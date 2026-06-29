走入時光隧道歎豉油西餐

上世紀五、六十年代出生的一群，多來自非常貧困家庭，從電影中看見西方世界的富裕，當然非常嚮往，不少更覺得崇洋好有型。沒有甚麼對不對，這就是大形勢。

崇洋心態之下，年輕人紛紛在衣着、音樂及電影方面，追隨西方品味，覺得這就是「潮」。

食又如何？大家皆負擔不起到酒店的扒房，但又恨食西餐，點辦？

資本主義社會，有市場需求就會有供應。就此六十年代開始，全港冒起大量街坊消費餐廳，提供的，並非今日茶餐廳的食物，而是模仿西餐廳的出品，包括羅宋湯、龍蝦湯、瑞士汁雞翼、凱撒沙律、焗蒜蓉包、煎牛扒燒牛肉、燒雞⋯⋯ 以至最煞食的甜品火焰山及梳乎厘。

上世紀六、七十年代崇洋風氣大盛，飲食也如是，大家負擔不起酒店扒房，就到坊間的豉油餐廳。

讀初中時，每次派成績表，若非「滿江紅」，我哋一班「籮底橙」（全班中的墊底一族），就會聯群結隊到旺角藍雀餐廳食常餐慶祝，十二、三元已搞掂，非常豐富。

讀初中時派成績表，若非「滿江紅」，毋須被老父體罰，我就會來一客常餐慶祝。

以上非正統西餐廳而叫餐廳的，坊間起咗個名——豉油西餐廳（有啲Cheap Cheap地，但又深入民心，一講就知是甚麼樣的格局及提供甚麼樣的食物）。

後來，隨著香港經濟起飛，社會整體富裕起來，各式各樣的酒樓酒家餐廳飯店如春筍式爆出，很自然，「豉油西餐」就只能變成普普通通的食肆，加上崇洋氣氛慢慢淡出，被日本菜、泰國菜取代。七、八十年代，香港股市曾經大旺，加上外來豪客，一時間，海鮮酒家滿城皆是，主打食野生海魚、龍蝦、鮑魚、魚翅、花膠⋯⋯

上世紀七、八十年代，香港經濟大旺，股民醉生夢死，揮金如土，日本菜及主打魚翅撈飯的富豪飯堂冒起，豉油西餐廳紛紛淡出。

至此，你話俾人聽去食「豉油西餐」，就好似有點⋯⋯ 上不上、下不下的感覺。大潮流趨勢，這種餐廳執下一間，執下又一間。

能夠頂住的，質素最高為太平館。而歷史悠久的波士頓餐廳，也人氣仍十分旺盛，大賣的鐵板雜扒餐，十年如一日大受歡迎。但我已很少去，因對上兩次的經驗，食完之後，十分口渴，意即，此店各種扒，皆用了不少味粉醃製，這，已非小弟這種年紀「杯茶」了。

近年，腦海已將「豉油西餐」四個字淡出。但食神總會久不久來叩門。

兩個月前，「為食師傅」輝哥來訊息：「肥碌，快啲去試下西環『天樂餐廳』啦，保證早年美食回憶返晒嚟，記住搵老闆娘Amy，話我介紹，拉大隊去一次試晒佢哋拿手出品啦！」

天樂餐廳有六十多年歷史，是「古董豉油西餐廳」。

輝哥著名「嘴尖」，過得到佢把嘴者，必定相當高水準。兼且，佢早教我，一定要餐餐真金白銀俾足錢，才會得到飲食業老友尊重，如此，會大把好嘢食。

食家輝哥乃豉油西餐專家，食足60年。

信晒佢，拉大隊到「天樂」，發覺裝修懷舊，燈飾有點品味，但地方的確淺窄，只可坐三十人。

我地大班為食鬼狂風掃落葉，試勻：芒果大蝦沙律、瑞士汁雞翼、焗豬扒飯、西炒飯、瑞士汁炒牛河、羅宋湯、咖喱羊腩跟薄罉、肉絲炒麵、瑞典煎豬扒、阿蘇炒河（蘇絲黃定的美味配方）。甜品要了火熖山及梳乎厘。

到天樂必食：瑞士汁雞翼、焗豬扒飯、法國鵝肝拼牛柳、瑞士汁炒牛河、西炒飯⋯⋯

懷舊甜品火焰山及梳乎厘不可不試。

總結，不單好味，更是走入時光隧道，幾杯紅酒到肚，六、七十歲老友記興奮到不得了，放聲高唱經典情歌。

這樣的一晚，非常難得，非常難忘。

收費？普通打工仔人人可以負責咁啦，哈哈哈！

坐在天樂，滿眼是熟客，有種溫暖感覺。

天樂餐廳

地址：西環石塘咀德輔道西352號

電話：2803 2478