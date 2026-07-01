綠色出海：可持續品牌如何在加拿大市場佔據先機

球消費趨勢正在發生明顯變化，「環保」、「低碳」、「可持續」不再只是品牌宣傳口號，而逐漸成為消費者真正的購買標準。尤其在加拿大市場，愈來愈多消費者開始關注產品背後的生產方式、包裝材料以及品牌是否具備社會責任感。對於正在布局海外市場的中國品牌而言，可持續發展，正成為打開加拿大市場的重要機會。

中國品牌正在迎來新的出海機會

近年來，加拿大消費者對於環保議題的關注持續升溫。無論是食品、服裝還是日用品，「天然」、「有機」、「環保包裝」、「低碳生產」等關鍵字，都正在影響消費者決策。尤其是年輕一代消費者，更傾向支持具有環保理念的品牌。他們不僅關注產品本身，也會關注企業是否減少塑膠使用、是否採用可迴圈包裝、是否強調可持續供應鏈。近年來，大量中國企業開始升級生產體系，包括環保包裝、減少能源消耗、優化供應鏈管理等。尤其在食品、家居、美妝及生活方式領域，不少品牌已經具備國際化標準。而加拿大市場對於「東方健康生活方式」的關注，也為中國品牌創造了新的窗口。例如植物基食品、草本養生產品、有機調味料、環保日用品等品類，都正在獲得更多消費者關注。相比歐美傳統品牌，中國品牌最大的優勢之一，是供應鏈反應速度快，同時能夠快速根據市場需求調整產品與包裝。

「環保包裝」正在成為品牌競爭力

過去很多企業認為，包裝只是運輸工具。但在加拿大市場，包裝本身已經成為品牌形象的一部分。

愈來愈多消費者會主動關注：

是否使用可降解材料？

是否減少過度包裝？

是否具備環保認證？

是否採用可回收設計？

尤其線上上購物場景中，消費者收到產品後的「第一印象」，往往直接影響品牌評價。

因此，愈來愈多中國出海品牌開始升級包裝策略，例如減少塑膠使用、採用牛皮紙包裝、強化環保視覺設計等，不僅能夠提升品牌調性，也更容易獲得本地消費者認可。

對於品牌來說，這不僅是環保議題，更是一種市場行銷能力。

社交媒體正在放大「綠色品牌」影響力

值得注意的是，加拿大消費者對於品牌理念的關注，很大程度來自社交媒體傳播。

TikTok、Instagram、小紅書海外社區等平台上，愈來愈多用戶會主動分享環保生活方式，包括低碳消費、有機食品以及可持續品牌推薦。

這意味著，品牌不只是賣產品，更是在輸出一種生活理念。

尤其對於新進入加拿大市場的中國品牌而言，社交媒體已經成為建立認知的重要管道。相比傳統廣告，真實體驗、環保故事以及品牌理念，更容易引發消費者共鳴。

因此，「綠色內容行銷」正在成為出海品牌的重要策略。通過短視頻、KOL合作以及本地化內容運營，品牌能夠更快建立信任感，並形成長期用戶關係。

從「產品出海」走向「品牌出海」

加拿大消費者愈來愈願意為價值觀買單。一個具有環保理念、社會責任感以及長期主義的品牌，更容易獲得市場認可。而對於正在幫助中國品牌走向海外市場的企業來說，如何結合線上傳播、本地管道以及海外消費者洞察，也將成為下一階段的重要課題。紅萌出海近年來便持續通過海外KOL、本地商超資源以及線上線下整合行銷，協助中國品牌提升國際市場影響力，幫助更多品牌真正實現從「賣產品」到「建品牌」的跨越。