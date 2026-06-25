溫傑星期四｜美光業績指引雙爆表晶片熱潮未完！| 攜程或創疫後最慢收入增速股價踩空

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

Micron美光科技公布財年第三季業績，收入414.56億美元，經調整純利288.57億美元，超市場預期；增長幅度強勁，分別按年增長346%及1223%，驚艷市場。美光預期，財年第四季收入達500億美元，經調整每股盈利31美元，分別按年增長342%及923%，股價盤後升逾13%。晶片股仲可以炒多久？

攜程集團公布，截至2026年3月底止首季業績，錄得歸屬於公司股東的淨利潤達24.99億元人民幣，按年及按季均跌41.6%。展望第二季，管理層預計淨營業收入按年增長約3%至8%，較首季增速明顯放緩，以最低增長3%計，則將創下自新冠疫情後收入最慢增速。攜程績後看低一線？

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