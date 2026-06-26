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大圍「幸運冰室」光榮結業 創業逾半世紀 碩果僅存「閣樓茶餐廳」
美食情報

大圍「幸運冰室」光榮結業 創業逾半世紀 碩果僅存「閣樓茶餐廳」

尋‧情‧味
香港老舖記錄冊
尋‧情‧味
TEXT:Ian MaPHOTO:Leo

　　記得堅尼地城祥香結業，網民紛紛盤點本地現存的閣樓茶餐廳。當時個人以為只有四間，分別是西營盤的聯華茶餐廳、 土瓜灣的寶時茶餐廳、長沙灣的新華茶餐廳及旺角的鴻運冰廳餅店。後來一名網友留言，表示大圍的幸運冰室亦有閣樓。為了求證，於是專程前往光顧，確定幸運附設入則閣樓，只是公眾過往忽略而已。

 

大圍「幸運冰室」光榮結業 創業逾半世紀 碩果僅存「閣樓茶餐廳」

 

　　冰室其實先於元朗開業，最初店名是「衛星冰室」，直至1971年搬至大圍，店名才改成「幸運冰室」。後來首任店東轉讓生意，繼任店東接手之後，冰室易名「幸運（和記）冰室」，冰室在2007年再轉由陳氏夫婦經營，店名改成「幸運（興隆）冰室」。加入「興隆」二字，單單只為方便出牌，熟客員工沿用舊稱「幸運冰室」，習慣至今不變。

 

大圍「幸運冰室」光榮結業 創業逾半世紀 碩果僅存「閣樓茶餐廳」

 

　　幸運冰室開張至今，廚房只有兩個崗位，一名水吧，一名火位，店東夫婦偶於繁忙時段入內幫忙。由於營業時間朝五晚五，廚師需於凌晨四點回到冰室準備食材。餐廳五點開門首先迎來夜更的士司機，接著港鐵維修技工下班前來用餐。下個繁忙時間就是午膳時間，街坊自然準時捧場，而且還有附近學校的中小學生到店。中午過後，還有一批熟客到來吃下午茶，茶客之間經常互相搭話，好不熱鬧，他們一般留在店裡談天說地，直至接近關店之時才會離去。

 

大圍「幸運冰室」光榮結業 創業逾半世紀 碩果僅存「閣樓茶餐廳」

 

　　如同不少本地傳統茶記，幸運冰室屬家族式經營，營運方式較有彈性，容下更多人情決定。冰室鄰近沙田官立中學，該校學生素有訂飯習慣，曾經一次遇著黑色暴雨，飯盒外賣訂單逾二百個，店東依舊設法送抵學校，無奈幸運只有汽車一輛，不足運送所有飯盒到校，正當店內上下發愁之際，一名熟客主動伸出援手，表示可以駕駛自己的汽車，與店東一同送飯給學生。此事反映老店處事靈活之外，同時主顧關係相當密切，才有熟客自告奮勇一幕。

 

大圍「幸運冰室」光榮結業 創業逾半世紀 碩果僅存「閣樓茶餐廳」

 

　　許多顧客光顧多年，與店方交情匪淺。除了閒話家常，熟客更會自報健康近況，甚至主動交代個人行程。店東憶述，三、四年前曾有熟客連續數天未有現身，一度引起店內上下憂其安危，所幸最終只是虛驚一場。其人後來知悉大家曾經擔心，此後一旦忙得分身乏術，便會事先致電冰室通知，報備未來數天無法前來，以免各人擔心他的安好。如此人情，現今罕見。

 

大圍「幸運冰室」光榮結業 創業逾半世紀 碩果僅存「閣樓茶餐廳」

 

　　人情味濃只是錦上添花，店舖存續還需生意支撐。冰室結業非由單一因素促成，水吧師傅退休只是觸發點，畢竟覓得適合人選補缺很難。加上新冠疫情過後，學生外賣飯盒盛況不再，因為外賣平台日益普及，而且學校附近餐飲選擇變多，茶餐廳的午巿生意，不論堂食還是外賣同樣受到衝擊。幸運營運面對重重困難，既然舖位租約到期在即，店東夫婦選擇就此光榮結業。

 

　　幸運冰室將會營業至6月27日，店東表示近日訪店人數增加，應與多個網媒報導有關。有人認為「壓線」光顧極不可取，不過本港老店遠多於大眾估計，總有一些鮮為人知卻又不容錯過，始終有人留意勝過無人關心。最後，在此祝願幸運冰室諸君日後生活愉快。

 

Tags:#老店情味#茶餐廳#大圍美食#幸運冰室#冰室#閣樓茶餐廳
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