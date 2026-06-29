美伊戰事最新發展，是簽署了14點諒解備忘錄。坊間出現海量文章評論其文本內容，這也十分合理，始終全世界極度關注這場戰事。

看了相關評論，不同觀點與角度也有。有人指美國輸了，例如備忘錄內的一些內容，如限制伊朗發展核武、解除海上封鎖與撤軍、保持國際水域航行自由、美伊兩國相互尊重主權等，這些於開戰前已是事實，如今只是還原基本步，不見得伊朗有任何讓步，反而美國須向伊朗解除部分經濟制裁，加上投入3000億美元重建資金，有點兒向伊朗賠償的味道。

另一邊廂，有人指伊朗輸了，因為所謂3000億美元重建資金並不是美國全數付出，而是美國與地區夥伴及國際社會共同投入，但美國怎能代表其他國家作此承諾呢？估計最終不了了之。加上，要求伊朗放棄發展核武，這有機會令伊朗他日變成另一個烏克蘭，相對容易被他國入侵而失去領土，故認為此備忘錄只是「糖衣毒藥」，美國依然操控主導權。

美國與伊朗打打談談，股市隨之大升大跌。(Shutterstock)

無論如何，美伊還有60日談判期，情況仍未明朗。我反而想從股市角度提出一些觀察。

美伊戰爭於2026年2月28日正式開打，開打前S&P500約為6900點，開打一日立即大跌至約6300點，但重點是股市其後一路上升至6月初高位約7600點，即戰事一開始跌約9%之後，但整體卻上升約10%。而納指升幅更大，戰事以來升約18%，若集中於AI與記憶體相關股票，升幅更驚人。

打仗令股市大升，這現象實在反傳統，原因何在？首先，戰爭規模未足以拖垮實體經濟，最多導致油價上升、通脹上升、加息加劇等，但這些程度遠不及80年代石油危機，市場算是頂得住。依這前設，市場似乎消化了戰事的「基本盤」。而戰事期間不斷釋出消息，尤其不少會令人覺得戰事可能短期內完結的「好消息」。

例如戰事開始不久，美軍便把伊朗主腦炸死，多位高層或接班人亦被處理掉，市場自然感覺戰事影響不大。到4月，在巴基斯坦總理與軍方的斡旋下，美伊兩國達成一項為期兩周的臨時停火協議。之後又進行談判，更宣布將停火「無限期延長」。期間有時又停火，有時又空襲，到5月尾，再進行新一輪談判，美方釋出「協議接近完成」的訊號。正是久不久有這類「好消息」出現，股市因而不斷上升。

我曾經討論過特朗普的人設（見連結），感覺他想做一個非一般的偉人，因此他最愛打破常規，先製造亂世，再於亂世中找機會。發動了這場戰事所製造出的環境，正好配合特朗普的人設特徵。當中亦衍生出一些「副作用」，如此亂世令到市場的既有估值設定不時被更改，我曾發文以「投石車」來形容這些設定（見連結），有興趣的讀者不妨重溫。

設計這場戰事，做了一條新基準線(Baseline)，久不久加入好與壞的新消息，股市自然只能跟著他的尾巴被舞高弄低。或許這未必是其原意，但客觀效果卻是如此。觀察到股市於6月初後沒有大幅上升，維持上落市格局，S&P500上落約在300點範圍內。可能有人覺得是時候搞搞「新意思」，因而拋出諒解備忘錄。

今次這份備忘錄，可以是一個工具。拿出來，股市大升；倘若60日內不高興的話，作廢了，股市插水。這就是「新意思」嗎？股市風高浪急，而且當中涉及不少人為因素，各位看官，小心。

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