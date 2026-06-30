「台灣病」造就「乞丐超人」

近年台灣的評論員、媒體和政論節目，很喜歡探討大陸遊客「窮遊香港」的現象，通常不是單純取笑內地年輕人貧窮，而是諷刺大陸人過去自詡「土豪、國家不差錢」，現在卻淪落到極端省錢的「特種兵式旅遊」。

不過，這些譏諷現在像迴力鏢般狠狠打回自己身上，外國傳媒近來陸續點出，島內其實存在著比「窮遊香港」更嚴重的「乞丐超人」現象。

「乞丐超人」是台灣網路社群與年輕人之間非常流行的自嘲詞彙，用來形容專門搶購便利商店或量販店「即期折扣食品」，來節省生活開銷的省錢族群。

為甚麼叫「乞丐超人」？就是省錢如超人。這些精打細算的消費者會利用各品牌的官方App（例如7-ELEVEN、全家等），查詢即期食品庫存，或抓準傍晚到深夜的固定打折時段（通常打65折到7折）快速出擊，猶如擁有超能力般精準捕獲便宜便當（飯盒）、飯糰與麵包。雖然冠上「超人」稱號，但其實反映了年輕人面對高房價與低薪資的生存掙扎，必須靠精打細算來維持基本生活品質。

面對高房價與低薪資，台灣年輕人興起搶購超商打折即期食品。（Threads圖片）

「乞丐超人」在外國傳媒眼中，是情況更嚴重的「台灣病(Taiwan Disease)」或「福爾摩沙流感(Formosa Flu)」底下的其中一種產物。外媒稱的「台灣病」，是引用經濟學術語「荷蘭病(Dutch Disease)」而來，不是一種真正的生理疾病。1960年代荷蘭在北海發現大量天然氣，1970年代荷蘭大量出口天然氣，賺取巨額外匯，貿易順差導致荷蘭貨幣（荷蘭盾）急劇升值，強勢貨幣使荷蘭其他傳統製造業的出口產品變得昂貴，喪失國際競爭力，導致製造業外銷受阻、國內工廠倒閉，造成失業率攀升、經濟結構空洞化。

近年搭上AI熱潮，高階晶片需求急升，台灣製造了全球90%以上的頂級與高階晶片，並擁有全世界約60%至70%的高端晶片產能，晶圓代工龍頭台積電的全球市佔率達69.9%。結果導致今年第一季經濟成長率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，去年全年經濟成長率也達8.63%，相較同期南韓3.6%、香港5.9%及新加坡4.6%，數字非常漂亮。

然而，這樣亮麗的成長，島內大多數民眾卻其實沒有感覺。綠營背景的《美麗島電子報》最新民調顯示，40.2%受訪者認為台灣整體經濟狀況良好，但有55.1%認為經濟情況不好。原因在於這輪急速經濟成長是由半導體產業帶動，實際受惠的集中在科技業，相關從業人員約30萬人，即使納入整體資訊科技製造業，就業人口也只有約100萬人，僅佔島內1200萬勞動人口的12分之1，多數服務業與傳統製造業勞工，根本沒有分享到AI熱潮帶來的紅利。

據行政院主計處今年的統計，台灣勞工包含加班費和獎金後的月薪為新台幣5.7萬元至6.2萬元（約港幣13905元至15125元），位居亞洲四小龍之末，而且台灣勞工平均每年工時比南韓多出超過100小時。低薪相對造成樓價高不可攀，例如台北市樓價所得比已達15.41倍，高於香港的14.4倍，也超過首爾的13.9倍。

在平均月薪低於香港和南韓下，台北市樓價所得比讓大部分勞工無法負擔。

當地非科技業大學畢業生起薪點，平均最高只有新台幣3.5萬元（約港幣8500元），過半薪水用來繳房租後，就不得不淪為精打細算的「乞丐超人」。

AI浪潮造就了台灣如荷蘭當年的榮景。傳統「荷蘭病」源於單一資源暴富（如天然氣），而台灣則是高度仰賴半導體與資通訊產業。強勢產業吸走大量優秀人才與政府資源，導致其他非核心或傳統產業面臨缺工、升級困難的困境。繁榮的果實多集中在單一龍頭產業及其供應鏈，社會各階層與產業間的「K型化」貧富差距隨之擴大。

和「荷蘭病」發展不同的，是民進黨當局忽視傳統和服務業成長停滯的困境。再加上綠營逢美必跪的態度，為討好特朗普政府，同意讓台積電等高科技廠在美國巨額投資設廠，生產線和人才將大量遷至美國，可預見目前的高額經濟成長數字，未來都不再算在台灣身上，讓美國老大哥坐享其成。

英國《經濟學人》雜誌於1977年首次提出「荷蘭病」一詞來診斷此現象，從此成為經濟學術語，日益嚴重的「台灣病」恐怕也將在經濟史上留下一筆。