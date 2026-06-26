1周部署 | 唐牛：港股「炒股不炒市」 惟下周關注半新股解禁潮考驗

嘉賓：投資專欄作家 唐牛

本周港股跌勢未止，投資專欄作家唐牛於《一周部署》表示 ，傳統科技龍頭表現疲弱，成為拖累大市的主因。然而，市場整體呈現「炒股不炒市」的格局，本地市場仍不乏表現強勁的板塊依然維持強勢，個別股份更逆市破頂。因此，投資者現階段的策略，很大程度取決於其持股的配置。





在強勢股當中，市場下周必須密切留意「半新股解禁潮」帶來的衝擊。其中部分板塊內累積升幅巨大的股份，股東減持的誘因極大。近年備受追捧的大熱板塊，終將迎來「解禁潮」這一大對手。在潛在的沽壓之下，下周會否觸發股價大幅回落，將是市場關注的焦點。

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