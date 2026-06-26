歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

北水暫停交易港股追落後！
ARMY必看:無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品
Fashion 先行入手

ARMY必看:無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品
大腸癌|常食隔夜菜惹禍？婦人慳錢飲食致末期，腹痛警號勿忽視
醫學通識 健康解「迷」

大腸癌|常食隔夜菜惹禍？婦人慳錢飲食致末期，腹痛警號勿忽視
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
周二下午我去看了《給阿嬤的情書》，平日這個時段，戲院裏觀眾總是稀稀落落，如今卻坐滿了老人和陪伴前來的子女。
國際評論

《給阿嬤的情書》勾起的一段南洋家史

政經范局
范強
政經范局

　　周二下午我去看了《給阿嬤的情書》，平日這個時段，戲院裏觀眾總是稀稀落落，如今卻坐滿了老人和陪伴前來的子女。我聽他們說話，猜想很多都是南洋華僑和他們的後代。隨著電影的開演，每個人都應該會勾起一段遙遠而深刻的記憶吧？

 

　　這幾天，圍繞著這部電影的各方反應在社交網站上洗板，引發南洋華人或後代對往事的種種追憶。作為南洋華僑的後代，我也不禁想起了自己的家史，但它沒有電影那般浪漫和溫情，而是充滿白色恐怖和血腥。

 

　　這段回憶支離破碎，需要我在成長過程中一片片撿起來，才勉強完成拼圖。我撿到的第一片碎片是在中學時期。當時因為獲得獎學金，我的葉芝太婆叫我到她家去，而且特別叮囑我要帶上自己的作文給她看。

 

《給阿嬤的情書》勾起的一段南洋家史

《給阿嬤的情書》勾起很多人的南洋家族回憶（互聯網）

 

一片片拼湊起來的記憶

 

　　她的家在銅鑼灣SOGO附近，印象中太婆神情肅穆，沉默寡言，從未見過她這般雀躍。她把我的作文攤在餐桌上細閱，說：「想不到啊，我們范家第四代還有可能出個文人。」她突然問我：「想不想看你太公的論文？」

 

　　她那時已近九十高齡，居然像個年輕小女孩般，輕快地搬來一張凳子，爬上去，從書架頂上取下來一個紙盒。她珍而重之的打開紙盒，取出一卷泛黃的手稿，在我的作文旁鋪開來比較，問我：「你看，你們的字是不是有點像？」

 

　　那是一篇寫於1920年代的，關於魯迅的文學批判。看到一名逝者遺下的文字，我因為前所未有的緊張而感到手稿上的每個字都在晃動。那天她第一次告訴我太公是死於政治暗殺。

 

　　我當時還不知道的是，太公死於非命後，太婆三令五申後人不得從事新聞行業，他們回國後要麼當醫生、工程師，要麼下海經商，我是整個家族唯一繼承了太公職業的「破戒者」。

 

《給阿嬤的情書》勾起的一段南洋家史

太公的復旦畢業照，及遺留手稿（作者提供）

 

夏伊喬的木箱和鸚鵡

 

　　最近，我叔公從加拿大回港渡假，又給我講了一段有關中國著名畫家劉海粟抗戰期間，在我家客居和作畫的往事。不過，叔公當時尚很年幼，記憶中更多的是劉海粟的夫人夏伊喬。他說夏伊喬搬到我家時帶來幾口大箱子，還有一隻鸚鵡。

 

　　日本佔領南洋後，夏伊喬跟隨劉海粟匆忙回國，鸚鵡就送給了我叔公，也留下那幾口箱子。直至1950年代，家人確定夏不會再來，才打開箱子。叔公說：「那箱子上蒙著羊皮，裏面盡是漂亮衣服。」我感到叔公當時應該常圍著夏伊喬轉，很討她喜歡吧？

 

