月1日香港科學園內不同食肆就指定菜式或餐飲提供優惠。顧客可於「HKSTP」應用程式領取電子餐飲優惠券，其中包括指定餐飲或食品七一折。

更多詳情 https://www.hksar29.gov.hk/tc/offer.html