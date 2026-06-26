中環打卡熱點︱Central Yards 科幻太空感咖啡店＋精品咖啡限定糕點＋收益捐予慈善＋夢幻色彩長廊

平時中環返工的朋友，有冇留意中環Central Yards新開前衛科幻感咖啡店？大家除可於咖啡店打卡，歎精品咖啡及限定糕點外，更可藉消費支持「救助兒童會」。社區咖啡店鄰近的大型藝術裝置亦值得一看，夢幻沉浸式色彩長廊以層層懸浮的數字構築，為繁忙的鬧市增添輕鬆氛圍。

中環新海濱項目 Central Yards與 Little Cove Espresso 聯手，於臨時行人通道設立社區咖啡店，社區咖啡店由倫敦建築事務所 AL_A 及 Hayley Lee 共同設計，採用流線形結構、柔和光暈的橢圓光環及拋光不鏽鋼吧台，營造出簡約並富未來感的氛圍，將原本以通行為主的通道，轉化為結合咖啡、特色設計與慈善元素的互動空間。咖啡店設計充滿太空感，沒有多餘的佈置，咖啡師於中央環狀的流線橢圓形的櫃枱沖泡咖啡，顧客一目了然。

咖啡店提供精品咖啡及中環限定糕點，所得淨收益將捐贈予「救助兒童會」，以支持有需要的兒童與社群。公眾於享用咖啡時，既可稍作休息，亦可輕鬆行善。

據知，預計於 2027 年開幕的 Central Yards 以「橋」為設計理念，匯聚周邊社區、藝術文化及商業活動。項目早前已開放連接國際金融中心商場與中環碼頭連接大樓的全新的臨時行人通道，為市民及旅客提供舒適便捷的步行環境，並展出法國建築師及藝術家 Emmanuelle Moureaux 的大型藝術裝置「100 種顏色．第 54 號〈流動〉」，夢幻沉浸式色彩長廊由約 4,000 張涵蓋一百種顏色的手工染製與剪裁卡片組成。作品以層層懸浮的數字構築，按 2027 年至 2032 年的時間軸排列，巧妙呼應了 Central Yards 的落成時間表，帶給行人猶如穿梭時光隧道。

香港救助兒童會贊助人李徐子淇

Little Cove Espresso

地點：中環新海濱民耀街臨時行人天橋1樓

開放時間：每天 7am - 5pm