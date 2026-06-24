大館電影展覽「拍住上」︱八大經典拍檔電影場景＋神還原《警察故事3》彈孔直升機＋道具展＋門票買一送一優惠

電影迷必睇！大館最新電影展覽「拍住上—光影裏並肩馳騁的我們」展覽，從香港60年代至今的香港拍檔電影中，精選致敬八個香港經典拍檔電影及系列：包括《黑玫瑰》系列、《最佳拍檔》系列、《縱橫四海》、《警察故事3超級警察》、《特警新人類》系列、《寶貝計劃》、《盲探》，以及《臨時劫案》，帶你走入電影世界。現場重塑多個震撼的電影動作場景與道具，焦點打卡位一定是《警察故事3超級警察》佈滿彈孔的直升機！大館FAN即即日起至7月1日，享限量標準票買一送一優惠，值得大家支持！

去年「光影邊緣—香港電影的臥底世界」大受歡迎，吸引不少電影fans打卡朝聖，驚嘆道具製造一絲不苟及神還原經典情景。好消息！今年由原班人馬製作的全新電影展覽，「拍住上—光影裏並肩馳騁的我們」已經於大館開幕，導演陳詠燊擔任策展人及創意總監，張蚊擔任美術總監，重塑多個震撼的電影動作場景與道具。

導演陳詠燊（左）擔任策展人及創意總監，張蚊（右）擔任美術總監。

展覽精選八套香港經典拍擋電影，包括充滿傳統俠義60年代《黑玫瑰》；代表精英主義的80年代《最佳拍檔》；90年代浪漫至上的《縱橫四海》，文化共融的《警察故事III超級警察》，世代交替故事線的《特警新人類》。千禧年代有《寶貝計劃》，2010年代《盲探》盡見策略夥伴的計謀；以及近年的《臨時劫案》，是次讓大家重溫銀幕裏「拍住上」衝鋒陷陣的香港經典拍檔，他們如何在情、義、信任、猜疑、背棄、迷失中交錯，但最後總會團結一致面對挑戰化解危機。

問到導演陳詠燊為何以拍檔電影為主題，他說希望大家觀看展覽時，會感受到溫暖，每個人都是你的好朋友、好拍檔，美術總監張蚊則認為電影人之間有一種如軍心般的凝聚力，團隊人會為一個鏡頭將不可能變成可能。

《警察故事3超級警察》最後一幕經典直升機名場面，現場睇好震撼！

現場焦點打卡位一定是《警察故事3超級警察》佈滿彈孔的直升機，即時勾起最後一幕的重要場面。陳導演推薦留意多位重量級電影人展開對談，為大家一一解說拍檔的秘密，參觀展覽時更可聽到許冠傑為是次展覽自彈自唱《最佳拍檔》，以及於現場認識港式動作特技。



圖片來源︰香港電影工作者總會 Federation of Hong Kong Filmmakers ·fb

圖片來源︰趙善恆 恆仔＠ToNick fb



1992年《警察故事III超級警察》主題展區。圖片來源︰林明禎 MinChen fb



圖片來源︰林明禎 MinChen fb

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只要成為大館FAN，即可即日起至7月1日享限量標準票買一送一優惠。留意，買一送一優惠只限標準票，不適用於優惠票。優惠只適用於2026年6月23日至7月1日的上午11時至下午3時指定展覽場次。兩張門票必須預訂同一展覽場次並同時入場，優惠門票名額有限，先到先得，額滿即止。

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使用日期: 即日起至7月1日

適用展覽場次：2026年6月23日至7月1日的上午11時至下午3時指定展覽場次

拍住上—光影裏並肩馳騁的我們

日期︰ 2026年6月23日至10月4日

時間︰ 11am-7pm（最後入場時間為6:30pm）

地點︰中環大館複式展室

門票︰標準票$30 / 優惠票（適用於全日制學生、60歲或以上長者以及殘疾人士）$20

https://bit.ly/4gny0UI