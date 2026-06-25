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世界盃2026｜中環翠華即日起24小時營業 通宵直播世界盃
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世界盃2026｜中環翠華即日起24小時營業 通宵直播世界盃

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:翠華集團

　　世界盃熱潮席捲全城，翠華集團宣布旗下中環分店，由即日開始將會24小時通宵營業，並特別推出宵夜餐單及世界盃限定小食套餐，讓一眾球迷無論深宵或凌晨，都可以邊睇波邊歎地道美食！

 

　　四年一度的世界盃，向來是香港人通宵達旦、相聚狂歡的盛事。翠華將中環分店打造成全城矚目的世界盃觀賽熱點，客人可一邊觀看直播賽事，邊歎冰凍生啤、招牌魚蛋粉及惹味小食，與三五知己齊齊為支持的隊伍打氣！

 

世界盃2026｜中環翠華即日起24小時營業 通宵直播世界盃

 

　　為配合這次球壇盛事，翠華除推出宵夜餐單外，更特別炮製世界盃限定小食套餐，小食加特飲$88，另加$10升級至生啤！

 

世界盃2026｜中環翠華即日起24小時營業 通宵直播世界盃

 

　　翠華控股有限公司執行董事李易舫小姐表示：「世界盃是四年一度的國際體壇盛事，亦是香港人聚首一堂、共享歡樂的重要時刻。通宵睇波、相約宵夜，更是不少球迷的集體回憶。翠華一直陪伴香港人成長，今次將中環分店延長至24小時營業，正是希望為球迷提供一個熟悉、親切又方便的好去處，讓大家可以舒舒服服歎住美食睇波，盡情投入賽事的熱血氣氛。我們誠意邀請各位球迷相約三五知己，齊集翠華，共度這個精彩難忘的世界盃。」

 

世界盃2026｜中環翠華即日起24小時營業 通宵直播世界盃

 

　　翠華中環分店位交通四通八達，無論賽後散場抑或臨時約朋友睇波，都很方便。

 

翠華中環分店

地址：中環威靈頓街1號荊威廣場高層地舖

Facebook：https://www.facebook.com/Tsuiwahrestaurant

 

Tags:#美食情報#翠華#茶餐廳#睇波#世界盃2026#中環睇波#熱話
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