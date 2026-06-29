好聲音，根本不需要等到中年，Laufey的復古聲音讓Z世代甘願買單

從冰島的雪原到TikTok的熱榜，從Berklee 到格林美的領獎臺，一位年僅27歲的混血女孩，用一種近乎復古的聲音，在短短幾年內征服了全球聽眾。

她的名字叫Laufey，中文名林冰。當爵士樂被許多年輕人視為曲高和寡，上一代人的音樂時，Laufey卻讓Z世代心甘情願地為這種曲風買單。

這位冰島華裔爵士女歌手，正憑藉無可複製的個人魅力與音樂才華，成長為不容忽視的全球現象。

Laufey的成功，首先源於她身後音樂豪門的高起點。1999年出生於冰島雷克雅維克的她，父親是冰島人，母親林蔚來自廣東，是冰島國家交響樂團的第一小提琴手。她的外祖父更是中國小提琴教育界的泰斗——中央音樂學院著名教授林耀基。

在這樣濃厚的家庭藝術氛圍中，Laufey四歲開始學習鋼琴，8歲接觸大提琴，15歲時就以大提琴獨奏家的身份與冰島交響樂團同台演出。此後她考入柏克萊音樂學院，，接受系統的現代音樂訓練，扎實的古典功底與學院派視野，為自信與優雅的她音樂之路奠定了堅如磐石的技術基礎。

如果說古典功底是Laufey的底色，那麼爵士就是她脫穎而出的靈魂。

在父親珍藏的爵士唱片薰陶下，Laufey從小便癡迷於Ella Fitzgerald、Billie Holiday、Chet Baker等傳奇爵士音樂家。大學期間，她開始有意識地將爵士、古典與當代流行元素相融合，逐漸摸索出一種帶有復古溫暖質感又不失清新感的獨特流行爵士風格。

正如她在採訪中所說，她寫的是Old sounds with modern lyrics ——復古的和聲與旋律，配上屬於Z世代的坦率、敏感甚至帶點幽默的敘事，形成了極高的審美辨識度。

極具審美的個人風格，加上社交媒體，讓Laufey的走紅路徑幾乎無法複刻。

2020年疫情居家期間，她在TikTok上傳了自己在宿舍創作的爵士風格歌曲《Like the Movies》，在幾乎沒有宣傳預算的情況下迅速爆紅。她沒有等待唱片公司的發掘，而是先通過社交媒體積攢了大量忠實聽眾，再憑獨立姿態獲得業內認可。

這種顛覆傳統的走紅方式，讓她獲得了讓爵士樂復興的Z世代偶像的稱號。截至目前，她在TikTok上已擁有近千萬粉絲，全球流媒體播放量超過40億次。

2023年發行的第二張錄音室專輯《Bewitched》成為她職業生涯的重大里程碑。這張專輯不僅登頂Billboard爵士榜，更在2024年第66屆Grammy上斬獲最佳傳統流行演唱專輯獎，Laufey也成為該獎項歷史上最年輕的獲獎者。宿舍錄音到格林美領獎臺，Laufey只用了不到四年。

對於華人樂迷而言，Laufey身上那一半華人血統更平添了一份親切。她有一個地道的中文名林冰，從小便會說一口流利的普通話。

童年時期每個夏天，她都會在北京與外公外婆一起度過，那段時光讓她與這座城市建立了深厚的感情。2023年，她與妹妹一道在北京國際音樂節聯手中國愛樂樂團舉辦爵士交響音樂會，獲得青年音樂家獎。

2025年初，她特意用流利的普通話錄製視頻向華人粉絲拜年，這份誠意與跨文化交流的主動性，讓她在亞洲的演出市場同樣火爆異常，巡演門票往往在開售後迅速售罄。

她創造的不僅是音樂，更是一種風格、一個屬於Z世代的審美共同體。在全球各大音樂節響起時，一個屬於Laufey的時代，才剛剛拉開帷幕。

社會對中年從來不客氣。中年危機、女人四十爛茶渣。但真是這樣嗎？天賦是歲月一筆一筆教出來的。

中年最大的財富，不是銀行戶口裡的數字，而是那雙看透世情的眼睛。

人，愛過，婚，結過 ，孩子，生過， 手術台，上過 ，

人到中年後會明白，那還有甚麼不好過的呢？明白這一點，妳便不再依賴任何人。