　　這些碎片拼湊起來的，卻是太公和他的家人、朋友逃亡和被害的一生。我來自梅縣客家，民國初年，太公和一位同學在學校「聚眾鬧事」，據說是要剪清朝遺民的辮子，結果雙雙被開除。那位同學後來一度去了馬來西亞，太公逃到印尼投奔親戚。不過兩人隨後又都回國，卻走上了不同的道路。

 

　　那位同學，入讀雲南講武堂，參加南昌起義，熟悉這段歷史的人應該知道是誰。我太公叫范小石，走上了文人之路。他先考上北大學習西方哲學，成為中國早期介紹古希臘哲學及馬克思主義思想的一員。

 

　　隨著北方的政治環境變得嚴峻，太公南下上海，轉入復旦大學，太婆是他在復旦的學妹。這個時期他們師從陳望道、鄭振鐸和謝六逸等學者，在我後來看到的史料中，太公和謝六逸曾合作撰寫過西方哲學著作，而太婆則是北歐神話故事集《人魚姑娘》的第一位中文譯者，她說當時是在陳望道、鄭振鐸等老師支持下才完成並出版。

 

郁達夫的上海室友
 

　　太公太婆此時活躍於上海的左翼文化圈，著迷於評論和收集魯迅作品，並介紹西方哲學。太公還曾和另一位年輕作家當過室友，這位作家叫郁達夫。兩位最後都遇害於南洋，終年50歲，可謂殊命同途。

 

　　陳望道是中共創黨黨員，《共產黨宣言》中文版譯者，當時是復旦中文系主任，謝六逸是左翼無黨派人士，復旦新聞系創系主任，鄭振鐸則是民主進步人士，當時在復旦中文系任教。這層關係意味著，當1927年國民黨發動「四．一二事變」時，我的太公也難逃厄運。

 

　　我在諸如台北的史料館等機構中，發現過一份又一份針對太公的通緝令，罪名是「反對黨國」。最後一份的發出時間，已是太公逃亡南洋時。該通緝令附帶一份呈交給國民黨中央的意見，要求「就近取締」范小石。甚麼是「就近取締」，不言而喻。

 

　　從上海陷入白色恐怖，到遇害於南洋，是一段漫長的逃亡史。太公與太婆先是輾轉落腳日本神戶，準備報讀早稻田大學翻譯系。我的太公是個書呆子，他認為當時中國大量引入日文版的馬克思理論著作，而日文又是從俄文版譯來，恐怕錯漏百出。因此，他打算學習日俄文翻譯，把錯處逐一找出來。

 

　　在神戶的日子過得很清苦，因為要省錢，吃最便宜的梅子飯團，冬天也只能凍水洗浴。然而留學生活並不長久，因為爆發九一八事變，兩名血性青年再也不可能在日本呆下去了。於是太公帶著太婆，又一次啟程前往印尼巴城（今雅加達），展開他生命中最後一段旅途。

 

《給阿嬤的情書》勾起的一段南洋家史

太公遇刺後由巴城華人公會葬於當地（作者提供）

 

在南洋支援中國抗日

 

　　作為來自北大和復旦的年輕中國知識分子，太公在巴城華僑圈子中受到了歡迎。他很快成為當地主要左翼華文報章《巴達維爾時報》的總編輯，爾後還創辦了《正論周刊》等報章，並長期撰寫社論，開始在遙遠的南洋支援祖國的抗日戰爭。

 

　　郁達夫此時也漂泊到了南洋，在馬來西亞擔任華文報章的副刊編輯，而郁達夫又認識劉海粟，於是就促成了當時轟動一時的，劉海粟在南洋舉行抗日捐款義賣活動。

 

　　由於我家在巴城也經營書畫原料店，劉在印尼舉行義賣時，索性就住在我家專心繪畫，作品籌得的款項寄回中國支援抗戰。劉海粟晚年在其傳記中提到這段經歷，稱後來日軍攻佔南洋，小石專程來保護他，告誡切勿與日偽合作，為日本侵華「裝飾門面」，劉則表示「絕不會做民族的敵人」。

