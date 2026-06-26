這個念頭初起時，連我自己也覺得荒謬，花數千元律師費只為處理兩蚊遺產，從成本效益看顯然說不通，但正因如此，更值得思考遺囑真正想處理的是甚麼。很多人以為財富傳承等同資產分配，但現實中不少家庭面對的問題，從來不是資產不足，而是缺乏共識。

談到財富傳承，大部分人首先想到物業、股票、保單和信託安排，這些工具固然重要，但主要解決的是法律安排，而家庭關係仍需靠彼此建立。錢可以分配，卻未必能化解分歧，財富可以繼承，卻未必能傳承。傳承從來由自己開始，一個人如何處理財務、情緒和承諾，最終都會成為下一代看見的樣板。

今天不少家庭願意安排遺囑、保險和信託，這是負責任的做法，但筆者認為，更重要的是生前把事情談清楚。(Shutterstock)

香港人對爭產新聞並不陌生，有些涉及龐大家族財富，有些只是普通住宅單位，金額差距極大，結果卻往往相似。外人以為大家爭的是錢，實際上不少衝突源於公平感和認同感，有人認為自己的付出沒有被看見，有人覺得分配結果反映父母的偏愛。當資產承載了這些情緒，法律文件能處理所有權，卻未必能化解誤解。

投資者分析企業時，不會只看盈利能力，也會關注董事會運作、接班安排和企業文化，因為市場明白，再好的企業，如果治理失效，長遠仍可能出現問題。家庭雖然不是企業，但面對的課題其實相近，成員間的邊界、分工與責任，都會影響未來能否維持和睦。當家庭成員對未來方向有共同理解，傳承的成本往往遠低於事後處理衝突的代價。

今天不少家庭願意安排遺囑、保險和信託，這是負責任的做法，但更重要的是生前把事情談清楚，兄弟姊妹如何分擔照顧長輩的責任，遇到重大分歧時如何作出決定，這些問題看似瑣碎，卻往往比財產分配更早影響家庭關係。

那張兩蚊的遺囑或許永遠不會存在，但它提出的問題值得認真對待，我們希望留給下一代的，究竟只是一筆財富，還是一個能夠彼此信任和尊重的家庭。遺囑可以決定財產歸屬，卻無法決定家庭關係，能夠被繼承的，除了資產，還有一個家庭面對未來的能力。至於那兩蚊，留給你的不是財富，而是一個問題，就是你希望自己的家，將來是甚麼樣子。