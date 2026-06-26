兩隻最「健康」的派息基金

上日提到，有兩隻歷史悠久，基金價格硬淨（復原能力強）的派息基金是我最喜歡的。一隻是惠理高息股票基金，另一隻是摩根亞太入息基金。

我認為，這兩隻基金已經通過考驗，值得大家信賴。而且，還有一點值得讚許的，那就是，她們的「派息成分」十分健康，可能也是這個原因，令到她們的價格特別硬淨（這一點稍後我會再解釋）。

首先，讓我簡單說明一下何謂「派息成分」，以及怎樣才算健康的「派息成分」。然後，我會以惠理和摩根這兩隻派息基金做例子，跟大家說明優質派息基金的「派息成分」可以是怎樣的。

根據證監會的指引，基金公司要就所有派息基金，提供過去一年的派息「來源」，以供投資者參考。

所謂派息「來源」，就是我所說的「派息成分」。這個「成分」，包括「資本」和「可供分派收入」（又稱可供分派淨收益）。

所謂的「資本」，不一定是指投資者原來的投資，也可以是未變現的淨增值（net unrealized gains, 即未變現增值減未變現虧損），以及上一個財政年度派剩了的「可供分派收入」。

所謂「未變現的淨增值」，即是基金持有的投資項目，例如股票或債券，有些升了，有些跌了，加加減減之後，如果是正數，但又未沽出的話，就以「資本」作為歸類。

還有就是上年基金賺了的錢，全年都派不完，派剩了的，就撥作下年派息之用，這也算「資本」。

至於「可供分派收入」，就是真正落了袋的錢，主要就是股息收入、利息收入、債息收入，以及已變現的淨增值，即是這不再是帳面上的利潤，而是真正落了袋的增值部分（扣除開支才計算）。至於股息、利息和債息收入就是股票的派息，債券的派息和存款的利息。

明白了「資本」和「可供分派收入」之後，大家也許會同意，派息基金用「資本」派息也不算不正常啊！

不過，我也曾在本欄寫過一篇題為《「搣本」有理 長期「搣本」不合理》的文章，意思就是，間中以「資本」來派息是無可厚非的，但如果持續，甚至以高比例的「資本」去派息，就可能有問題了！

由於篇幅關係，今日我想先列出惠理高息股票基金和摩根亞太入息基金過去一年的「派息成分」給大家看看。

從下面兩個表可以看到，該兩隻派息基金過去一年所有派息，都是來自「可供分派收入」，實在是最健康不過了，到底是怎樣一回事呢？下次再續。

惠理高息股票基金A2MDis過去一年派息成分

記錄日 每單位派息 每單位派息 從可供分派收入中撥付的派息比例 從資本中撥付的派息比例 29/04/2026 0.0486美元 0.0486美元 100% 0% 30/03/2026 0.0486美元 0.0486美元 100% 0% 26/02/2026 0.0486美元 0.0486美元 100% 0% 19/01/2026 0.0486美元 0.0486美元 100% 0% 30/12/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0% 27/11/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0% 30/10/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0% 29/09/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0% 28/08/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0% 30/07/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0% 27/06/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0% 29/05/2025 0.0458美元 0.0458美元 100% 0%

摩根亞太入息基金A過去一年派息成分

記錄日 每單位派息 每單位派息 從可供分派收入中撥付的派息比例 從資本中撥付的派息比例 08/05/2026 0.0486美元 0.445美元 100% 0% 08/04/2026 0.0486美元 0.415美元 100% 0% 10/03/2026 0.0486美元 0.415美元 100% 0% 10/02/2026 0.0486美元 0.415美元 100% 0% 08/01/2026 0.0458美元 0.381美元 100% 0% 09/12/2025 0.0458美元 0.381美元 100% 0% 10/11/2025 0.0458美元 0.381美元 100% 0% 10/10/2025 0.0458美元 0.397美元 100% 0% 09/09/2025 0.0458美元 0.397美元 100% 0% 08/08/2025 0.0458美元 0.388美元 100% 0% 08/07/2025 0.0458美元 0.388美元 100% 0% 11/06/2025 0.0458美元 0.388美元 100% 0%

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