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職場女王︱面對批評與質疑最強反擊，默默耕耘給看扁你的人一記耳光
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職場女王︱面對批評與質疑最強反擊，默默耕耘給看扁你的人一記耳光

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　當年 Heath Ledger 確定接拍《黑暗騎士》飾演「小丑」（Joker）時，消息一出，簡直像捅了馬蜂窩。

 

　　不只影迷崩潰，連電影公司華納兄弟都滿頭問號，導演 Christopher Nolan 更被罵到狗血淋頭，全網痛批這根本是「史上最災難、最糟糕的選角」！

 

　　之所以被罵得體無完膚，原因很簡單——大眾對他的印象，還死死定格在《斷背山》的深情同志，或是《騎士風雲錄》裡的青春偶像。大家習慣用他過去的「定型」來衡量他，覺得一個拍文藝愛情片的奶油小生，憑什麼挑戰極致瘋狂與邪惡的世紀反派？加上他當時沒扛過票房大片，質疑的聲音自然鋪天蓋地。

 

　　結果呢？Heath Ledger 用近乎自虐的靈魂式演技，徹底撕碎了所有標籤，奉獻出影史至今無人能及、最震撼人心的 Joker。

 

　　在職場打滾這麼多年，我見過太多人因為旁人的不看好、不認同而自我懷疑。甚至連電影巨頭、專業監製都會看走眼，何況是你身邊那些平庸的凡夫俗子？

 

　　很多時候你不被看好、不斷被批評，不是因為你不行，而是因為他們根本不認識真正的你，更沒見識過你的真正實力。因為他們的眼光和格局，只會用過時的舊印象來套用在今天的你身上。

 

　　面對質疑，最漂亮的還擊從來不是面紅耳赤的爭辯，而是默默耕耘，然後用最終的成果，狠狠給那些看扁你的人一記響亮的耳光。

Tags:#職場女王#職場人語#辦公室求生術
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