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Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨
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Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

購物兵團
購物兵團

　　雖然miffy在香港有很多fans，但因為一直沒有官方專門店，所以「米粉」（我為miffy fans改的暱稱，因為miffy中文名叫「米菲」）如果想入手miffy精品，除了直接飛去日本買，就是找代購。不過，今個夏天，大家可以去銅鑼灣wwwtc mall的日本獨家官方授權Flower Miffy Pop Up Shop，選購集數百款miffy精品及生活雜貨，當中不少更是日本Flower Miffy店舖限定商品！米粉們準備好掃貨未？

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

Flower Miffy Pop Up Shop於上星期正式開業。（攝影：Katty）

 

　　「Flower Miffy」是日本國內唯一官方的miffy花店，早期只賣花，近年愈出愈多以花做主題的精品及生活雜貨，不過仍會出售鮮花及花束。目前日本只得4間分店，分別在東京的池袋、淺草，以及大阪的天王寺、梅田，所以要買到Flower Miffy的產品都不是輕而易舉的事！

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

開業初日及傳媒日，miffy都有到場跟大家見面。（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

踏入Pop Up Shop首先見到迷你花園打卡位，香港的米粉要把握機會跟這個Flower Miffy擺設合照。（攝影：Katty）

 

　　這間期間限店最厲害的地方，是得到日本獨家官方授權，把大部分日本Flower Miffy店舖限定的精緻主題花束、花藝擺設、精品，以及各式各樣的miffy生活雜貨帶到香港，部分在日本都不易入手，香港的米粉們要好好把握機會！

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

店內設有多個花卉主題打於位，fans們不妨帶同自家miffy去拍照！（攝影：Katty）

 

　　香港Flower Miffy最大的亮點，就是設有「Flower Buffet」專區，提供多款顏色的太陽花、虞美人、薰衣草、玫瑰、繡球花、非洲菊及小雛菊等毛絨花，大家可以挑選3至6支自由組合購買，創作出自己的專屬花束。不過要留意，因為自選毛絨花束太受歡迎，所以每日限量發售，想買的話，最好於開門時前往。

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

miffy當然有落場「巡視業務」！（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

最具代表性的，當然是miffy「鄉下」荷蘭的鬱金香，有接近10款不同顏色，每支$70。（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

各式各樣的自選毛絨花，大毛絨花每支$50，小毛絨花每支$20，綠葉每支$10。（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

購買3支或以上毛絨花（不包括綠葉），就可以免費請店員為你紮成花束。（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

客人亦可以選購這些預先配襯好的毛絨花籃。（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

揀好喜歡的毛絨花之後，店員會免費為你紮成花束。揀3支大毛絨花只需$130，可以另加配件。（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

作為忠實米粉，我覺得只得毛絨花太單調，所以用了$90加了「一粒」拿著花花的miffy做陪襯！（攝影：Katty）

 

　　除了毛絨花，香港Pop Up Shop亦有日本Flower Miffy店舖限定的乾花花束及花藝產品，（若從日本拿回香港）前者有點難度，後者又怕打爛，現在可以於香港入手，非常方便，米粉絕對值得入手！

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

我想，所有米粉應該跟我一樣，很想將這個角落的所有商品搬回家！（攝影：Katty）

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

Flower Miffy乾花組合花束 各$100

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

miffy輪廓花插 $200

 

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miffy花籃造型花盆 $520、miffy熱氣球花盆 $430

 

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miffy牛奶壺單試管花插 $390

 

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miffy澆水壺 $200

 

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店入唯一「有生命」的植物──多肉植物（$30），加花插（$90）。 （攝影：Katty）

 

　　店內還有大量miffy的飾物、生活雜貨及毛公仔，部分亦是日本Flower Miffy店舖限定的商品，樣樣都非常可愛，令fans愛不釋手！

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

Flower Miffy限定的穿衣miffy毛公仔，更可以買不同的衫給miffy更換。

 

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在日本極人氣的和服miffy毛公仔。

 

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

Flower Miffy花店首度登陸香港：自選毛絨花束$130起，數百款miffy花藝產品及生活雜貨

拿著花花的miffy公仔匙扣，在日本都未見過咁齊款！

 

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miffy陶瓷耳環 各$450

 

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miffy戒指 各$520

 

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miffy花花心意卡

 

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miffy花花心意卡專用的「膠花樽」

 

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miffy毛公仔花束

 

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日本Flower Miffy限定的刺繡襟章盲盒。

 

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miffy迷你故事書磁石 各$100

 

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有大量不同款式及size的毛巾可供選擇。

 

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連送給BB的布藝玩具都有！

 

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超可愛的匙扣

 

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Flower Miffy草莓派對餐具系列

 

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Flower Miffy櫻花餐盤套裝 $1,250

 

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各式各樣的miffy tote bag及袋子。

 

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日本製miffy棉質毛巾 各$150

 

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miffy達磨毛公仔

 

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miffy旅行用品

 

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凡於店內單次消費滿$300或以上，可得到一張即影即有照片風格設計的膠相框（隨機發出）；單次消費滿$1,500或以上，可獲贈全套共6款。數量有限，送完即止。（攝影：Katty）

 

Flower Miffy Pop Up Shop

地址：銅鑼灣告士打道280號 wwwtc mall G-01

日期：2026年6月18日至8月16日

營業時間：12nn–9pm

 

Tags:#shopping#期間限定#Miffy#Flower Miffy#wwwtc mall#毛絨花#打卡#花藝#米菲
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