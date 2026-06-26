A股昨日（25日）兩融餘額到3萬億元人民幣之上的歷史新高，資金多投入科技股。

天府證券認為，兩融餘額來到3萬億元人民幣之上的歷史新高，如同量能成交額有相應關口，兩融餘額每次達到歷史高位時，後續的行情往往會有相應擾動，雖然絕對數來到了歷史級別，但細究其結構，有兩個相對數據值得注意。

第一是兩融餘額整體佔市場成交額比例低於歷史峰值，第二是兩融餘額中，電子、通訊和有色分列前三，這說明市場的極致結構化也離不開這部分激進資金的推波助瀾，也側證市場活躍度較高，但這部分資金在相應抱團鬆動後，也會是情緒下殺的伏筆。

策略上，繼續關注外盤映射和量能變動，關注美光科技(US.MU)發布財報的數據對全球科技增長情緒的影響。隨著6月收官，市場面臨業績證偽視窗及流動性收縮預期，市場定價權重將從敘事走向業績兌現，重點關注抗風險能力強的資產，尤其是中期業績確定性強的細分領域。

東方證券認為，近日市場科技板塊依然是當仁不讓的投資首選，不過需要提醒的是，市場即將進入中期業績驗證周期，需要注意不少科技品種遭到炒作後的業績衝擊波。

科技板塊依然是投資首選

從技術角度來看，上證指數自本月8日見底回升以來，運行在比較標準的上升通道之中，周一（22日）的大漲高點超出上軌線，周二（23日）便出現回落，周三（24日）的低點4070點基本到達下軌線後產生反彈，但明顯受到5日線壓制，該點位基本處於上升通道中間位置，我們預計短期股指仍有衝擊4150點區域的動能。

但港股的科技股走勢則弱，盤面上，大型科技股普跌，阿里巴巴(09988)跌4.4%，騰訊控股(00700)跌1.7%，京東集團(09618)跌2.3%，小米集團(01810)跌2.9%，網易(09999)跌2%，美團(03690)跌2.4%，快手(01024)跌1.9%，嗶哩嗶哩(09626)漲1.8%。

有色金屬股、機械人、黃金、煤炭股走低，舜宇光學(02382)跌超11%，招金礦業(01818)跌超8%；中煤能源(01898)、紫金礦業(02899)跌超4%；存儲概念、半導體、腦機介面板塊上揚，兆易創新(03986)漲超12%，智譜(02513)漲超8%；藍思科技(06613)漲近5%；攜程集團(09961)績後跌約11%。

基本上言，恒生科技指數當前已跌至極具吸引力水平，只待有足夠資金流入便可成催化劑。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

