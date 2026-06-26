香港快運限時優惠｜$288起飛日本！東京、大阪、名古屋、沖繩等9條指定航線適用

日圓匯率近日屢創新低，大家是否很想去日本瘋狂shopping呢？香港快運今日推出快閃優惠，9條指定日本航線單程票價低至$288，7、8月暑假有不少日子都照減，來回連稅及20公斤寄艙行李只是2千蚊左右，快閃幾天行街食飯都不錯！

幫大家check過，沖繩7、8月大部分日子都有$288機票，最平來回只是$1,713，包20公斤寄艙行李就要$2,113，都很抵玩，如果暑假仍未有旅遊計劃的話，可以考慮去沖繩！怕熱的話，可以選擇秋天才出發，優惠票價旅遊日期至12月中，飛仙台來回連稅及20公斤寄艙行李最平只是$2,009，不妨先入手平機票再慢慢plan行程！

香港快運航空「7-12月快閃優惠」

航線：東京（羽田）、大阪、名古屋、廣島、仙台、高松、小松、沖繩、石垣

預訂日期：即時至2026年6月28日（23:45）

旅遊日期：2026年7月6日至12月16日（各航點可能有所不同）

「輕便飛」單程票價低至$288：包括一件隨身物品

「經濟飛」單程票價低至$338：包括一件隨身物品及一件登機行李

香港快運航空

網址：https://www.hkexpress.com/