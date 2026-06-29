七一飲食優惠2026︱點心$7.1＋太興71折＋$71 回歸套餐＋意粉買一送一＋酒店自助餐71折＋長者友善折扣優惠

七一飲食優惠2026！為慶祝香港特別行政區回歸祖國 29 周年，香港飲食業聯合總會等多個商會協會主辦的「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」載譽歸來，今年有超過3,000間食肆及商戶參與。無論你於連鎖快餐店、酒樓酒家、酒店，甚至便利店及西餅店消費，等都可享七一優惠， 如$71套餐、$7.1至抵價，甚至低至7折，今年活動繼續有食肆提供長者友善餐飲優惠，即睇精選優惠。

飲食界 7.1 慶回歸優惠活動 2026

https://www.hksar29.gov.hk/public/pdf/CI.pdf

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7 月1日當日去便利店買飲品，甚至食燒賣都有著數，多間連鎖快餐店如大家樂、美心 MX ; 美心 Food²及大快活無論茶市或晚市亦有折扣優惠，太興集團全線分店71折，大家做足心理準備要排隊歎美食！

7-11便利店

• 7 月 1 日至 3 日部分分店7CAFÉ 即磨咖啡 $11

OK 便利店

• 7 月 1 日部分分店購買 Circle K 果汁即享 71 折（以銀髮經濟為要素的食品優惠）

鴻福堂

• 7 月 1 日全線商舖$7.1 自家燒賣、$17.1 楊枝甘露、$27.1 藥製龜苓膏

大家樂

• 7 月1日午市優惠 $71 選購任何 2 客燴葡國雞飯或四重芝士焗肉醬意粉（可以加配價$15 享用 粒粒紅豆冰 2 杯）





• 7 月1日晚市優惠: $99 享用冬瓜盅 二人小菜晚餐（71 折，標準價 $140） 套餐包括: 原個冬瓜盅+叉燒 1 碟+任選 2 款小菜+白飯 2 客 （小菜轉配原條蒸魚+$10）

美心 MX ; 美心 Food²

• 7 月 1 至 5 日全線 美心 MX（大會堂及西九高鐵站 除外）及美心 Food²分店之午、晚市，77 折可享鮮茄焗豬扒飯配茶/ 啡

大快活

• 6 月 27 日至 7 月 5 日全線商舖茶市 - 雞髀餐 原隻淮鹽生炸 雞髀/瑞士汁雞髀 + 指定小食 串（1 串） 配粒粒紅豆冰（16 安 士） 優惠價 $31 （原價 $44 ; 71 折）

• 6 月 27 日至 7 月 5 日晚市冬瓜燉湯滋味二人餐 是日精選小菜（2 款） + 鮮蓮香 花鴨胸冬瓜燉湯（2 客） + 白飯 （2 客） + 桂花紅棗糕（2 客） + 指定小食串（2 串） 優惠價 $99（原價 $119 ; 84 折）

太興集團

• 7 月1日推出「太興集團感謝日」，集團15大品牌，包括太興、敏華冰廳（香港機場除外）、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、興哥清湯腩、安金稻朝鮮拌飯、一橋拉麵、瓊芳冰廳、Bingle Bingle、餃子鎮、滿山台北及TOKENYO韓式烤肉料理，全日堂食71折

麥當勞

• 7月 1 日至 7月7日麥當勞 App 內優惠券享 $9.9 厚椰奶鐵優惠

肯德基

• 7月1日$7.8 惠顧經典葡撻 1 件 於自助點餐機或 KFC 手機 App 輸入兌換碼: 71ET

吉野家

• 7月1日全線分店2 人餐 和風牛肉丼+野菜煎雞 丼+炸餃子（3 隻）+迷你關東 煮‧茶/麵豉湯/可樂/奶茶/咖 啡/凍飲（2 杯） 原價$127; 71 折後$90

一粥麵

• 7月1日至3日全線分店（機場分店, 香港站分店, 屯門醫院分店除外） 外賣滷水鵝（半隻） $99 （原價:$264）、外賣原隻豬手 $38 （原價:$58），優惠時間下午 4-6 時

