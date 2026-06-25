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時辰到
股市動向

時辰到

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　環球股市周二（23日）下跌（圖一），原因一個：叫時辰到。

 

第一個時辰到是：

 

　　美國銀行一周前還謂美聯儲局全年按兵不動，但周一（22日）時又變臉發表新報告謂，年內要加息三次。這個報告不是亂噏，而是一直以來股市最看重的2年期美債息，近日升破了自2023年底以來的下降軌（圖二）。

 

第二個時辰到是：

 

　　今時環球投資者，很大力大力地投資於ETF（圖三），對投資者而言這看似是個很棒的不用腦而可穩賺的投資。但投資市場上最怕的是太多人賭同一方，這好比是一船人，人人都跑到同一方，風浪一起，就易沉船。這就是韓國股市跌幅冠全球的原因。

 

第三個時辰到是：

 

　　美國的AI股升幅太大了，升了上去，過頭的，總要跌回來，SpaceX(US.SPCX)就是個好例子（圖四）。

 

　　這個時辰到，不是時辰「終」，在調整後，仍可以重啟升途。留意美股昨晚（24日）表現再談。

 

　　中金公司首席海外策略分析師、董事總經理劉剛指出，即使恒指短期或仍有沽壓，惟料不會大跌，預計恒指今年整體或反覆靠穩，維持中樞水平約26000點，年底目標27000至28000點的預測。劉剛指，需待聯儲局9月議息結果，再審視是否需要修訂預測。

 

中國AI行業自由現金流勝外資

 

　　劉剛表示，2026年全球市場主線極其清晰，呈現有AI與無AI的K形分化，即分別以科技及人工智能(AI)為代表，與以消費及地產為代表。由於港股寬基指數因AI概念股佔比較低，消費股權重較高，意味反映K形分化中偏弱的一端，導致整體走勢疲弱。

 

　　針對AI行業是否出現泡沫，劉剛認為，自由現金流、滲透率、資本開支資金來源、通脹或通縮效應等多個關鍵觀察指標中，自由現金流最為關鍵，綜合觀察企業自由現金流表現，中國AI行業的自由現金流相對外資更好，因政府投資支持度較高。

 

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#環球股市#美國聯儲局#利率#投資#投資者#ETF#韓國股市#AI股#SpaceX#恒生指數#中國AI行業#現金流#中金公司
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