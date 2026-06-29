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最近放假，筆者提議家人去酒樓飲早茶，但子女立刻搖頭婉拒，寧願買快餐或叫外賣，也不願踏進傳統中式酒樓半步。看著他們極度抗拒的神情，筆者深感「一盅兩件」這項標誌性香港飲食文化正快速沒落。這並非個人的無端焦慮，近日立法會發表的一份飲食業研究報告，用數據將這個現實清楚地呈現在公眾眼前，筆者相信政府如不及早保育飲早茶文化，這種老香港的傳統遲早會在飲食市場中消失。
大中華評論

活化飲早茶傳統，避免港式文化被淘汰

港是港非
李慕飛
港是港非

　　最近放假，筆者提議家人去酒樓飲早茶，但子女立刻搖頭婉拒，寧願買快餐或叫外賣，也不願踏進傳統中式酒樓半步。看著他們極度抗拒的神情，筆者深感「一盅兩件」這項標誌性香港飲食文化正快速沒落。這並非個人的無端焦慮，近日立法會發表的一份飲食業研究報告，用數據將這個現實清楚地呈現在公眾眼前，筆者相信政府如不及早保育飲早茶文化，這種老香港的傳統遲早會在飲食市場中消失。

 

　　立法會的調查報告顯示，去年本港食肆總數比起2018年僅微跌約1%，但當中粵式酒樓的數量竟出現斷崖式下滑，跌幅高達驚人的16%。與此形成強烈對比的是，報告指出京滬等內地省份菜系的餐館逆市增加7%，而日式餐館、外賣店和咖啡店更迎來顯著的擴張。飲食界立法會議員坦言，大眾的飲食文化已經改變，市民傾向便捷或具體驗感的用餐方式。這份立法會報告無疑敲響了警鐘，清楚宣告傳統酒樓已被推向遭市場淘汰的懸崖邊。

 

　　中式酒樓數量急跌的深層次原因，最致命的當然是勢不可擋的北上消費熱潮，內地中式餐廳競爭激烈，裝修寬敞豪華且性價比極高，服務態度殷勤主動。反觀香港中式酒樓受制於高昂租金與人工，座位狹窄且服務急躁，導致核心客源大量流失。此外，酒樓自身的衛生環境也是年輕客群流向咖啡店的重要推力，現代年輕人講究乾淨舒適，但老式酒樓地毯常有污漬、洗手間衛生惡劣，加上推車呼喝落單的嘈雜環境，令人望而卻步。再者，疫情後市民習慣早回家，晚市人流大減，酒樓為節省成本，改用工廠預製冷凍點心，失去手工靈魂，令生意陷入惡性循環。

 

活化飲早茶傳統，避免港式文化被淘汰

傳統粵式酒樓應與時並進自我革新，重新贏回客人的心。(AP)

 

　　面對生存危機，傳統粵式酒樓必須進行大刀闊斧的革新，社會上已累積不少意見，認為業界應徹底拋棄「大面積、大圍枱」的粗放經營模式，轉向現代化、精緻化的模式，擺脫「老土」的固有觀念，為這種看似與時代脫節的傳統文化，重新注入新生活力，例如裝修應參考現代咖啡店的明亮風格，並嚴格確保餐具與洗手間的絕對衛生。同時，為了適應現代節奏，酒樓應推行點心全日供應制，迎合年輕人晚起習慣。菜單上應改推一人份量的精緻點心拼盤，並設置開放式廚房，讓食客見證手工製作過程。同時，業界應全面普及智能手機點餐與線上預約精準叫號系統，消除現場排隊的混亂，創造寧靜有序的空間。酒樓更可嘗試與精品咖啡或冷泡茶品牌跨界合作，打造「咖啡配燒賣」等新穎組合，將傳統飲茶重塑為時尚社交活動。在空間運用上，酒樓可將下午非繁忙時段與共享工作空間概念結合，提供穩定網絡與無限續茶，吸引自由職業者進駐；或優化外賣包裝，推出居家蒸煮點心懶人包，以積極聯動夜經濟。

 

　　最後，政府絕對不能袖手旁觀，應參考鄰近國家或地區的成功經驗，推動保育政策，例如參考韓國輸出飲食文化的成功經驗，積極設立傳統飲食文化轉型專項基金，資助老字號引入新科技設備與改善衛生的系統；同時，應由官方牽頭將「香港飲茶」打造為世界級的旅遊文化IP。只有政府的政策扶持與業界的自我革新緊密結合，立法會報告中揭示的危機才能轉化為契機，讓這份充滿香港情懷的飲食文化重新贏回客人的心。

Tags:#港是港非#香港飲茶文化#傳統中式酒樓#粵式酒樓#立法會報告#飲食文化改變#北上消費熱潮#酒樓革新#政府政策扶持#旅遊文化IP#香港情懷
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