牛奶冰室、 米籽

• 7月1日至 7月7日推出$71 慶回歸套餐供應時間2pm -6pm

Chicken Factory、韓樂、意樂、Itamama

• 7月1日推出全日供應 $71慶回歸套餐

牛角日本燒肉專門店

• 7月1當天惠顧牛角、温野菜、牛涮鍋、 THE MATCHA TOKYO及指定品牌，堂食尊享不同的71折優惠

• 1997 年出生的顧客，於7月1日親臨參與品牌分店惠顧，可享免費啤酒一杯

• KABU PASS新制會員於7月1日早上10時正起，登入KABU PASS APP即可憑1會員積分，限量搶$71電子禮券一張

香港必勝客

• 7月1日凡於 Pizza Hut 堂食或外賣自取惠顧香蒜肉絲意粉，並出示 Pizza Hut 社交平台指定貼文圖片，即可享買一送一優惠

打算七一假期飲茶歎中菜的朋友，必要留意以下優惠，以優惠價歎一盅兩件。

稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港

• 7月1日全日惠顧以下指定四款點心可享 7 折優惠，包括 四喜點心 盛盒， 蠔皇鮑魚燒賣，原蝦 燒賣皇尊點，至尊蝦餃皇尊點

客家好棧、客館、潮館

• 7月1日顧客堂食惠顧[客情盛宴]及[潮 盛宴]宴席即可享 71 折優惠

鍾菜館及鍾廚

• 7月1日顧客晚市惠顧鍾菜館及鍾廚分 店可享全單 71 折優惠

海港酒家、海港燒鵝海鮮酒家、海王漁港、采蝶海鮮酒家

• 7月1日指家分店燒鵝皇 71 折

陶源酒家

• 7月1日堂食惠顧六品珍薈宴 71 折、妙齡皇子乳鴿 71 折、鮮蝦脆皮紅米腸 71 折、宮廷雞煲翅（約八兩翅） 71 折優惠價

泰昌餅家

• 7月1日凡持有長者咭的長者當日惠顧泰昌餅家指定分店正價皇牌蛋 撻或酥皮蛋撻可享 71 折優 惠，即$6.4/個。

蛋撻王

• 7月1日指定分店當日惠顧可享 71 折優惠。

包點先生

• 7月1日當日惠顧包類 3 件或以上 71 折、點心 2 份 71 折。

美心西餅

• 7月1日至7日原味雞蛋卷（32 條裝） 原價 $178, 精緻原味雞蛋卷）36 條 裝） 原價$138 可享有 71 折優惠。（以銀髮經濟為要素的食品優惠）

東海堂

• 7月1日至7日購買焦糖芒果燉蛋芝士蛋糕可 享有 71 折優惠、購買 UCC 咖啡合桃提子包可 享有 71 折優惠

喫茶ちょうぼ

• 7月1日全線商舖堂食所有刨冰只售 $7

Coti

• 7 月1日惠顧任何咖啡類別飲品可享71 折

七一假期食餐好，以下酒店 buffet、中西餐廳是否你的心水目標？

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳、星耀廊、「玉」中菜廳

• 客人網店預訂星耀廳自助餐享 71 折優惠（需提前 48 小時預訂）。凡惠顧星耀廊下午茶及單點餐飲項目享 71 折優惠。凡惠顧「玉」中菜廳單點餐飲項目享 71 折優惠

合和酒店

• 大堂咖啡廳及合和軒指定飲品 71折

香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳 「粵」

• 聆渢咖啡廳自選菜譜、午 市及晚市自助餐71折。（以銀髮經濟為要素的食品優惠）

海景嘉福洲際酒店海景軒

• 7 月1日海景軒片皮鴨 71 折。

8 度海逸酒店8 度餐廳 咖啡閣

• 7月1日至7日惠顧餐廳客人，可享 71 折優惠購買支裝紅酒或白酒或葡萄汽酒一支或可享 71 折優惠購買七月精選蛋糕一磅

香港嘉里酒店 大灣咖啡廳

• 7月1日大灣咖啡廳自助早午餐及晚餐 71 折優惠

九龍香格里拉 Café Kool 咖啡廳

• 7月1日當天Cafe Kool 咖啡廳自助午餐及晚餐可享71折優惠，60 歲或 以上長者可享自助餐原價 65 折優惠。

百樂酒店 Park Cafe

• 7 月1日至31日星期一至星期日午市自助餐 71 折、星期六至星期日下午茶自助餐 71折、星期一至星期二晚市自助餐5 折、星期三至星期四 6 折 星期五至星期日/公眾假期及前夕 65 折。