 

國民黨決定「就近取締」

 

　　太公在南洋的援華抗日活動，反為自己埋下了殺身之禍。身為左派知識分子，他平日撰文猛烈抨擊國民黨政權，本已犯了大忌。成為印尼僑領後，又把當地籌得的抗日捐款，經宋慶齡轉給了八路軍，他同時還安排了大批回國抗戰的青年前往延安，於是有了國民黨的「就近取締」命令。

 

　　日本攻佔巴城後，局勢驟變，華人缺衣少藥，無以為計。太公既是僑領，又通曉日文，於是硬著頭皮與日軍交涉，並刺探日軍在南洋的動向。在戲院裏看到的華人不得開辦華文學校的那一幕，其實早在日軍佔領時就已實施過。太公當時想了一個辦法，他對日本人說既然不讓辦華人學校，開幾個補習班，教簡單算數總可以吧？

 

　　基於他曾在日本旅居的經歷，日本人倒是對他網開一面，結果他費了很大精神，請來當地學歷最高的一批華人來教補習班，表面上是教簡單的理科知識，但當然是用中文來教，如此就實則教中文了。他可能沒有意識到，在此期間國民黨特務一直盯著他。

 

軍統伏擊左派僑領

 

《給阿嬤的情書》勾起的一段南洋家史

劉海粟傳記、為太公所作字畫及國民黨通緝令（作者提供）

 

　　1945年8月日本投降，巴城華人沉浸在勝利的歡快氣氛中。然而就在此時，軍統已經從廣東梅縣調派殺手至巴城潛伏，觀察小石及其他左派僑領的日常生活規律。10月5日，國民黨特務發動多起伏擊，雙方甚至爆發槍戰，但只有我太公遇害。

 

　　其實國民黨要趁日本投降，奪取巴城僑團控制權，事前風聲已緊，太公認為自己只是文人，又沒有做傷天害理之事，對方總有底線，因此沒有大費周章安排保鑣。當天，他獨自騎著單車前往辦事處，被等在半路上的殺手李映青伏擊，連捅五刀當場死亡。

 

　　李映青行兇後，被國民黨安排乘船逃回廣東。他在逃離前居然深夜潛入我家，向太婆道歉，說自知殺錯好人，但不敢違抗命令。太婆當時拉著年幼子女，質問他即知有錯，何不公諸於世？李映青不敢正視，他哪知逃回國才數年，國民黨政權即敗亡。

 

　　李映青脫離國民黨組織，在梅州匿藏數年，終究被歸國華僑認出。太婆告訴我，當時廣東省檢察院徵求她的意見，如何處理李的罪行，她表態說寬大吧。根據我看到的法庭判決，李只被判刑5年。我問太婆為何寬大？她輕描淡寫說：「冤冤相報何時了？」

 

南洋華人的福祉是甚麼？

 

　　圍繞著電影和我的南洋家史，還有很多可以說的事，之所以講出上述這段，是因為它具有歷史代表性，說明南洋華人是怎樣一路走過來的。南洋華人在中國崛起的過程中做出了巨大貢獻，並遭受了深重的苦難。面對當下和未來，圍繞著電影引發的任何政治討論，都不應該忽略一個問題--電影的熱潮終將過去，南洋華人應得的福祉是甚麼？

Tags:#政經范局#大國博弈#給阿嬤的情書#政治迫害#白色恐怖#抗日#國共內戰#國民黨#共產黨#知識分子#左派#文學與新聞業#遷徙與流亡
Add a comment ...Add a comment ...
中國應如何回應「577」的警語？
更多政經范局文章
中國應如何回應「577」的警語？

投票區

美伊技術磋商達成談判路線圖
83
|
0

你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？

51%
不會
49%
無意見
0%
投票期：2026-06-22 ~ 2026-07-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處