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樓上關水喉
股市動向

樓上關水喉

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　不是樓下關水喉咩？係樓上關水喉？係，係樓上關水喉！所以港股跌到阿媽都唔認得。

 

　　股市，或更正確是金融市場，是個「無水就散水」之地，長久以來港股是靠北水南下來養活，一是這北水枯竭，港股必然要散水，這就是近日港股日跌幾百點之因。

 

　　投資者千萬不要以舊時炒股之術視之，跌到0.382，0.5，0.618等黃金比率便會有支持。今時缺水之嚴重，可以黃河斷流相比。撇一筆，黃河斷流確出現過，斷流之時，就是旱、旱、旱、旱、旱，無乜生象。

 

　　促成這旱災，是樓上關水流。「樓上」是指「阿爺」，國內這幾年是中央與地方都缺水，舊日的樓市窿要補，當前新投資要顧，「內捲」嚴重致稅收大減，但惜有班自私黨，千方百計，將資金自國內流走，才致阿爺要關水喉。

 

遏制非法跨境金融活動

 

　　長久以來，香港是國內財富寄泊地，開家族公司，買樓，各種投資等，一個明顯現象是近年香港的IPO勁多，唔講你未必知，香港所管理的財富基金總值於2025年竟然超越瑞士成為全球最大的跨境財富管理中心，這個增長主要受惠於：

 

  • 內地資金持續流入，光去年國內有逾8000億元流入香港，佔香港跨境財富管理規模約6成。
  • IPO市場火熱，香港在新股集資市場上持續居前。
    　

　　香港有此佳績，一方面是可喜可賀，但另方面亦要考慮是否德不配位，意旨啲錢來源是否乾淨。雖然作為個跨境財富中心，不會是每一毫子都來得乾淨，但如有太多成分的錢來源有問題，這個跨境財富中心能富多久就成疑。

 

　　2026年5月22日，中國八個部委聯合發布《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，下一步中國證監將會同有關部門，各地政府穩妥有序推進整治工作，加強與境外金融監管部門協作，嚴厲查處違法機構，堅決遏制非法跨境金融活動風險，切實保障投資者財產安全。

 

　　要留意上文用紅字之句，加強與境外金融監管部門協作，此即中證監會聯手港證監，中銀監會聯手港銀監，齊齊查帳，咁即是有乜帳不可以被查出來？要查的，不一定是港方法律的查帳期限7年，而是你今時資產有10億元，此10億元的第一筆資金的來源是否合法，若合法，而此10億元是由第一筆資金滾賺出來，便10億元都合法。但如第一筆資金或之後添加的資金其合法來源存疑（即不合法啦！），則此10億元資金亦將不合法，如何處置？問阿爺。

 

地下水源斷，港股總要乾塘

 

　　由於查數是由第一筆資金查起，如第一筆資金來源不明不白，則任何回調是不能以0.382，0.5，0.618的回調水平視之，而是可以直接歸零。所以在這個查帳期未完成之時，不宜輕言港股見底。是否要等到全部查帳完畢，才可買股？又不是。

 

　　筆者以前賣街邊謀生，未有牌前，一聽「差人嚟啦」，5分鐘內，所有無牌小販都走個清光。有牌後，睬你都傻，坐定粒六，買賣照常，今時港股亦如是。

 

　　有三家交易平台，因涉嫌向國內投資者提供不合規的跨境證券買賣，被中方罰逾3億元。有罰款，無刑責，反映中方未一棒打死，只要大家依規依矩，生意仍可，這是中國近年管理金融糾紛常用之招。

 

　　小販管理隊固然希望各小販按規矩來擺賣，但各小販，就算有牌都好，都想打擦邊球，做多啲生意，嗰球如何擦邊，各施各法，反正laws are make for breaking，所以在一輪洗太平地嚴打之後，假以時日，又會有繞路過的操作，何時才繞到路過？不知，但應不是0.382，0.5，0.618等的調整位。新執法，會有新的底線位，要走著瞧。

 

　　要瞧乜？

 

　　圖一見恒生小型股在6月6日至6月13日內跌最多，因為小型股平常成交少，散水時，自然乏人問津，所以此類股不宜沾手。

 

　　大型股是不少大戶鐘情之sector，要走鬼時，亦是踐踏較多。反之中型股，屬於養在深閨少為人識或關注之股類，屬既無風雨也無晴類，可偏安一榆。

 

　　科技股是風高浪急股，有咁耐風流自然有咁耐折墮，但由於科技是明日之星，劫後可望朝陽，值得多瞧瞧。

 

　　至於紅利股，因有實質支持，平時升得少時，跌亦不會甘。在未知洗太平地幾時完時而又手痕，有紅利支持之股類，可予留意。

 

　　要留心，紅利股，是鎮倉之寶，一般不易被沽，如也被沽，可能反映沽貨者已沽到倉底貨，除非是破產，不然也許是底部在望。

 

　　基於以上，且以數股來說明之（圖二至圖八）：

 

  • 大型股：阿里巴巴(09988)，騰訊(00700)，跌到不似人形。
  • 中型股：中電(00002)、港燈(02638)，穩打穩紮。
  • 科技股：智譜(02513)，近數日高低相去千元或1/3價。
  • 紅利股：建行(00939)、中移動(00941)，於6月13日時仍好樣，但近兩日大插，是底部在望？不知。

 

　　一句：未見樓上停止關水喉，要小心。

 

樓上關水喉

樓上關水喉

樓上關水喉

樓上關水喉

樓上關水喉

樓上關水喉

樓上關水喉

樓上關水喉

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#港股#金融市場#北水南下#中國#中央#地方#樓市#稅收#非法跨境金融活動#財富管理#IPO#中國證監會#港證監#中銀監會#港銀監#小型股#大型股#中型股#科技股#紅利股#阿里巴巴#騰訊#中電#港燈#智譜科技#建行#中移動
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