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香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折
美食情報

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

搵食地圖
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TEXT:Katty WuPHOTO:香港嘉里酒店

　　香港嘉里酒店大灣咖啡廳由7月6日起至8月31日將會推出全新「東南亞海鮮饗宴」主題自助晚餐，除了任食多款人氣東南亞海鮮菜式及榴槤甜品之外，餐廳更會為每位客人奉上海鮮拼盤，周末更特別於拼盤加入魚子醬，為盛宴注入奢華亮點。推廣期間，凡惠顧主題自助餐並參與社交媒體活動，有機會贏取曼谷香格里拉免費住宿連雙人早餐及酒店大廚亞納提親自指導的泰式烹飪班體驗，每星期都會有一位幸運兒中獎！

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

香港嘉里酒店大灣咖啡廳由7月6日起至8月31日將會推出全新「東南亞海鮮饗宴」主題自助晚餐。

 

　　這次主題自助餐以東南亞海鮮風味為主軸，匯聚泰國、新加坡、馬來西亞、印尼及越南等地的地道菜 式，配合多款矜貴海鮮及即製美食，打造難忘的夏日味覺之旅。職員將會親臨桌前為每位入座客人帶來豐盛的海鮮拼盤，今季陣容全面升級——平日精選包括龍蝦、泰式香草大河蝦、貴妃蚌、香茅醃漬油甘魚及泰式涼拌海螺及蜆等；周末則升級呈獻澳洲加菲蟹、泰式大河蝦、貴妃蚌、帶子佐泰式甜酸醬、香茅醃漬油甘魚，並特別加入魚子醬（10克）。冷盤區同樣注入濃厚東南亞風味，包括泰式香草鮑魚（星期一至四供應）及泰式生蝦（星期五至日供應）等矚目菜式，配以青木瓜沙律、香蕉花沙律等地道前菜，清新開胃。

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

平日的海鮮拼盤

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

加入魚子醬的假日海鮮拼盤

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

星期一至四供應的香草鮑魚

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

星期五至日供應的泰式生蝦

 

　　除了鮮味的海鮮冷盤，廚師團隊亦會炮製多款經典東南亞熱葷，展現各國風味。菜式包括星洲辣椒炒蟹配炸饅頭、新加坡經典麥皮蝦、黑胡椒蝦、泰國東北部招牌「哭虎」牛肉、參巴醬烤魚、泰式酸辣醬烤蝦串、椰香烤雞、巴厘島風味豬腩、娘惹雞咖喱、麻沙文牛肉咖喱及冬蔭功湯等輪流登場；記得別錯過即點即製的地道曼谷美食——咖喱蟹肉飯及泰式生菜包。

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

星洲辣椒炒蟹配炸饅頭

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

新加坡經典麥皮蝦 

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

黑胡椒蝦 

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

曼谷風味咖喱蟹肉飯

 

　　除鹹點美饌外，餐廳亦特別為榴槤愛好者呈獻多達十款限定榴槤甜品，包括榴槤麻糬、榴槤泡芙、榴槤奶油甜麵包、榴槤焦糖燉蛋、榴槤印尼椰子布甸蛋糕撻、榴槤芒果班戟、榴槤西米布甸及馬來西亞D24榴槤意式雪糕等，每一款都充滿榴槤的濃郁香滑，為榴槤愛好者帶來前所未有的驚喜。凡於星期五至日惠顧自助晚餐，可無限暢飲指定紅、白酒及啤酒；星期一至四則可無限暢飲果汁、咖啡及茶。

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

榴槤甜品

 

　　8月21至31日，餐廳特別邀請來自曼谷香格里拉泰式餐廳Salathip的主廚亞納提親臨獻藝，成為「東南亞海鮮饗宴」壓軸亮點。亞納提擁有超20年廚藝經驗，師承出身泰國著名皇室御廚世家的查理．阿馬蒂亞庫，亞納提亦曾為泰國皇室成員掌廚。主廚曾於泰式炒金邊粉烹飪大賽中奪冠，這次香港的食客亦能品嘗到。另外，主廚亦將呈獻20款正宗泰式美食，包括火烤大河蝦、泰式青咖喱海鮮、紅咖喱炒蟹、酥脆炸蝦配羅望子醬、鹹蛋辣椒膏炒魷魚、 南泰風味咖喱醬炸鱸魚、即製泰式船麵及泰式烤豬頸肉等，讓大家試到正宗的泰國風味。

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

曼谷香格里拉客席大廚亞納提

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

冠軍級泰式炒金邊粉 

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

火烤大河蝦 

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

酥脆炸蝦配羅望子醬 

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

紅咖喱炒蟹

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

泰式烤豬頸肉

 

　　酒店特別推出「打卡贏大獎」社交媒體活動，每周送出曼谷香格里拉豪華客房連雙人早餐住宿一間（整個推廣期共送出8間），並將於每星期三抽出得獎者及公布結果。客人於推廣期內透過酒店官方渠道預訂大灣咖啡廳自助晚餐，並於IG發布公開帖文展示最愛的自助餐亮點及標註香港嘉里酒店，即有機會贏取豐富獎品。於8月 21至31日「客席廚師週」期間發布的帖文，更有機會贏取酒店住宿連雙人早餐及由大廚亞納提親自授教的Salathip泰國烹飪班雙人體驗雙重大獎。

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

曼谷香格里拉酒店

 

香港嘉里酒店全新「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐：魚子醬、香草鮑魚、辣椒炒蟹、榴槤甜點＋無限暢飲紅白酒＋60歲或以上65折

Salathip泰國烹飪班

 

　　香格里拉會會員惠顧自助餐可享8折優惠（新加入會員／13位或以上成人賓客可享75折優惠）。首兩名0至3 歲小童可免費享用自助餐（須與至少一位會員成人賓客同行）；第3位或以上的同行小童可享半價；4至11歲小童可享自助餐原價5折優惠（另加一服務費，並以原價計算）。60歲或以上長者可享自助餐65折優惠（另加一服務費，並以原價計算），客人需出示樂悠卡、長者咭或出示身份證方可享用此優惠。會員於網上訂座時於特別要求欄目內填寫優惠碼「BBCSLC2026」以享用此優惠。

 

 香港嘉里酒店「東南亞海鮮饗宴」自助晚餐
地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號 香港嘉里酒店3樓 大灣咖啡廳
推廣日期：2026年7月6日至8月31日
供應時間：6pm-9:30pm
價錢：星期一至四 每位$768；星期五至日 每位$868
網址：https://www.shangri-la.com/hongkong/kerry/dining/restaurants/big-bay-cafe/

 

Tags:#美食情報#美食優惠#香港嘉里酒店#酒店自助餐#榴槤甜品#無限暢飲#紅磡美食#魚子醬#長者優惠
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