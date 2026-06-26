《反斗奇兵5》打卡美食｜銅鑼灣Häagen-Dazs限定店雪糕火鍋＋雪糕蛋糕＋甜品杯＋$49換購珍藏造型杯

《反斗奇兵5》粉絲召集！Häagen-Dazs™今個夏天特別聯乘《反斗奇兵5》，推出全新期間限定「反斗奇兵『反』轉派對」雪糕甜品系列，皇室堡店幻化成主題期間限定店，處處是影相位。熱辣辣食雪糕透心涼，兩款主題雪糕甜品杯以小叉及全新角色莉莉平板為主角，打卡滿分。另外，凡惠顧「反斗奇兵5 幸福時刻」雪糕火鍋，可享即影即有拍照服務連限定相框，個人推介限量《反斗奇兵5》造型杯，飲完香甜奶昔即可把造型杯帶回家，fans更可選購主題雪糕蛋糕慶祝生日。

Häagen-Dazs™皇室堡店搖身一變成為《反斗奇兵5》主題期間限定店，店內飾有巴斯光年、胡迪、三眼仔、小叉及新角色莉莉平板的主題牆和打卡位，就連餐桌都貼上主題貼紙，方便一眾foodie打卡。

限定主題雪糕火鍋

Häagen-Dazs™「反斗奇兵5『反』轉派對」系列以友情、冒險與歡樂為靈感，人氣角色巴斯光年、胡迪、三眼仔、小叉及全新角色莉莉平板，紛紛化身成甜品主角。「反斗奇兵5 幸福時刻」雪糕火鍋是今次限定系列的焦點之一，最啱大班朋友享用，雪糕火鍋整體設計以小叉夫婦的婚禮為主題，包含曲奇呍呢嗱雪糕、士多啤梨雪糕、比利時朱古力雪糕及焦糖脆餅雪糕各四球，配搭士多啤梨、朱古力布朗尼、甜蜜泡芙及杏仁碎等豐富配料。

Häagen-Dazs™ X《反斗奇兵5》「反斗奇兵5 幸福時刻：雪糕火鍋」（連即影即有拍照服務及《反斗奇兵5》限定相框）$268



凡惠顧「反斗奇兵5 幸福時刻」雪糕火鍋，更可享即影即有拍照服務連《反斗奇兵5》限定相框。

《反斗奇兵5》甜品杯

系列亦特別推出兩款主題雪糕甜品杯，「小叉的奇妙世界」以深受歡迎的小叉為主角，配上自選三球雪糕、香甜粟米片、濃滑忌廉及新鮮水果，再以小叉與女朋友手拖手的造型朱古力牌作點綴。另一款「莉莉平板的探索旅程」則以電影全新角色莉莉平板為主角，自選三球雪糕配搭香甜粟米片、濃滑忌廉、抹茶奶凍及朱古力布朗尼，多重口感一次滿足，再加上莉莉平板造型朱古力牌裝飾，讓人彷彿跟隨角色一起探索全新世界。

留意，《反斗奇兵5》主題雪糕火鍋及雪糕甜品杯只限堂食，並於大圍圍方、啟德AIRSIDE、荃灣西海之戀商場及銅鑼灣皇室堡Häagen-Dazs™專門店限定供應。

Häagen-Dazs™ X《反斗奇兵5》甜品杯「小叉的奇妙世界」$119

Häagen-Dazs™ X《反斗奇兵5》甜品杯「莉莉平板的探索旅程」$119

限量《反斗奇兵5》造型杯

個人最推介兩款限定《反斗奇兵5》特製雪糕奶昔，「冒險夥伴小叉」款式杯身印有胡迪、巴斯光年及翠絲等人氣經典角色，更配上小叉造型飲筒；而「星際萌友三眼仔」款式則以滿滿三眼仔圖案點綴杯身，並附有三眼仔造型飲筒，飲完可以帶回家收藏。除了惠顧《反斗奇兵5》特製雪糕奶昔，於全線Häagen-Dazs™分店購買任何迪士尼聯乘產品，即可以優惠價港幣49元換購《反斗奇兵5》造型杯一個！

特製雪糕奶昔連造型杯「冒險夥伴小叉」$92、特製雪糕奶昔連造型杯「星際萌友三眼仔」$92

為《反斗奇兵5》fans慶祝生日，「三眼仔星際奇遇」、「反斗奇兵5 歡樂派對」雪糕蛋糕是不二之選，前者採用立體三眼仔造型，戴上趣味十足的星形太陽眼鏡，可愛度瞬間爆燈。另一款則集結多位經典及全新角色，內有比利時朱古力雪糕與士多啤梨雪糕的經典配搭，酸甜與濃郁完美平衡。

「三眼仔星際奇遇」雪糕蛋糕 $569

「反斗奇兵5 歡樂派對」雪糕蛋糕 $569

Häagen-Dazs™聯乘《反斗奇兵5》主題期間限定店

地點︰銅鑼灣告士打道311皇室堡2 樓212號店

營業時間︰星期一至日 11am - 10pm

查詢︰2629 6116