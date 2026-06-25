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全民運動日2026︱泳池、球場康樂設施免費入場！8月1及2日一連兩天開放＋8月2日亞運項目免費體驗＋派飛抽籤安排
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全民運動日2026︱泳池、球場康樂設施免費入場！8月1及2日一連兩天開放＋8月2日亞運項目免費體驗＋派飛抽籤安排

玩樂假期
玩樂假期

　　錯失7 月1日免費使用康文設施的著數？8月又有機會啦，全民運動日2026將於 8 月2日舉行，當天在全港十八區指定體育館舉辦免費康體活動，而康文署轄下多項康樂設施將於8月1日及2日一連兩天，開放予市民免費使用，又有得免費book 場打波同入場游泳池！

 

　　為持續推動「普及體育」文化，康樂及文化事務署（康文署）將於8月2日（星期日）舉行「全民運動日2026」，並續以「日日運動半個鐘　健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵市民恆常運動。適逢第二十屆亞洲運動會（亞運會）9月舉行，今年全民運動日以「亞運爭鋒　全民運動」為主題，與巿民一同響應體壇盛事，並為參賽的香港運動員打氣。

 

全民運動日2026︱泳池、球場康樂設施免費入場！8月1及2日一連兩天開放＋8月2日亞運項目免費體驗＋派飛抽籤安排

 

　　康文署將首次於8月1日及2日一連兩天，開放轄下多項康樂設施供市民免費使用，包括室內羽毛球場、籃球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、健身室、活動室和舞蹈室等；戶外網球場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場和高爾夫球設施等；公眾游泳池及水上活動中心（租用艇隻）。有關預訂免費康樂設施的安排將於7月中公布。大家mark定日子約朋友免費 Book 場做運動！

 

全民運動日2026︱泳池、球場康樂設施免費入場！8月1及2日一連兩天開放＋8月2日亞運項目免費體驗＋派飛抽籤安排

 

　　全港十八區指定體育館會於8月2日（2pm -6pm）舉辦多項康體活動供巿民免費參與，重點推廣多項亞運項目，例如武術、手球、足球、賽艇、馬術和滑板等。現場另設有健體閣，提供適合親子、兒童、青少年、長者和殘疾人士一同參與的體育示範及同樂項目等。康文署更特別以「全民運動日」主題曲編排一套全新的健體操，鼓勵市民輕鬆參與運動。有關派發免費康體活動券的安排將於七月中公布。

 

私人免費開放場地設施

 

　　中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）將於8月2日在「全民運動日2026」主場館九龍公園體育館舉辦同樂活動。多間機構於8月1日及2日亦會開放場地設施或舉辦康體活動讓巿民免費參與。

 

8月1日免費開放場地設施

•    香港仔遊艇會 1) 壁球場
•    明愛賽馬會愛暉營1)游泳池 2)室外三人籃球場
•    香港中華游樂會1) 室外網球場 2) 匹克球場    
•    九龍草地滾球會1) 法式滾球場2) 網球場
•    又一村花園俱樂部1) 羽毛球場2) 壁球室3) 乒乓球室4) 網球場5) 綜合活動室6) 舞蹈室7) 桌球室8) 小型足球場9) 高爾夫球練習場

 

8月2日免費開放場地設施

•    香港仔遊艇會1)壁球場
•    明愛賽馬會愛暉營1)游泳池
•    香港中華游樂會1) 室外網球場2) 匹克球場    
•    香港鄉村俱樂部1) 壁球場2) 活動室3) 戶外多用途場4) 網球場5) 保齡球場
•    印度遊樂會1) 網球場2) 法式滾球場3) 板球練習場4) 羽毛球場
•    九龍草地滾球會1) 法式滾球場2) 網球場
•    九龍塘會1) 高爾夫球練習場2) 羽毛球場3) 乒乓球室4) 網球場
•    九龍仔業主會1) 乒乓球室2) 籃球場
•    大埔體育會 - 李福林體育館
•    又一村花園俱樂部1) 羽毛球場2) 壁球室3) 乒乓球室4) 網球場5) 綜合活動室6) 舞蹈室7) 桌球室8) 小型足球場9) 高爾夫球練習場
•    元朗區體育會    1) 兵乓球室2) 羽毛球場3) 健身室

 

「全民運動日」專題網頁

www.lcsd.gov.hk/tc/sfad 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#全民運動日2026#免費#康文署
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