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Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗
著數優惠

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Honor除了推出全新摺疊手機 Magic V6，同場亦帶來新一代高階平板 MagicPad 4。產品主打輕薄設計，有頂級硬件規格及PC級應用體驗，兼支援手寫筆及鍵盤，滿足影音娛樂、流動辦公及日常創作需要。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

 

　　MagicPad 4提供星空灰及月影白兩款配色，以一體成型金飁機身製成，厚度及重量分別只有4.8 毫米及450 克，有極高的便攜性。最大特色是平板配備3,000 x 1,920解像度的12.3吋OLED 護眼熒幕，支援165Hz刷新率、93%屏佔比、2,400nits峰值亮度及5,280Hz PWM調光等規格，更支援HDR顯示及獲得IMAX Enhanced認證。機身亦內置八個高低頻陣列揚聲器，配合AI空間音訊，提供頂級的視聽體驗。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

MagicPad 4配備12.3吋OLED 護眼熒幕，支援165Hz刷新率。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

設有900萬像素前置鏡頭。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

 MagicPad 4以一體成型金飁機身製成，厚度只有4.8 毫米。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

MagicPad 4設有1,300萬像素廣角鏡頭，提供不同的AI拍攝功能。

 

　　MagicPad 4用上 Snapdragon 8 Gen 5 處理器，內置16GB記憶體及512GB儲存，安兔兔測試分數超過316萬分，足以應付多工處理、遊戲、文件編輯及影音創作的需要。平板亦配備冰酷散熱系統，有助在長時間高負載使用時維持穩定表現。另一特色，是MagicPad 4內置10,100mAh大容量電池，同時支援 66W 有線快充，提供一流的續航力。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

 MagicPad 4的熒幕獲得IMAX Enhanced認證，播放支援影片會有更好的視覺體驗。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

與其他Honor手機一樣，MagicPad 4內置不同的AI功能，包括有方便管理資訊的AI記憶。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

MagicPad 4用上 Snapdragon 8 Gen 5 處理器，安兔兔測試分數超過316萬分，足以應付不同使用需要。

 

　　搭載MagicOS 10的MagicPad 4，功能接近一部輕量化的手提電腦，系統支援PC模式、PC級檔案管理及多視窗操作，用戶可用較接近桌面電腦的方式操作。若配合Magic-Pencil 4s手寫筆及智能觸控鍵盤使用，可進一步應付文字輸入、筆記、繪圖等應用。此外，平板內置一系列AI功能，包括AI會議轉記、AI筆記及AI 檔案等工具，可協助將會議內容轉成文字、整理重點、歸納資料及處理文件。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

MagicPad 4可配合Magic-Pencil 4s手寫筆使用，可用作手寫記事或繪圖。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

智能鍵盤用上磁吸設計，還附有觸控板來操作。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

MagicPad 4支援PC模式，能以多視窗型式使用應用程式。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

平板支援跨平台協同操作功能，可把檔案直接分享Windows、MacOS、iOS及HarmonyOS。

 

　　跨設備協同同樣值得留意。MagicPad 4支援多平台互聯及跨設備智能傳輸，除了能與Honor手機一拍即傳檔案外，更可把檔案直接分享Windows、MacOS、iOS及HarmonyOS。還有的是，未來透過軟件更新，MagicPad 4更可變成Mac的外置熒幕，令平板的實用性大增。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

機身左側設有四個揚聲器及電源鍵。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

 USB Type-C介面設在機身右側，還有另外四個揚聲器。

 

Honor MagicPad 4︱纖薄高階平板，4.8mm 機身結合OLED、AI 與 PC級體驗

機頂備有音量鍵及雙收音咪。

 

總結

 

　　MagicPad 4是一部全功能的平板，無論效能、視聽及系統功能，皆可滿足不同人士的使用需要，即使定價$6,899，筆者仍覺物有所值。此外，即日起至7月31日，於指定地點購買MagicPad 4，更能以$100加購Magic-Pencil 4s手寫筆及MagicPad 4 智能觸控鍵盤組合（總值$1,398），筆者強烈建議一併購入，以得到最完整的使用體驗。

 

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5  3.8GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：3,000 x 1,920 像素，12.3 吋多點觸控 OLED

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：900萬像素（前置） / 1,300萬像素廣角（後置）

電池：內置 10,100mAh 

體積：約 273.4 x 178.8 x 4.8 毫米

重量：約 450 克

售價：$6,899

查詢：Honor 3610 8888

 

　　最後，本文亦是筆者在經濟通《手機情報站》專欄最後一次與讀者見面。感謝大家十多年來的的支持。日後若大家仍想了解智能手機、平板電腦或最新科技產品的資訊，歡迎到筆者的個人網站 https://www.electricrd.com/ 瀏覽。

Tags:#手機#HonorMagicPad4#平板電腦
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